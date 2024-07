12 sagas littéraires captivantes que vous ne pourrez plus lâcher

Si les sagas comme « Harry Potter » ou « Le Seigneur des Anneaux » inondent nos écrans, elles se bousculent aussi dans nos bibliothèques. Ces livres accrocheurs qui tiennent sur la durée nous donnent l’occasion de nous imprégner vraiment de leurs univers. Plus question de lire des intrigues qui se vivent en accéléré ou de garder nos distances avec les personnages, ces sagas littéraires ne laissent pas de place à la déception. Chaque volume se consomme avec une facilité que vous ne soupçonnez pas.

La Tour Sombre, Stephen King

Roland est le dernier as de la gâchette de sa contrée. Il évolue dans un décor désertique et inanimé qui ressemble à une sorte de Far West futuriste. Dans ce monde post-apocalyptique, Roland dit le « pistolero » tente de trouver cette fameuse « Tour », lieu de tous les possibles. Cet édifice est une plateforme tournante où tous les mondes se croisent. En y accédant, Roland pourra traverser les époques et ainsi sauver sa terre en péril.

Mais avant d’atteindre son point de chute, Roland doit s’atteler à une autre tâche : retrouver ce mystérieux homme en noir, un soi-disant devin. Cette saga littéraire écrite habilement par Stephen King construit une ambiguïté prenante entre rêve et réalité. Sur fond de sorcellerie et d’aventure, « La Tour Sombre » est un récit aussi hypnotique que perturbant.

Quatre filles et un jean, Ann Brashares

Voilà l’une des sagas littéraires « teenage » les plus adulées. Le titre, loin d’être métaphorique, délivre beaucoup d’indices sur ce qui se cache de l’autre côté de la première de couverture. Un jean sert de trait d’union entre quatre amies d’enfance. Le quatuor d’ados habite dans la petite ville de Bethesda aux États-Unis et se connaît presque depuis la naissance. Leurs mères étaient inscrites au même club de danse aérobique. Les quatre filles forment quasiment une fratrie. Mais cet été-là, elles sont disséminées de part et d’autre du globe. C’est la première fois qu’elles passent des vacances chacune de leur côté.

Or, la période estivale est le seul moment où elles peuvent se réunir et créer des souvenirs palpables. Mais elles ne se laissent pas abattre et trouvent une autre solution pour maintenir le lien malgré la distance. À tour de rôle, elles se passent un jean et se le transmettent par courrier. Ce pantalon est un relai et accueille tous les stigmates de leurs aventures, à la manière d’un journal de voyage « nomade ».

L’Amie prodigieuse, Elena Ferrante

Cette saga littéraire, c’est l’histoire d’un coup de foudre amical au goût aigre-doux. Elena et Lila sont deux jeunes filles inséparables. Elles grandissent ensemble dans le quartier populaire de Naples. Studieuses, elles sont toutes les deux vouées à une brillante carrière.

Cependant, seule Elena percera dans les études, unique porte de sortie pour échapper à cette misère ambiante. À l’inverse, Lila restera piégée dans cette vie modeste. Faute d’argent et d’envie, ses parents n’ont pas souhaité lui offrir cette chance de réussite. Elle aidera alors son père cordonnier à l’atelier familial. À mesure des années, les deux amies se perdent de vue, mais se retrouvent dans leur ville natale en pleine métamorphose.

À la croisée des mondes, Philip Pullman

Dans un monde qui mime le nôtre (à quelques détails près), Lyra, une orpheline de 11 ans, s’aperçoit que plusieurs enfants se volatilisent sans raison. Téméraire et pugnace, elle décide de se pencher plus sérieusement sur cette affaire. Ses recherches l’amènent à douter de son oncle, qui l’élève depuis la disparition de ses parents.

Elle se met alors à l’espionner et découvre l’existence d’une particule aux pouvoirs hors normes nommée la « Poussière ». Une poudre magique qui permet de sauter entre les mondes. Cette découverte aussi inquiétante que passionnante marque le début d’une longue et tortueuse expédition pour Lyra. C’est probablement l’une des sagas littéraires fantastiques les plus adroites.

