Dans un monde où les influenceuses règnent et où les promesses de « guérisons miracles » se multiplient sur les réseaux sociaux, la mini-série « Apple Cider Vinegar » a débarqué sur Netflix avec un scénario aussi captivant que sidérant. À travers 6 épisodes, cette série vous plonge dans le côté sombre de l’empire du bien-être 2.0, en se basant sur l’incroyable histoire vraie de Belle Gibson, une australienne devenue une star grâce à un mensonge colossal. Préparez-vous à être secouée par cette pépite adaptée du livre « The Woman Who Fooled the World » des journalistes Beau Donelly et Nick Toscano.

L’ascension fulgurante d’une « star du bien-être »

Tout commence en 2009. Belle Gibson, jeune influenceuse australienne, annonce alors à ses followers qu’elle souffre d’un cancer. Ce n’est pas n’importe quel cancer : celui qu’elle prétend avoir est un cancer cérébral en phase terminale, ses jours sont comptés. Une histoire bouleversante qui la propulse sous les feux des projecteurs. Les abonnés affluent sur son compte Instagram, émus par son récit et prêts à la soutenir dans ses moments difficiles. Belle Gibson devient rapidement une figure populaire dans le domaine du bien-être 2.0. Elle parle de sa lutte contre la maladie, de ses souffrances.

Rebondissement, un miracle se produit en 2013 : Belle annonce qu’elle est en rémission. Son cancer est « guéri ». Comment ? Grâce à des « méthodes holistiques » et à un « régime alimentaire strict », selon ses dires. Sur Instagram, elle explique en effet qu’elle a guéris uniquement avec « des recettes saines et naturelles », et décide de partager ces soi-disant « méthodes miraculeuses » avec ses followers. Elle crée alors une application mobile payante, « The Whole Party », pour permettre à ses abonnés d’accéder à ces « recettes magiques ». L’application connaît un immense succès. En quelques mois, elle est téléchargée par des milliers de personnes et devient un véritable phénomène.

Et ce n’est pas tout : Belle Gibson est même invitée à la Silicon Valley pour le lancement de la nouvelle Apple Watch, dans laquelle son application est incluse. Puis, un éditeur lui propose de sortir un livre de recettes inspirées de son « alimentation miracle ». L’histoire semble idyllique : une jeune femme qui a vaincu la maladie grâce à une alimentation saine et des méthodes naturelles devient une véritable icône du bien-être.

Le grand mensonge

Comme dans toute histoire qui semble trop belle pour être vraie, le ciel commence à s’assombrir. En 2015, l’enquêteur Richard Guilliat, journaliste d’investigation pour « 60 Minutes », commence à douter de la véracité de l’histoire de Belle Gibson. Après avoir mené une enquête approfondie, il découvre que tout n’était qu’un tissu de mensonges. Belle Gibson n’a jamais eu de cancer. C’est là que le scandale éclate. Dans une interview publiée en avril 2015, Belle Gibson finit par avouer la vérité : « Rien de tout cela n’est vrai. Je ne veux pas qu’on me pardonne. Je pense simplement que s’exprimer aujourd’hui était la chose responsable à faire. Par-dessus tout, j’aimerais que les gens se disent : ‘Ok, elle est humaine », confie-t-elle dans le Washington Post.

Non seulement Belle a menti sur sa maladie, mais elle a également promis de reverser une partie de ses revenus à des œuvres caritatives et à des malades du cancer, dont une famille dont l’enfant souffrait d’une tumeur au cerveau. L’argent promis n’a jamais été versé, et les utilisateurs de son application ont été dupés de manière éhontée.

« Apple Cider Vinegar » : un regard intense sur un phénomène de société

La série « Apple Cider Vinegar », qui suit le parcours de Belle Gibson interprétée par Kaitlyn Dever, explore non seulement le mensonge autour de son soi-disant cancer, mais aussi l’ascension et la chute d’une influenceuse dans un monde où l’image et les promesses de guérison se vendent comme des produits de consommation. Elle se concentre également sur le phénomène grandissant du bien-être 2.0, où la quête de méthodes naturelles semble parfois prendre le pas sur la raison. En parallèle de l’histoire de Belle Gibson, la série nous fait suivre celle de 3 autres femmes dont les vies sont bouleversées par cette supercherie.

Il y a Milla Blake (interprétée par Alycia Debnam-Carey), la bras droit de Belle, qui se lance dans le soutien à la cause des « aliments miracles » pour lutter contre le cancer. Chanelle (jouée par Aisha Dee), une amie de Milla, se joint rapidement à l’aventure. Enfin, Lucy (interprétée par Tilda Cobham-Hervey), une femme atteinte de cancer, tombe elle aussi sous le charme de l’évangile bien-être de Belle et Milla. Ensemble, elles participent à la construction de ce mensonge monumental, mais à quel prix…

Une histoire vraie qui devient une leçon de méfiance

En fin de compte, Belle Gibson a payé – dans la vie réelle – pour ses mensonges. En 2017, elle a été condamnée à une amende de 410 000 dollars australiens (environ 275 000 euros) pour « avoir trompé le public et vendu des produits basés sur des mensonges ».

« Apple Cider Vinegar » est ainsi plus qu’une simple série sur un « scandale de célébrité ». C’est une réflexion sur l’ère des réseaux sociaux et la manière dont les figures d’influence peuvent modeler la réalité. C’est une leçon sur la manipulation, la quête de validation à travers les chiffres et l’importance de la transparence dans un monde où l’image est tout.

L’histoire de Belle Gibson soulève une question percutante : à qui faire confiance dans un monde où le bien-être est devenu un business mondial ? Disponible sur Netflix depuis le 6 février 2025, « Apple Cider Vinegar » est LA série à ne pas manquer en ce mois de février. Un cocktail de scandale, de drame et de réflexion sur la société moderne qui ne manquera pas de vous retourner.