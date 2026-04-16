Karneval ist viel mehr als nur ein Kostümumzug. Er ist eine Einladung, sich neu zu erfinden, mit Farben, Formen und Mustern zu spielen und spektakuläre künstlerische Verwandlungen zu schaffen.

Jedes Jahr, besonders um Mardi Gras herum, suchen Tausende von Frauen nach originellen Ideen, um ihre Kostüme aufzupeppen. Make-up bleibt dabei das zentrale Element dieser Verwandlung.

Ob es sich um ein auffälliges Tier-Aussehen, eine Fantasiefigur oder ein von einer fernen Kultur inspiriertes Gesicht handelt, die Möglichkeiten sind endlos und für alle zugänglich.

Ein zauberhafter Einhorn-Make-up-Look für den Karneval

Die notwendige Ausrüstung

Um dieses märchenhafte Make-up zu kreieren, benötigen Sie folgende Utensilien: schwarzen, goldenen, weißen, rosa und blauen Lidschatten sowie feine Pinsel für Details und breite Pinsel zum Abdecken größerer Flächen.

Glitzer verleiht der Einhornwelt den gewissen Glanz. Jeder Farbton hat seine spezifische Funktion: Gold definiert das Horn, Rosa mildert den Gesamteindruck und Blau betont die Augen.

Die erforderlichen Schritte

Zeichnen Sie zunächst mit einem feinen Pinsel ein goldenes Horn in die Mitte der Stirn . Zeichnen Sie anschließend zwei rosa Halbkreise um das Horn herum, um dieses zentrale Element einzurahmen.

Zeichne weiße, rosa gefüllte Ohren direkt auf die Stirn, beidseitig des Horns. Zeichne blaue Linien über die Augenlider, um den Blick zu intensivieren. Vervollständige die Kontur des Horns mit gleichmäßigen, horizontalen Strichen in Schwarz.

Ergänzen Sie die Komposition mit rosa Arabesken, feinen weißen Linien und kleinen weißen Sternen. Zum Schluss großzügig Glitzer auftragen.

Das fröhliche Clown-Make-up, ein Klassiker des Karnevals

Die notwendige Ausrüstung

Für dieses Tutorial werden weißer, blauer und roter Lidschatten , rote Creme -Make-up-Paste , Schwämme und Pinsel benötigt.

Weiße Gesichtsbemalung dient als Grundierung, die das gesamte Gesicht bedeckt, Blau sorgt für den Kontrast ausdrucksstarker Dreiecke, während Rot den ikonischen Mund und die rosigen Wangen des Clowns erzeugt.

Die Schwämme gewährleisten einen gleichmäßigen und gleichmäßigen Auftrag.

Die erforderlichen Schritte

Bestreichen Sie das gesamte Gesicht mit weißer Schminke mithilfe eines sauberen Schwamms . Zeichnen Sie zwei blaue Dreiecke über den Augenbrauen und zwei symmetrische Dreiecke unter den Augen, um einen komischen und theatralischen Gesichtsausdruck zu erzeugen.

Trage rotes Rouge auf die Wangen und die Nasenspitze auf. Zeichne anschließend mit roter Cremeschminke einen breiten Clownsmund und ziehe die Mundwinkel nach oben, um einen fröhlichen Ausdruck zu erzielen.

Vervollständigen Sie den Look mit einem kleinen Clownshut, um dieses festliche Kostüm perfekt abzurunden.

Weißer Lidschatten als Basis

Blauer Lidschatten für ausdrucksstarke Dreiecke

Rotes Rouge für Wangen und Nase

Rotes Creme-Make-up für die Lippen

Verschiedene Schwämme und Bürsten

Tiger-Make-up für einen gelungenen Tier-Look

Die notwendige Ausrüstung

Um diese Katze überzeugend darzustellen, benötigen Sie weiße, orange, gelbe und schwarze Schminke, Schwämme und Pinsel.

Die Subtilität dieses Looks liegt in den Nuancen: Der allmähliche Übergang von Gelb zu Orange erzeugt einen natürlichen und überzeugenden Farbverlauf, der echtem Tigerfell sehr nahe kommt.

Die erforderlichen Schritte

Trage mit einem Schwamm gelben Lidschatten gleichmäßig auf Stirn, Nase und Wangen auf. Umrande anschließend das Gesicht mit Orange und verblende die Farbe sanft zu den Rändern hin.