Les Héritières de Löwenhof, Corina Bomann

Parmi les sagas littéraires à feuilleter sur le sable fin cet été, empressez-vous de lire « Les Héritières de Löwenhof ». Une série de livres qui risque de vous embourgeoiser. L’intrigue s’enveloppe autour de la noble famille Löwenhof, qui possède une demeure cossue dans la province suédoise. Chaque tome se concentre sur un personnage différent pour former une mosaïque narrative riche et palpitante.

Le premier gravite autour d’Agneta, femme rebelle qui a préféré abandonner ses pénates royales pour vivre comme une hippie à Stockholm. Le deuxième braque les lumières sur Mathilda, une jeune fille encore mineure prise sous l’aile de la comtesse Agneta et pièce rapportée de la famille Löwenhof. Elle connaît de lourds secrets sur cette lignée au sang bleu et rejoint les murs de leur prestigieux domaine à l’aube d’une terrible guerre. Le troisième se dédie à Solveig, une descendante de Mathilda, qui réinvestit le fief familial suite à un tragique accident. Elle pose ses bagages avec une idée précise en tête : relancer l’activité du haras familial. Cette série romanesque se tient à des époques différentes et oscille entre les générations pour dresser un panorama familial confidentiel et complexe.

La Chronique de Bridgerton, Julia Quinn

Vous pensez tout connaître de l’intrigue « La Chronique de Bridgerton », mais la série événement diffusée sur Netflix n’est pas aussi détaillée que la saga littéraire dont elle s’inspire. Du côté du pitch, rien d’inédit. Vous êtes toujours en immersion dans la vie sentimentale trépidante de la famille Bridgerton, au cœur du décor somptueux de l’ère victorienne. Mais vous profitez de descriptions bien plus précises et glanez des éléments nouveaux. Sur petit écran, vous avez un récit condensé alors qu’à travers ces volumes manuscrits, vous avez accès à beaucoup plus d’informations, qui changent parfois l’angle de l’histoire.

Les Sept Soeurs, Lucinda Riley

Voilà une des sagas littéraires familiales les plus singulières du genre. Un milliardaire aux intentions un peu floues adopte sept filles alors qu’elles sont encore bébés. Il les a toutes récupérées dans un coin différent du globe comme s’il s’agissait d’un étrange critère de sélection. À sa mort, les sept femmes reçoivent un héritage assez particulier.

Au lieu de leur céder une somme faramineuse d’argent, leur père adoptif leur a laissé un indice sur leurs origines. Mais cette quête identitaire tardive ne fera que déboussoler leur vie actuelle. En fouillant dans leur passé, elles se heurtent à des vérités pas toujours réjouissantes. Leurs liens résisteront-ils à ces découvertes explosives ? Affaire à suivre…

La Ronde des Saisons, Lisa Kleypas

Si vous avez consommé « Desperate Housewives » d’une traite, vous allez certainement faire de même avec « La Ronde des Saisons ». Cette série greffée sur papier suit les aventures romantiques de quatre jeunes femmes dans l’Angleterre victorienne. Alors que le pays est en pleine expansion, les mentalités, elles, stagnent et ces mesdames restent encore bridées. Ce quatuor de femmes, en avance sur son temps et soudé par une amitié indéfectible, compte bien s’épanouir en dehors des règles préétablies.

Chaque tome dresse le portrait de l’une de ces héroïnes et brosse leur parcours sentimental. Annabelle Peyton, une noble désargentée, cherche à se marier par intérêt. Lilian Bowman, une Américaine indépendante, tombe sous le charme d’un aristocrate qui incarne tout ce qu’elle déteste. Evangeline Jenner, héritière timide, propose un mariage de convenance à un libertin notoire et craint d’avoir fait le mauvais choix. Daisy Bowman, sœur cadette de Lilian, apprend à aimer l’homme que son père lui a imposé. Une tâche plus facile que prévu. Voilà une des sagas littéraires qui trouvent le parfait compromis entre l’esprit « Bridgerton » et « Gossip Girl ».

