Ces frites d’avocat vont révolutionner vos apéros !

L’heure de l’apéro approche, et vous en avez marre des chips et des bretzels classiques ? Vous cherchez une idée originale, simple à réaliser et qui fera sensation auprès de vos invité·e·s ? Ne cherchez plus, Tom Fauconnet, alias @totocuistot_ sur Instagram, a trouvé LA recette qui va complètement chambouler vos soirées apéritives : les frites d’avocat.

Une recette ultra simple pour un apéro réussi

On le sait, l’avocat est un aliment magique. Que ce soit en guacamole, en toast, ou même dans un smoothie, cet ingrédient polyvalent sait comment séduire les palais les plus exigeants. Mais Tom Fauconnet a décidé d’aller encore plus loin avec une idée aussi simple qu’ingénieuse : les frites d’avocat ! Oui, vous avez bien lu. Fini l’époque des légumes trop souvent négligés lors des apéros, place à la star verte de la soirée !

Dans une de ses vidéos Instagram, Tom partage sa recette et il est clair que tout le monde va se régaler. Ce plat est tellement simple à préparer que vous vous demanderez pourquoi vous n’y aviez pas pensé avant. Et si vous avez un doute, suivez la recette à la lettre, vous ne serez pas déçu·e.

La liste des ingrédients : rien de compliqué

Vous avez juste besoin de 3 ingrédients principaux, et c’est tout ! Voici ce qu’il vous faut pour réaliser ces petites merveilles de simplicité :

2 avocats

1 œuf entier

50g de parmesan

Il vous suffit de vous rendre au supermarché du coin pour récupérer ces quelques éléments et hop, vous êtes prêt·e à passer à l’action.

La préparation : facile comme tout

Là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c’est au moment de la préparation. Et croyez-nous, il n’y a rien de plus simple. Voici les étapes de la recette, aussi rapides que délicieuses :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tom Fauconnet (@totocuistot_)

Le tour est joué ! Vous obtenez des frites d’avocat dorées, fondantes à l’intérieur et légèrement croquantes à l’extérieur. Une vraie révolution dans l’univers de l’apéritif !

Pourquoi ces frites d’avocat sont-elles une révolution ?

Tout d’abord, l’avocat est un produit sain. Grâce à ses graisses bonnes pour le cœur, il est bien plus nourrissant que des frites traditionnelles. Ajoutez à cela le parmesan, qui offre une belle dose de calcium et de protéines, et vous obtenez un apéritif qui n’a rien à envier aux autres « plus lourds ». Ces frites d’avocat sont en plus idéales pour impressionner vos invité·e·s. Non seulement elles ont un goût incroyable, mais elles apportent aussi une touche d’originalité qui fait toute la différence. Vous aurez les compliments, c’est garanti !

En prime, en seulement 15 minutes de cuisson, vous pourrez proposer des frites d’avocat prêtes à déguster. C’est donc une recette idéale pour les personnes qui sont pressées mais qui ne veulent pas sacrifier la qualité.

Les frites d’avocat de Tom Fauconnet sont un véritable coup de cœur culinaire ! Simples et savoureuses, elles vont assurément devenir l’attraction de vos apéros entre ami·e·s. Avec une préparation en quelques minutes et un résultat qui impressionne, vous ne pourrez plus vous en passer.