Zeichnen Sie weiße Linien über die Augenlider und bemalen Sie die Schnauze weiß, um die charakteristische helle Partie des Tigers nachzuahmen.

Zeichne symmetrische schwarze Linien auf die Stirn , die Umrisse der Augen, die Wangen, die Nasenspitze und füge die Schnurrhaare hinzu.

Zwischen den einzelnen schwarzen Linien sollten dünne weiße Linien eingefügt werden, um einen noch realistischeren Effekt zu erzielen.

Ein farbenfroher und festlicher Papageien-Make-up-Look für den Karneval

Die notwendige Ausrüstung

Für dieses extravagante Make-up benötigt man eine komplette Palette: weiße, schwarze, rote, gelbe, orange, blaue und grüne Lidschatten , präzise Pinsel und Schwämmchen.

Um die Verkleidung noch zu verstärken, können mit Federn verzierte Stirnbänder oder ausgefallene Kontaktlinsen das Endergebnis dramatisch intensivieren.

Die erforderlichen Schritte

Zeichnen Sie als Ausgangspunkt gelbe Bögen um die Augen. Malen Sie oberhalb der Wimpern orange und anschließend rot, um einen Farbverlauf zu erzeugen, der an ein Federkleid erinnert.

Zeichne blaue und weiße Linien auf die Wangen. Zeichne dicke schwarze Linien um die Augen und forme einen schwarzen Kreis auf der Nase, um den Schnabel darzustellen. Male die Augenbrauen und die oberen Augenwinkel weiß an.

Zum Schluss tupfen Sie etwas grünen Lidschatten auf den blauen Teil des Gesichts, um mehr Tiefe zu erzeugen.

Bilden Sie gelbe Bögen um die Augen

Erst orange, dann rot oberhalb der Wimpern.

Zeichne blaue und weiße Linien auf die Wangen.

Zeichne dicke schwarze Linien und einen schwarzen Kreis auf die Nase

Tippen Sie auf den grünen Bereich im blauen Bereich.

Regenbogen-Make-up, eine umwerfende Idee für den Karneval

Die notwendige Ausrüstung

Planen Sie , rote, orange, gelbe, grüne, weiße, violette und blaue Lidschatten , Schwämmchen und Pinsel bereitzuhalten.

Die Qualität der Lidschatten ist hier entscheidend: Leuchtende und gut pigmentierte Farbtöne garantieren ein strahlendes und unverwechselbares Ergebnis, das besonders bei einer Street-Fashion-Show zur Geltung kommt.

Die erforderlichen Schritte

Zeichne auf der einen Seite farbige Bögen von der Nasenspitze zur Stirn und auf der anderen Seite von der Nase zum Kinn. Verwende die Farben in der Reihenfolge des Regenbogens: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila.

Verblende die Farben, indem du sie mit einem Schwamm auftupfst, um einen natürlichen Farbverlauf zu erzeugen. Füge dem Regenbogen weiße Kreuze und Punkte hinzu, um einen noch aufwendigeren und grafischeren Effekt zu erzielen.

Ein gewagter Piraten-Make-up-Look, um auf dem Karneval aufzufallen

Die notwendige Ausrüstung

Sammeln Sie weißen, schwarzen und roten Lidschatten , Schwämme und Pinsel.

Dieses Kostüm ist perfekt für Frauen, die einen starken, entschlossenen Look ausstrahlen möchten, der sich deutlich von den üblichen Standards femininen Make-ups abhebt.

Die erforderlichen Schritte

Zeichne ein rotes Stirnband über die Stirn, das sich bis zum rechten Ohr erstreckt. Umrande das Stirnband schwarz und füge kleine weiße Kreise hinzu, um eine Stickerei nachzuahmen. Zeichne eine schwarze Augenklappe über das linke Auge – ein typisches Piratenmerkmal.

Ergänzen Sie das Kostüm mit einem schwarzen Schnurrbart und einem dichten Bart. Ein Piratenhut oder ein um den Kopf gebundener Schal runden das auffällige Kostüm ab.

Rotes Haarband, das sich bis zum Ohr erstreckt.

Schwarze Umrisse mit weißen Kreisen

Schwarze Augenklappe über dem linken Auge

Schwarzer Schnurrbart und Bart

Catrina-Make-up für einen geheimnisvollen und eleganten Karneval

Was Sie über dieses Make-up wissen müssen

La Catrina ist viel mehr als nur Make-up: Sie ist ein mexikanisches Kultursymbol, das tief in der Tradition des Día de los Muertos verwurzelt ist, der jedes Jahr am 2. November gefeiert wird.

