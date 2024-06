6 choses à savoir sur Nicola Coughlan, qui a sublimé la saison 3 de Bridgerton

Elle s’est fait connaître sous les traits de porcelaine de Pénélope Fetherington dans la série à succès « La Chronique des Bridgerton », qui se tient pendant l’opulente période de la Régence. À travers cette héroïne bienveillante et érudite qui est l’incarnation même du mot douceur, Nicola Coughlan a pris son envol et scotché tout un public derrière l’écran. Avec son charme brut et son talent inné, elle fait la petite étincelle de cette série, devenue culte. Mais Nicola Coughlan ne se résume pas à ce rôle bourgeois, qu’elle campe par ailleurs avec brio. Au-delà d’enfiler des robes fastueuses et d’arborer une coupe princière, l’actrice irlandaise est surtout une source d’inspiration. Réputée pour son franc-parler et ses prises de parole décomplexantes, la personne en elle-même force l’admiration. Découvrez celle qui se cache sous le masque de Pénélope : voici 6 choses à savoir sur Nicola Coughlan.

Elle a débuté sa carrière quand elle était enfant

Parmi les choses à savoir sur l’inégalable Nicola Coughlan : elle est née avec l’amour de la scène dans la peau. Même si Nicola Coughlan a percé tardivement sous les projecteurs, elle a commencé son parcours d’actrice assez précocement. Elle a su qu’elle voulait être dans la lumière alors qu’elle tenait à peine sur ses deux jambes et savait tout juste aligner quelques mots. C’est à l’âge de 5 ans qu’elle a eu cette révélation. Cadette d’une fratrie de quatre enfants, elle a assisté à une représentation théâtrale de sa grande sœur pendant un spectacle scolaire. À partir de ce moment-là, le rêve de devenir comédienne ne l’a plus jamais quittée.

Alors que ses petits camarades parlaient de « pipi, caca », Nicola s’imaginait déjà en haut de l’affiche. D’ailleurs, elle n’a pas tardé à écumer les tournages. Elle a décroché son premier vrai rôle à seulement 9 ans, dans le film d’action « My Brother’s War » de 1997. Elle y fait une brève apparition dans la peau d’une fillette qui nourrit des cygnes. Mais c’est sept ans plus tard, dans le court-métrage « The Phantom Cnut » qu’elle fait véritablement ses preuves et endosse un rôle plus conséquent. Un début de carrière très prometteur qui n’a pourtant pas eu la suite logique escomptée.

Elle a eu du mal à percer et à décrocher des rôles

Parmi les choses à savoir sur Nicola Coughlan : son ascension sinueuse. Avant de goûter à la célébrité et de s’attirer toutes les louanges derrière le visage de Pénélope, Nicola Coughlan s’est pris de nombreuses portes. Malgré un CV solide et un enthousiasme débordant, elle a essuyé plusieurs refus. Chat noir du 7e art, aucun agent ne voulait d’elle et à chaque casting, elle se heurtait à une réponse négative. Pour faire rentrer un peu d’argent, elle a échangé sa casquette de comédienne contre celle de vendeuse. Au lieu de s’ériger sur les planches, elle s’est retrouvée à vendre des produits de beauté et des yaourts glacés au détail.

D’après les déclarations du New York Times, son compte en banque frôlait souvent le rouge et descendait même en dessous des 100 $. Autant de désillusions et de coups durs qui l’ont fait sombrer dans une dépression. Mais Nicola Coughlan n’est pas du genre à se laisser abattre. Elle a l’âme d’une guerrière. Après un retour à la case départ, elle remonte doucement la pente. Son rôle dans la sitcom teenage « Derry Girls« lui sert de thérapie et la recharge en espoir. Moral de l’histoire : il y a toujours une éclaircie, même quand tout semble gris.

