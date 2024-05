10 films sur le bonheur qui illuminent les jours sombres

Dans notre vie parfois tumultueuse, les films sur le bonheur sont là pour nous rappeler les belles choses de ce monde ! De l’amour à l’épanouissement personnel, en passant par la recherche du sens de la vie, ces œuvres cinématographiques illuminent les jours sombres et ont le pouvoir de nous rappeler l’importance de cultiver le bonheur au quotidien.

La vie est belle (1997)

Réalisée par Roberto Benigni, on découvre dans cette touchante comédie dramatique, Guido. Un homme juif qui fait tout son possible pour protéger son jeune fils des horreurs du camp de concentration où ils sont internés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le contexte n’est pas joyeux, mais à travers son optimisme et son humour Guido parvient à créer un univers imaginaire pour son enfant. Cela transforme cette expérience difficile en une ode à la vie et au bonheur.

À la recherche du bonheur (2007)

C’est un film émouvant inspiré d’une histoire vraie. Il raconte le parcours de Chris Gardner (Will Smith), un homme déterminé à offrir une vie meilleure à son fils, malgré les difficultés financières et les épreuves de la vie.

Ce long métrage poignant nous enseigne ainsi l’importance de la persévérance, de l’optimisme et de la gratitude, même dans les moments les plus sombres. À travers les hauts et les bas de Chris, le film nous rappelle aussi que le bonheur réside souvent dans les petites choses. Une véritable leçon de vie !

Mange, prie, aime (2010)

Autre oeuvre qui se devait de figurer dans notre top des films sur le bonheur. Réalisé par Ryan Murphy, « Mange, prie, aime » est un classique à voir. Après un divorce difficile, Liz Gilbert part à la recherche du bonheur et de la sérénité intérieure. Elle entreprend alors un voyage initiatique en Italie, en Inde et à Bali. Elle découvre la nourriture, la spiritualité et l’amour.

Ce film inspirant nous rappelle ainsi qu’il est essentiel de prendre du temps pour soi et de trouver l’équilibre dans nos vies.

Alike (2015)

Voici un court métrage d’animation espagnol touchant et poétique qui nous transporte dans l’univers de Alike. Un jeune garçon qui vit dans une société grise et uniforme où la créativité est étouffée. Dans ce monde monotone, il rêve de s’exprimer à sa manière. Sauf qu’il se heurte aux normes rigides imposées par la société. Cependant, une rencontre avec son père, qui partageait autrefois les mêmes rêves, va changer les choses !

À travers des illustrations captivantes et des messages profonds, ce film émouvant nous rappelle ainsi l’importance de rester fidèle à soi-même. Et de préserver notre authenticité, même lorsque le monde semble gris et contraignant. Une véritable pépite cinématographique !

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001)

Amélie, une jeune femme rêveuse, décide d’améliorer la vie des personnes qui l’entourent en leur jouant de gentils tours. Cette comédie poétique et optimiste, réalisée par Jean-Pierre Jeunet, nous invite à voir le monde avec des yeux émerveillés.

Et à apprécier la beauté de l’existence, même dans les jours les plus sombres. Un véritable hymne à la joie donc, qui nous fait croire en la puissance de la bienveillance. Un film français emblématique !

La La Land (2016)

Ce film musical envoûtant suit la romance entre Mia, une aspirante actrice, et Sebastian, un passionné de jazz. Ensemble, ils poursuivent leurs rêves à Los Angeles tout en découvrant les hauts et les bas de l’amour et de la carrière.

« La La Land » nous rappelle ainsi que le bonheur peut parfois résider dans la poursuite de nos passions.

Un bonheur n’arrive jamais seul (2012)

Voici une comédie romantique française qui nous emporte dans une histoire pleine de rebondissements et de sourires. Le film raconte l’histoire de Sacha, un célèbre pianiste solitaire qui mène une vie bien ordonnée jusqu’à ce qu’il rencontre Charlotte, une jeune femme pétillante. Leur rencontre fortuite bouleverse leur quotidien et les entraîne dans une aventure amoureuse inattendue.

À travers des scènes aussi drôles que touchantes, « Un bonheur n’arrive jamais seul » nous rappelle que le bonheur peut surgir à tout moment, même dans les situations les plus inattendues. Ce film nous invite ainsi à croire en la magie des rencontres et à embrasser le bonheur qui se présente à nous.

Ratatouille (2007)

Réalisée par Brad Bird et Jan Pinkava, cette charmante animation nous fait découvrir Remy, un rat passionné de cuisine. Il réalise son rêve de devenir chef cuisinier dans un grand restaurant parisien.

Le film véhicule ainsi un message de persévérance et de dépassement de soi. La morale à retenir : la poursuite de ses passions peut conduire au bonheur !

Le cercle des poètes disparus (1989)

Dans un pensionnat conservateur, le professeur John Keating enseigne à ses élèves l’importance de vivre pleinement et de suivre leur propre voie.

Ce film inspirant nous pousse ainsi à nous libérer des conventions sociales pour trouver notre propre bonheur et épanouissement.

Là-haut (2009)

Nous ne pouvions pas oublier cette oeuvre dans notre top des films sur le bonheur. Réalisé par Pete Docter et Bob Peterson, ce film d’animation magique raconte l’aventure de Carl, un septuagénaire, et de Russell, un jeune scout. Ensemble, ils partent à la découverte du monde à bord d’une maison volante.

« Là-haut » nous rappelle ainsi l’importance de garder notre âme d’enfant et de chercher le bonheur dans les petites choses du quotidien.

Ces films sur le bonheur nous offrent une palette d’émotions positives et nous rappellent l’importance de cultiver la joie, la bienveillance et l’épanouissement dans nos vies. Alors, n’hésitez pas à vous immerger dans ces histoires qui illumineront votre esprit et votre cœur !