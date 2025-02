Fan du roman La Femme de Ménage ? Voici les stars qui porteront l’histoire à l’écran

Le roman de Freida McFadden est sur toutes les tables de chevet. Ce thriller psychologique, qui nous hisse dans les yeux de Millie, une femme de ménage pas comme les autres, va bientôt se muer en film. Hollywood a tout de suite perçu le potentiel de ce livre addictif écoulé à 603 000 exemplaires. Pour incarner ces personnages de fiction (à l’origine de nombreuses nuits blanches) sur petit écran, il fallait un casting de prestige. Et les actrices sollicitées dans les rôles principaux présagent d’ores et déjà une adaptation cinématographique réussie ! Découvrez le visage de celles qui donneront vie au roman « La Femme de Ménage » dans les salles obscures.

Les stars qui seront à l’affiche de « La Femme de Ménage »

Au vu de tout le tapage médiatique autour de ce livre, il aurait été étrange qu’Hollywood ne s’en empare pas. C’est Sydney Sweeney qui aura les pleines lumières dans cette adaptation, déjà très attendue. L’actrice, révélée par la série « Euphoria », prêtera ses traits à la protagoniste Millie, une ancienne détenue qui tente de se reconstruire tant bien que mal. En quête de petits boulots, elle se fait embaucher par les Winchester, une famille new-yorkaise fortunée et d’apparence sympathique. Elle devient leur « femme à tout faire ». Mais rapidement, elle découvre que ses supérieurs ne sont pas aussi « tendres » qu’ils n’y paraissent et se retrouve piégée entre ces murs.

Sydney Sweeney partagera l’affiche avec Amanda Seyfried, star de la saga « Mamma Mia » qui occupera le rôle de Nina Winchester, la patronne lunatique et dérangée de Millie. Nina est un personnage insaisissable, qui peut se montrer aussi adorable que détestable. Millie ne tarde pas à devenir son souffre-douleur. Michelle Morrone, acteur sulfureux découvert dans « 365 jours », jouera Enzo, le jardinier italien sexy. Un choix évident. Mais qui tiendra le rôle d’Andrew, le charismatique monsieur Winchester, qui subit les sautes d’humeur de son horrible femme ? Le mystère reste entier.

Que sait-on sur ce film en préparation ?

Pour le moment, peu d’informations ont été transmises sur cette adaptation qui risque d’attirer foule. Le suspense de ce roman à succès a l’air d’être contagieux. Mais pas question de vous laisser sur votre faim. C’est le réalisateur Paul Feig qui sera derrière les caméras et qui aura la rude tâche de retranscrire ce roman de 400 pages sans dénaturer l’intrigue, ni rien perdre de sa superbe. Son nom n’est pas aussi connu que celui de James Cameron ou Christopher Nolan. Pourtant, il est à l’origine de plusieurs films cultes dont « Mes meilleures amies » et « SOS fantômes ».

Le tournage est en cours. Il a débuté le 3 janvier dans le New Jersey et devrait prendre fin à la mi-février. Une mise en boîte assez « expéditive » dont les images devraient se projeter sur grand écran autour du 25 décembre 2025. Il faudra donc compter quelques semaines en plus pour le voir débarquer en France. Patience…

« La Femme de Ménage », le best-seller qui a conquis le monde

Un fond bleu et un œil indiscret qui regarde à travers une serrure. Cette couverture a fait le tour du monde et s’est greffée dans de nombreuses paumes. Il faudrait vivre dans une grotte ou sur une plage déserte pour ne pas connaître le roman phénomène « La Femme de Ménage ». Même les personnes qui ne l’ont pas encore lu l’ont forcément déjà croisé à l’avant des libraires ou dans les booktok.

Ce thriller psychologique palpitant et sans temps mort a été traduit dans 40 pays, preuve d’un engouement planétaire. Il a aussi été mentionné plus de 18 millions de fois sur TikTok. Il s’attire d’ailleurs toutes les louanges. Véritable drogue douce couchée sur papier, ce livre baptisé « Housemaids » dans sa langue originelle, réconcilie tout le monde avec la lecture. Une fois que vous l’avez entre les mains, vous ne pouvez plus le lâcher. Vous allez même jusqu’à sacrifier une nuit de sommeil pour connaître le dénouement. Rares sont les livres qui font un tel effet. La plume de Freida McFadden semble avoir les mêmes pouvoirs qu’une baguette magique. Elle vous ensorcèle.

« La force de Freida McFadden, c’est d’arriver à d’enchaîner les rebondissements dans des directions qu’on ne voit jamais arriver, qu’on n’anticipe jamais, ce qui fait qu’on a envie de tourner les pages parce qu’on a envie de savoir où elle nous emmène », analyse très justement Anne Maizeret, éditrice chez J’ai lu à l’antenne de RFI

Ce film, qui reprend les grandes lignes de « La Femme de Ménage », sera-t-il à la hauteur de cette intrigue littéraire saisissante ? Réaliser un thriller psychologique sans une seule minute d’ennui ou de relâchement, c’est un sacré challenge. Pour tuer le temps en attendant sa sortie, Freida McFadden a publié un nouveau livre qui promet d’être aussi accrocheur que les autres. Le titre : The Teacher.