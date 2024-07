La Chronique des Bridgerton : 7 secrets de tournage qui vont vous faire voir la série autrement

La série La Chronique de Bridgerton s’attire toutes les louanges. Depuis que la saison 3 est sortie, elle ne cesse de faire parler d’elle. Véritable triomphe, elle déchaîne les passions et rassemble des millions de spectateur.ice.s derrière les écrans. Cependant, le public ne voit pas l’envers du décor, qui est pourtant presque aussi palpitant que l’intrigue en elle-même. Entre les couacs avec les costumes encombrants, les prises chaotiques enchaînées sur plusieurs jours et les règles « on stage », il s’en passe des choses hors caméra. Voici 7 secrets de tournage croustillants qui ont été coupés au montage dans La Chronique de Bridgerton, mais qui font tout le charme de la série.

Les téléphones étaient interdits sur le tournage

Sur les plateaux de La Chronique des Bridgerton, le téléphone n’était pas le bienvenu. Les acteur.ice.s devaient le laisser de côté, loin de leurs mains. Et attention, cette règle un peu « scolaire » ne leur a pas été imposée pour qu’iels s’imprègnent de la Régence, ère où les pigeons voyageurs et les lettres étaient les seuls moyens de communication. C’était surtout une mesure de précaution pour éviter que des images ne fuitent sur la toile. Difficile aussi de ranger cet objet dans une robe bouffante dépourvue de poches ou un costume ultra cintré qui ne laisse presque pas la place pour respirer.

Au-delà de l’aspect « pratique », la production voulait garder le suspense jusqu’au bout et limiter les petits indices largués au détour d’une story Instagram ou un selfie. Toutes les personnes présentes sur place, des acteur.ice.s aux équipes techniques, avaient donc pour ordre de se séparer de leur téléphone le temps des prises. Toutefois, certains acteurs ont trouvé un moyen de contourner cette restriction. « Avec nos tenues, il n’y a pas beaucoup de place pour les cacher à part dans nos bottes. Donc tout le monde garde son téléphone dans ses bottes », confie Jonathan Bailey, l’interprète d’Anthony Bridgerton au média GQ. Sacrée « botte secrète » !

Le mobilier de la série vient en partie d’Ebay et des antiquaires

Parmi les secrets de tournage de La Chronique des Bridgerton, celui-ci est assez surprenant. Pour reproduire à l’identique les maisons de maître opulentes de la Régence et donner l’illusion d’un intérieur d’époque aux influences royales, la production s’est principalement approvisionnée chez Ebay. Pourtant, à l’œil, le décor semble tout droit sorti des murs de Versailles ou d’un château classé. Meubles d’inspiration gréco-romaine, canapés gondole, lustres sculptés, meubles en acajou… la plupart de ces pièces à l’allure noble et aux finitions travaillées sont de pures imitations. Pour limiter les coûts, la directrice artistique de la saison 3, Alison Gartshore a aussi rusé.

« Nous faisons cela en rembourrant et en repeignant les meubles eux-mêmes, de sorte qu’ils puissent être en bois d’acajou un jour et crème et doré le lendemain. Nous devons donc continuer à recycler les choses », a-t-elle déclaré au média House Beautiful. Autant d’astuces décos qui leur permettent d’économiser astucieusement sans que le public ne se doute de rien.

Les acteur.ice.s ont suivi un bootcamp sur la Régence anglaise

Pour s’immerger totalement dans la période de la Régence et être crédible dans leur rôle, les acteur.ice.s ne se sont pas seulement contenté.e.s de regarder quelques documentaires. Iels ont suivi des cours intensifs pendant 6 semaines sur cette riche partie de l’histoire londonienne. Au programme ? Du chant, de l’équitation et même une initiation aux règles de courtoisie. Loin du camp d’entraînement aux allures de base militaire, ce bootcamp était beaucoup plus prestigieux. C’est d’ailleurs là que les acteur.ice.s ont fait connaissance et se sont rapproché.e.s.

