La magie de Noël débarque sur TF1 : voici quand et quels films inédits seront diffusés

Les températures qui dégringolent, les feuilles qui se détachent des arbres et les journées qui raccourcissent… il n’en fallait pas plus pour que TF1 ressorte son artillerie douillette de films de Noël. Alors qu’Halloween n’a pas encore fait frissonner le pays, la magie de Noël se présage déjà sur petit écran. La grande chaîne française vous fait ce cadeau avant l’heure ! Ces films, qui se trament sous la poudreuse et qui se consomment avec une tasse de chocolat chaud à la main, sont un peu kitsch, mais tellement réconfortants. Attendus avec la même impatience que l’ouverture des présents à l’âge de 6 ans, les films de Noël s’immiscent de façon précoce dans le programme TV de TF1. Préparez les sablés, ils débarquent encore plus tôt cette année. Et en plus, il y a de la nouveauté !

TF1 annonce le coup d’envoi des films de Noël

L’automne n’est même pas encore acté que Mariah Carey nous susurre déjà à l’oreille son tube « All I Want for Christmas ». Les films de Noël aussi sont à nos portes et devancent même les films d’épouvante. Plus les années passent et plus ils ont de l’avance dans le calendrier. Si vous avez déjà hâte de troquer les citrouilles effrayantes contre les bonhommes de neige et les déguisements ténébreux contre les pyjamas couverts de rennes, alors la nouvelle devrait vous réjouir ! TF1 l’a fraîchement annoncé : les films de Noël vont bientôt refaire surface sur vos postes.

La chaîne, qui semble être de connivence avec le père Noël, ôte les étoiles du sapin pour les mettre dans vos yeux. TF1 est une grande fabrique de films de Noël. Chaque saison, elle fédère toutes les générations sur le canapé avec ces créations qui s’apparentent à des sucres d’orge télévisuels. Ces téléfilms n’ont pas l’éclat de « Last Christmas » et encore moins la prétention de détrôner « Maman j’ai raté l’avion ». Mais ils ont une place chère dans vos cœurs. Adulés ou détestés au même titre que le traditionnel pain d’épice, ils ont au moins le mérite de réchauffer le moral.

Désormais, plus besoin de patienter jusqu’au premier décembre et de compter les jours pour se gaver de films de Noël. TF1 exauce vos voeux et fait scintiller vos yeux bien avant la période de l’Avent. Sur le réseau social X, TF1 a rompu ce suspense insoutenable en déclarant « c’est le retour des films de Noël dès le lundi 14 octobre à 14h20« . À partir de cette date, les films de Noël vont s’entrelacer entre le JT du midi et les jeux du soir. Un doux refrain qui va vous faire retrouver votre âme d’enfant !

#Annonce @TF1 🎁 La magie des Fêtes revient sur TF1 et TF1+ ❄️

C'est le retour des films de Noël dès le lundi 14 octobre à 14:20 @TF1 🎄

Les plus belles histoires inédites, les plus beaux cast… également disponible en streaming @tf1plus pic.twitter.com/4THiDBgH15 — TF1 Pro (@TF1Pro) September 24, 2024

TF1 vous gâte avec des films de Noël exclusifs !

TF1 revient avec une hotte chargée en films de Noël inédits cette année ! Pour l’occasion, la chaîne a renouvelé son stock et prévu des créations qui relèvent du « jamais vu ». Vous n’allez donc pas éteindre la télé aussi vite que vous l’avez allumé. Parce que oui, à force de regarder ces téléfilms, vous commencez à les connaître par cœur. Cette année, TF1 ouvre les festivités avec la romance hivernale « Mon conte de fées de Noël ». Si ce film ne vous évoque aucun souvenir, c’est parce qu’il est tout neuf dans la liste. Rien qu’à la lecture du synopsis, vous frémissez de bonheur. L’histoire se tient en Écosse, terre de légendes, particulièrement propice à l’émerveillement et suit Lindsay et Brad autour d’un repas de Noël féérique.

À l’issue de ce marathon, vous allez aussi découvrir « À la recherche de mon ange gardien », « Mission illuminations de Noël », « Mon ex et moi » et « L’âme soeur de Noël ». Autant de noms qui chantent dans les oreilles et qui fleurent bon l’hiver. TF1 vous a concocté une sélection de films de Noël qui dépassent toutes vos espérances. Cette année encore, la chaîne s’improvise fournisseuse d’étincelles et prend son rôle très au sérieux. Dégainez votre plus beau plaid doudou pour honorer dignement ce rendez-vous !

Et sur Netflix, qu’est-ce qui vous attend dans le catalogue ?

Si TF1 prévoit une rutilante guirlande de films de Noël, qu’en est-il sur Netflix ? Est-ce que le « toudoum » va devenir le nouveau son de Noël, au même titre que les carillons ? Pour l’heure, la plateforme entretient encore le mystère. Il faut dire qu’elle a déjà un catalogue bien garni. Entre « Le Grinch », le cultissime « The Holiday » et « Noël tombe à pic » porté par l’excellente Lindsay Lohan, Netflix a déjà le nécessaire pour combler les monocordes soirées d’hiver.

Pourtant, un petit nouveau devrait faire son apparition courant décembre. Il s’agit du film d’animation prometteur « Ce Noël-là », signé Richard Curtis, alias le meilleur suppléant du père Noël. Le réalisateur, à l’origine de « Love Actually » et « Coup de foudre à Notting Hill », s’essaie à ce genre candide avec sa patte lumineuse. Il met en scène un père Noël « atypique », qui cumule les gaffes et les maladresses. Malgré ses deux mains gauches, ce héros à la barbe immaculée fait tout pour apporter un peu de joie dans les foyers.

TF1 revêt son bonnet rouge et officialise le début des films de Noël ! Malgré leur scénario prévisible et leurs histoires niaises, ils procurent une infinie sensation de bien-être. Ils font une percée retentissante dans la grisaille !