Elle a été auditionnée pour Stranger Things

Après avoir touché le fond et enduré plusieurs refus de candidature, Nicola Coughlan a pris une belle revanche devant l’objectif. Désormais considérée comme l’étoile montante du cinéma, elle a été rapidement sollicitée pour des rôles parfois inattendus. La petite perle de Bridgerton a bien failli intégrer le décor de la série de science-fiction « Stranger Things ». Un univers à l’opposé polaire de la haute société londonienne du XIXe siècle.

En avril 2022, l’actrice avait pourtant passé l’audition pour incarner Robin Buckley, protagoniste polyglotte introduite dans la saison 3. Mais c’est finalement Maya Hawke qui a été retenue. Nicola Coughlan, qui excelle dans l’art du relativisme, n’a pas eu de regrets, loin de là. « C’est une bonne leçon pour les acteurs : regardez les choses que vous n’avez pas eues, parce que vous comprendrez parfaitement à quel point ce n’est pas personnel », avait-elle déclaré à la suite de cette annonce.

Elle a été juge dans RuPaul’s Drag Race UK

Parmi les choses à savoir sur la prodigieuse Nicola Coughlan : sa passion secrète pour le drag. Elle a d’ailleurs eu le privilège de porter le noble titre de juge lors de la saison 2 de « RuPaul’s Drag Race UK », l’émission la plus glamour du petit écran. Elle a pris ce rôle très à cœur. Comme à son habitude, Nicola a fait sensation sur le plateau.

Emballée d’un gros nœud rose en satin et parée d’une chevelure assortie, elle n’est pas passée inaperçue. Venue avec sa simplicité légendaire et son humour taquin, elle a apporté un bel éclat à ce show d’anthologie. Elle a même été saluée comme l’une des meilleures, sinon la meilleure juge invitée de toute la saison.

Elle joue la Barbie diplomate dans le blockbuster Barbie

Nicola Coughlan a délaissé ses costumes flamboyants et bourgeois de Bridgerton pour s’immiscer dans la peau de Barbe diplomate. Elle a côtoyé Margot Robbie sur le tournage du blockbuster retentissant, qui dépoussière l’image de la poupée la plus iconique des caisses de jouets. Elle fait partie des innombrables « doublures » de la Barbie standard. Cependant, elle a fait un passage assez expéditif dans ce décor féérique parsemé de rose. Si vous avez vu le film, vous n’avez peut-être même pas remarqué sa présence. Elle apparaît seulement une paire de minutes sur près de 2h de film.

Une mise en avant furtive qui trouve cependant une explication. L’agenda de Nicola Coughlan n’était pas vraiment compatible avec les horaires de tournage. Mais pas question pour l’actrice irlandaise de renoncer à cette rare opportunité. D’autant plus qu’elle a avoué être une fan invétérée de Greta Gerwig, réalisatrice du film. Finalement, les deux femmes ont pu trouver un arrangement, pour le plus grand bonheur de Nicola.

Elle soutient de nombreuses causes

Au-delà d’être une actrice admirable et inspirante, Nicola Coughlan a également un cœur immense. Elle mérite aussi des médailles pour ses multiples engagements personnels. Ambassadrice du body positivisme, elle est aussi une fervente défenseuse de l’égalité homme-femme, du bien-être animal et des droits LGBT+.

Profondément humaine, elle œuvre pour une société plus inclusive et tolérante. Dans « Derry Girls », elle s’affiche dans le rôle de Clare Devlin, une adolescente qui fait son coming-out. Sa représentation, à la fois franche et neutre, a été très appréciée par la communauté LGBT+. Activiste sur tous les fronts, elle a aussi soulevé sa voix en faveur du droit à l’avortement et soutenu de très près le mouvement Black Lives Matter.

Malgré ses 1m55, Nicola Coughlan a tout d’une grande actrice. Ces 6 choses que vous venez d’apprendre sur elle vont certainement vous donner envie de l’adorer un peu plus dans Bridgerton et ailleurs. Que ce soit à travers son job d’actrice ou ses convictions personnelles, elle scintille de mille feux.