Cette mini-série suédoise vous tiendra en haleine du début à la fin !

Elle se hisse en tête d’affiche du catalogue Netflix et attire tous les clics. La mini-série « Meurtres à Åre » ne démérite pas sa première place. Elle a même réussi à enterrer « The Night Agent ». Dès que vous l’entamez, vous n’avez qu’une envie : connaître la fin et percer le mystère qui plane sur la ville, en apparence idyllique, de Åre. Ce qui est un bon indicateur de réussite. Ce polar suédois au scénario bien ficelé et à l’ambiance glaciale est porté par un duo de flics électriques. Cette intrigue policière haletante qui se trame dans un décor nordique saupoudré de neige n’a rien à envier aux adaptations cinématographiques du grand Harlan Coben. Les réalisateurs scandinaves ont un véritable don pour le suspense et « Meurtres à Åre » le confirme. Dans cette série noire qui se tient sur fond blanc, c’est même l’ingrédient principal.

Des meurtres dans la ville paisible de Åre

Direction Åre, une station de ski pittoresque perchée sur les hauteurs suédoises, où le décor enneigé contraste avec une atmosphère oppressante. C’est là que Hanna Ahlander, une inspectrice fraîchement gradée, a battu en retraite dans l’espoir de retrouver une certaine sérénité. Cette ville, elle la connaît par cœur : elle y a fait ses premiers pas avant de rejoindre Stockholm. Sous ses airs de petite bourgade tranquille, Åre révèle rapidement son côté obscur.

Imaginez un paysage digne d’une carte postale, mais où chaque recoin semble cacher un secret sombre et dérangeant. C’est dans ce cadre fascinant, recouvert par la brume, que l’intrigue se déroule, et autant vous prévenir : vous n’allez pas décamper de votre écran. Dès les premières minutes, l’ambiance est posée : une adolescente a disparu.

Hanna, qui était venue chercher la paix et le repos, ne tarde pas à reprendre ses fonctions et à revêtir son costume de policière. L’idée de rester une simple « spectatrice » lui est insupportable. Elle s’allie alors avec la police locale pour élucider cette disparition inquiétante. Elle fait la connaissance de l’inspecteur Daniel Lindskog qui ne se montre pas très coopératif. D’une froideur à en hérisser le poil, cet homme n’a pas l’air d’apprécier la présence d’Hanna. Pourtant, ils doivent unir leur force pour percer à jour la vérité.

Un suspense constant qui sème le doute jusqu’au dernier moment

Ce qui rend « Meurtres à Åre » aussi irrésistible, c’est son rythme soutenu et son intrigue millimétrée. Ici, pas de temps mort : chaque épisode se termine sur un cliffhanger qui vous pousse à enchaîner sans même vous en rendre compte. Le réalisateur prend un malin plaisir à vous mener vers de fausses pistes et à vous induire en erreur. La neige opaque, le ciel gris, les grandes étendues de sapin… cette toile en arrière-plan confère à l’histoire un caractère encore plus énigmatique.

La série a été conçue pour le binge-watching, avec une construction narrative pensée pour retenir le souffle du spectateur du début à la fin. Entre faux-semblants, alliances douteuses et personnages à double face, il devient presque impossible de deviner qui est réellement coupable.

À la différence des polars « bon marché », qui brisent rapidement les soupçons et qui laissent entrevoir le dénouement à mi-chemin, la série “Meurtres à Åre” a le mérite d’être imprévisible. Quand vous pensez avoir tout compris, l’intrigue prend un nouveau tournant avec un twist que vous n’avez pas vu venir !

Une série qui se dévore en seulement 4 heures !

La série « Meurtres à Åre » se consomme sans modération. Elle est addictive et vous embarque au cœur de cette trépidante enquête. Une fois dedans, vous ne pouvez plus en sortir. L’histoire est condensée en 5 épisodes d’une quarantaine de minutes et garde la même dynamique tout du long.

Le réalisateur va à l’essentiel et ne s’encombre pas de superficialités. Il reste dans le vif du sujet et ne s’autorise aucune digression, pas même quelques amourettes de passage. Ce qui vous scotche littéralement à votre canapé. Cependant, la seule chose qu’on peut lui reprocher c’est de ne pas assez s’étaler sur ses personnages et d’imposer une certaine distance entre le public et les protagonistes. Mais hormis ce petit détail, la série « Meurtres à Åre » reste une franche réussite. Vous allez vous surprendre à dire « c’est déjà fini ? ».

Avec « Meurtres à Åre », Netflix prouve encore une fois que les pays nordiques excellent dans l’art du thriller psychologique. Ce polar sombre et intense a tout pour devenir votre nouvelle obsession. Vous savez comment combler vos soirées monotones !