Nicola Coughlan a exigé une clause particulière dans son contrat

Voilà un des secrets de tournage de La Chronique des Bridgerton qui risque de vous surprendre. Nicola Coughlan, qui fait toute l’essence de la saison 3 sous les traits de Penelope, a ajouté une ligne un peu spéciale dans son contrat. L’actrice, qui donne une belle impulsion au script, a convenu d’un accord avec Netflix pour que sa famille ait accès à une version plus « édulcorée » de la série.

Sous ses airs un peu guindés et fastueux, la série renferme de nombreuses scènes grivoises qui peuvent heurter les âmes pudibondes. Dans les derniers épisodes, Nicola se livre d’ailleurs à corps perdu dans une relation charnelle avec Luke Newton qui campe Collin. Un instant torride dont sa famille n’a certainement eu que des échos. Issue d’une famille catholique irlandaise, l’actrice au visage de poupée a voulu préserver son « image » auprès des siens. Certains passages sont donc éclipsés pour rester chaste.

Le tournage de la scène de sexe entre Penelope et Colin a duré 3 jours (et il y a eu des dégâts)

Dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, la nuit d’amour passionnée entre Pénélope et Colin a fait son petit effet et suscité de vives réactions. Elle s’inscrit dans les scènes de sexe les plus iconiques du cinéma, loin devant Titanic. Elle ne dure qu’une poignée de minutes et pourtant le tournage a monopolisé trois jours entiers. Cette partie de jambe en l’air improvisée sur le divan princier du salon (qui n’a pas résisté à leurs étreintes) a demandé un travail titanesque.

Il y a eu de nombreux ratés, des fous rires et même quelques dégâts. Le producteur avait tout dans la boîte, mais voulait une énième prise intime un peu plus « bestiale ». Sur les directives de leur supérieur, les acteur.ice.s ont tout donné corps contre corps. Mais les pieds du canapé n’ont pas apprécié et ont cédé sous le poids de leurs ébats sportifs. C’est l’un des secrets de tournage les plus marquants de La Chronique des Bridgerton.

Plusieurs acteurs ont eu des soucis avec leurs costumes

Parmi les secrets de tournage de La Chronique des Bridgerton, les mésaventures avec les costumes. Cette série a souvent été acclamée pour ses costumes féériques et majestueux, fidèles à la réalité. Des robes Empire ornementales qui descendent jusqu’aux pieds, des corsets serrés et des gants en soie… tout l’attirail pour se croire dans la peau d’une princesse. Ces tenues enchantées sont un pur régal pour les yeux. En revanche, elles ne sont pas très pratiques à porter. Se déplacer avec cet harnachement vestimentaire est un vrai défi pour les acteur.ice.s.

Simone Ashley, peu familière des corsets, a eu la lumineuse idée de manger un repas chargé avec cet accessoire « de torture » et son estomac n’a pas apprécié. Ses consoeurs de tournage, elles, faisaient également état d’ecchymoses et de plaies sur le corps. Fort heureusement, leurs plaintes ont été entendues et elles ont été délivrées de ce satané corset. Jonathan Bailey, lui, devait composer avec des pantalons dans lesquels il était littéralement figé comme une statue. Au moindre geste, le tissu ultra tendu est susceptible de se rompre. C’est ce qui est arrivé lors d’une scène d’escrime. Son bas s’est déchiré pile entre les jambes.

Jessica Rabbit a servi de référence pour l’évolution de Penelope

Dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, le personnage de Pénélope prend beaucoup plus d’espace dans le récit. Elle passe de la meilleure amie un peu discrète à la femme imposante qui prend des initiatives. L’héroïne d’arrière-plan possède enfin les pleines lumières. D’ailleurs, elle a subi une légère transformation physique et réactualisé sa mise en beauté. Pour opérer ce « glow up », les producteurs se sont basés sur une figure de référence : Jessica Rabbit. Cheveux flamboyants, boucles relâchées… à part la tenue, les deux femmes ont quelques points communs.

Ces secrets de tournages sur la série événement La Chronique des Bridgerton pourraient faire une bonne base pour un film spécial backstage. Découvrez aussi des anecdotes rafraîchissantes sur la série.