Bientôt une femme dans le rôle de James Bond ? Cette actrice donne son avis

Alors qu’elle a siégé au jury du 78e Festival de Cannes, Halle Berry, ancienne James Bond girl emblématique, a pris position sur un sujet qui, depuis plusieurs années, divise le monde du cinéma : James Bond peut-il ou doit-il être incarné par une femme ? L’actrice oscarisée n’élude pas la question, et son avis franc ne passe pas inaperçu.

Un avis partagé par d’autres voix influentes

Invitée à s’exprimer lors d’une conférence à Cannes, Halle Berry n’a caché ni ses réserves ni sa frustration quant à la tournure du débat : « Changer de genre pour des figures culturelles masculines ne donne pas du tout de pouvoir aux femmes, c’est surtout un acte de flemmardise », a-t-elle déclaré, provoquant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Loin d’être isolée dans cette position, Halle Berry rejoint une lignée de personnalités, actrices, acteurs, et productrices, qui plaident pour une représentation féminine plus forte, mais sans effacement des figures existantes. Daniel Craig, l’un des interprètes les plus acclamés de l’agent 007, avait lui aussi déclaré à ce sujet : « Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle incarner James Bond quand on pourrait créer des rôles aussi bons ? ».

L’actrice Ana de Armas, qui a marqué les esprits dans « Mourir peut attendre », avait également souligné l’importance de donner plus de profondeur et de présence aux personnages féminins dans les films d’action, sans forcément les calquer sur des figures masculines préexistantes.

Et si la solution était ailleurs ?

Plutôt que de réattribuer un rôle masculin iconique à une femme, plusieurs voix s’élèvent ainsi pour proposer une alternative plus créative : enrichir l’univers de Bond avec de nouveaux personnages féminins, tout aussi compétents, charismatiques et complexes que l’espion britannique. C’est ce que propose un internaute dans une réaction virale sur Instagram, relayée par BuzzFeed : « Créez un nouveau personnage féminin, peut-être une protégée de Bond, qui adopte ses méthodes. Ce serait bien plus original que de simplement changer de genre ».

Ce point de vue reflète une fatigue croissante vis-à-vis de certaines approches jugées trop symboliques ou superficielles. Pour de nombreux spectateurs, donner plus de place aux femmes à l’écran ne doit pas se résumer à féminiser les héros existants, mais à imaginer de nouveaux récits où les femmes sont le centre, et non une variation.

Un débat révélateur de tensions plus profondes

Derrière cette question autour de James Bond se cache un enjeu plus large : celui de la place des femmes dans le cinéma d’action, et dans les franchises à fort héritage. Le besoin de représentations fortes, diversifiées, et surtout originales est de plus en plus pressant.

Halle Berry, qui a su allier succès commercial et engagement dans sa carrière, incarne cette exigence. Si elle reconnaît que le rôle de James Bond aurait pu lui être proposé il y a plusieurs années, elle admet aujourd’hui que ce type de représentation ne suffirait pas : « Il y a d’autres moyens de donner du pouvoir aux femmes dans le cinéma. Ce que j’aimerais, c’est qu’on écrive de véritables histoires autour de personnages féminins, au lieu de modifier l’existant ».

Au-delà du symbole, la nécessité d’innover

Le débat sur un « James Bond féminin » révèle une tension entre symbole et substance. S’il est tentant de vouloir réinterpréter une figure mythique comme 007 sous un angle féminin, cette démarche ne suffit pas à corriger le manque de rôles féminins majeurs et bien écrits dans le cinéma d’action.

À travers les prises de parole d’Halle Berry, Daniel Craig, Ana de Armas ou encore Barbara Broccoli, une même conviction émerge ainsi : l’émancipation passe par la création. Plutôt que de « féminiser » Bond, pourquoi ne pas inventer la prochaine héroïne culte du XXIe siècle ? Une figure nouvelle, avec sa propre mythologie, ses propres codes, et surtout sa propre voix.