Les pionnières, Anna Jacobs

La saga littéraire « Les Pionnières » se déroule principalement en Australie au XIXe siècle et suit les destins entrecroisés de femmes fortes et résilientes. Toutes sont contraintes de rejoindre la terre des kangourous, en pleine ère de colonisation. Keara Michaels, d’origine irlandaise, est forcée d’aller à l’autre bout du globe et de quitter ses deux sœurs adorées. Un périple qui s’annonce délicat avec ce ventre qui contient la vie et s’arrondit au fil des jours.

Ismay et Mara, orphelines aussi issues d’Irlande, embarquent direction l’Australie qu’elles voient comme un Eldorado, une contrée d’avenir. Mais leurs espoirs vont rapidement se fracasser, dès leur débarquement. Enfin, Hannah Firth, veuve, doit gérer le départ de son fils cadet, qui s’envole en Australie à des kilomètres de Lancashire, son point d’ancrage. Toutes ces histoires se renvoient des échos au gré de la lecture. Mais c’est à vous de rassembler les morceaux du puzzle…

L’orpheline de Manhattan, Marie-Bernadette Dupuy

Les sagas littéraires sont aussi de merveilleux instruments de téléportation. « L’orpheline de Manhattan » vous offre le luxe d’enjamber les frontières sans effort. L’histoire se tient en 1886. Pour vivre leur « american dream », Catherine et Guillaume Duquesne prennent le large direction New York avec Elisabeth, leur fille de 6 ans. Ils laissent leur tendre Charente derrière eux avec des espoirs pleins les yeux. Mais leur avenir s’obscurcit radicalement. La mère meurt pendant la traversée et le père décède dès son arrivée après une échauffourée. Elisabeth déambule alors seule dans une ville qui lui est totalement inconnue.

Elle trouve rapidement du réconfort auprès de la famille Woolworth et finit par devenir l’une des leurs. Mais les questions existentielles de l’adolescence la motivent à retourner en France, sur les traces de sa famille. À 16 ans, elle revient au point de départ et part à la recherche de son grand-père. Des allers-retours trépidants et forts en émotions qui font défiler des paysages majestueux.

Journal d’un vampire, L.J. Smith

Dans un répertoire un peu plus sanguinaire et horrifique, « Journal d’un vampire » ne vous est peut-être pas inconnu. Plus familière sous le nom de « Vampire Diaries », cette série était le rendez-vous télévisuel immanquable de l’époque. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, elle met en vedette Elena Gilbert, auto-proclamée reine de son lycée. Le jour où un certain Stefan Salvatore franchit les grilles de son établissement, sur lequel elle règne, Elena se met au défi de le séduire.

Ténébreux et énigmatique, il est difficile à cerner. Au début, le charme d’Elena semble le laisser insensible, mais peu à peu, il succombe à la tentation. Mais ce que la jeune fille ignore c’est que ce beau brun n’est pas comme les autres. Il est du genre allergique à la lumière et accro à la chair fraîche, au sens propre du terme.

Agatha Raisin enquête, M.C Beaton

Dans le riche catalogue des sagas littéraires, celle-ci se démarque par sa tonalité amicale et son esprit « polar ». Au lieu de partir en croisière sur le Nil ou d’enrichir son potager, Agatha Raisin occupe sa retraite à jouer les Sherlock. Elle aime décortiquer les mystères non résolus. Si à la base, ce travail d’enquête s’apparente plus à un passe-temps, il devient rapidement un moteur de vie.

Agathe finit même par être une petite star locale du crime dans sa région. Les affaires auxquelles elle s’attaque sont souvent tordues, mais jamais absurdes. C’est là toute la subtilité des chroniques d’Agatha Raisin. « Pas de pots pour la jardinière », « la quiche fatale », « les pissenlits par la racine »… chaque nouvel opus est floqué d’un titre qui incite à sourire et titille la curiosité.

Pour braver l’ennui des jours maussades ou entraîner son imaginaire, ces sagas littéraires sont de très bons antidotes. La plupart d’entre elles ont d’ailleurs été adaptées à l’écran. Si vous cherchez un format plus « pratique » à embarquer dans votre tote bag, découvrez notre sélection de livres de poche.