Faire des crêpes sans crêpière ? C’est possible avec ces astuces !

Qui a dit qu’il fallait une crêpière professionnelle pour réussir des crêpes fines et dorées dignes de celles de mamie ? Si vous rêvez de crêpes moelleuses sans investir dans un nouvel appareil, bonne nouvelle : votre cuisine cache déjà tout le nécessaire. Vous allez pouvoir faire valser vos crêpes et vous régaler ! Cette fois, pas question de vous en remettre aux crêpes bas de gamme du commerce ou de saliver devant des vidéos Instagram. Pour célébrer la Chandeleur comme il se doit et faire des crêpes de qualité sans crêpière, voici des astuces infaillibles !

Choisir la bonne poêle : la clé du succès

Dans vos tiroirs de cuisine, vous avez forcément quelques poêles. Cet accessoire, dans lequel vous faites vos œufs au plat et vos légumes grillés, fait largement l’affaire pour cuire votre pâte à crêpe. Misez sur une poêle à fond plat et antiadhésive. Pour que vos crêpes ne se transforment pas en ridicules pancakes, préférez un modèle large (24 à 28 cm de diamètre). Évitez les poêles trop profondes, pour pouvoir les retourner facilement et sans encombre.

Petite astuce : graissez légèrement la surface avec un sopalin imbibé d’huile pour une cuisson sans accroc. Toute la beauté de vos crêpes réside dans votre coup de main. Mais sans crêpière, il faut un peu de dextérité (et des bons biscotos) pour bien répartir la pâte. Deux options s’offrent à vous :

La méthode du poignet : versez une petite louche de pâte et inclinez immédiatement la poêle dans tous les sens pour la répartir uniformément.

L’astuce de la spatule : utilisez le dos d’une cuillère en bois ou une spatule ronde pour étaler délicatement la pâte dès qu’elle touche la poêle.

Pour réussir vos crêpes sans crêpière, veillez aussi à la cuisson. Ne vous éloignez pas trop du plan de travail. Lorsque votre crêpe est cuite, elle gonfle légèrement.

L’astuce du papier cuisson pour une cuisson sans stress

Pour faire des crêpes sans crêpière, il faut parfois ruser. C’est tout un art. Si vous craignez que vos crêpes accrochent, testez cette technique surprenante : faites cuire vos crêpes entre deux feuilles de papier cuisson directement dans une poêle chaude. Cela évite le surplus de matière grasse et assure une cuisson douce et homogène. Vous ne serez pas calés dès la première crêpe dévorée !

Le airfryer, l’appareil qui dépanne

Vous avez un airfryer à la maison ? Vous l’ignorez encore, mais cet appareil versatile peut remplacer la traditionnelle crêpière et vous surprendre à l’ouverture du tiroir. Pour que l’expérience soit concluante, vous devez « ajuster » la recette de base et obtenir une pâte plus épaisse.

Vous craignez peut-être que votre crêpe se déforme et mue en espèce de brownie ou en dessert non identifiable. Pour qu’elle garde sa forme ronde, versez une fiche couche de pâte dans un moule en silicone. Ça évite aussi les fuites (et la séance de nettoyage qui va avec).

Transformer une casserole en crêpière d’appoint

Une petite envie de crêpe, mais pas d’ustensile adapté ? En dernier recours, vous pouvez utiliser une casserole large et peu profonde comme celle que vous dégainez pour vos woks. Chauffez-la bien, graissez légèrement, puis suivez la même technique d’inclinaison que pour une poêle. Faire des crêpes sans crêpière demande quelques efforts supplémentaires, mais la récompense en vaut la peine !

Faire des crêpes sans crêpière ? Le rêve devient réalité avec ces astuces de secours. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à les garnir de confiture, de pâte à tartiner ou de beurre de cacahuète pour être au summum de la gourmandise !