Der mexikanische Totenkopf ist die Essenz dieses Looks, bei dem das Make-up das zentrale Element der Verkleidung darstellt, ohne dass aufwendige Accessoires erforderlich sind.

Sein gleichzeitig geheimnisvolles und raffiniertes Aussehen macht es zu einer sehr beliebten Wahl auf Instagram und Pinterest.

Die wichtigsten Eckpunkte des Projekts

Tragen Sie eine weiße Grundierung auf das gesamte Gesicht auf. Zeichnen Sie mit feinen Pinseln farbenfrohe Blumen- und geometrische Muster um die Augen und auf die Stirn. Zeichnen Sie kräftige schwarze Konturen, die einem Totenkopf ähneln, insbesondere um Mund und Augen.

Goldene oder paillettenbesetzte Details verleihen dem Look einen Hauch von Luxus. Ein elegantes Kleid und ein mit Blumen geschmückter Hut runden diesen aufregenden Auftritt ab.

Ein Hippie-Blumen-Make-up-Look, eine originelle und poetische Idee

Was kennzeichnet diese Zusammensetzung?

Der florale Hippie-Make-up-Look besticht durch seine Leichtigkeit und Verspieltheit. Dieser farbenfrohe und fröhliche Look legt den Fokus vor allem auf die Augen und verwandelt sie in wahre Blütenkompositionen.

Diese Idee findet insbesondere auf Facebook Anklang und wird von Frauen geschätzt, die sich einen sonnigen und unbeschwerten Karneval wünschen.

Die wichtigsten Eckpunkte des Projekts

Wähle für die Blütenblätter leuchtende, harmonierende Farben. Zeichne ovale oder runde Formen um das Auge herum und lasse sie vom Gesicht nach außen strahlen.

Setzen Sie eine goldene oder gelbe Blüte in den inneren Augenwinkel. Glitzer oder Haarspray runden den Look für einen strahlenden und magischen Effekt ab. Frische oder künstliche Blumen im Haar unterstreichen dieses Frühlingsoutfit.

Ovale Blütenblätter, die das Auge umgeben

Goldene oder gelbe Mitte in der inneren Ecke

Glitzer und Haarspray für Glanz

Blumen im Haar als Accessoire

Einige Tipps für das perfekte Karnevals-Make-up

Die richtigen Produkte auswählen

Make-up auf Wasserbasis erfordert mehr Übung als herkömmliche Farben, bietet aber spektakuläre Ergebnisse und bemerkenswerte Haltbarkeit. Creme-Make-up lässt sich leichter auftragen und ist besonders für Anfänger geeignet.

Testen Sie Produkte immer zuerst am Handgelenk, bevor Sie sie im Gesicht anwenden, insbesondere wenn Sie diese Art von Make-up für ein Kind verwenden.

Vervollständigen Sie Ihr Make-up mit den passenden Accessoires

Glitzer und funkelnde Akzente werten jeden Look auf, egal ob Einhorn oder Catrina. Accessoires wie Hüte, Haarreifen oder ausgefallene Kontaktlinsen verstärken die Wirkung des gewählten Make-ups zusätzlich.

Diese Techniken eignen sich auch gut für Halloween sowie für Karneval, wodurch sich die Möglichkeiten zur Wiederverwendung vervielfachen.

Glitzer und Glitzer für jeden Look

Hüte und Kopfbedeckungen passend zum Charakter

Neuartige Kontaktlinsen für einen auffälligen Effekt

Themenbezogene Accessoires zur Aufwertung des Kostüms

Indisches Make-up, ein zeitloser Karnevalslook

Die notwendige Ausrüstung

Für dieses dezente, aber dennoch ausdrucksstarke Make-up benötigt man weißen Lidschatten, rote Creme-Make-up und feine Pinsel .

Um das Kostüm zu vervollständigen und ihm eine immersive Dimension zu verleihen, erweisen sich ein Federkopfschmuck, ein Köcher oder eine dekorative Axt als besonders wirkungsvolle Accessoires.

Die erforderlichen Schritte

Zeichne eine breite, horizontale rote Linie, die die beiden Enden des Gesichts verbindet und unterhalb der Augen verläuft. Zeichne auf jeder Wange unterhalb der roten Linie eine weiße Linie, die diese mit der Nase verbindet.

Ziehen Sie eine weiße Linie von den Lippen bis zum Kinn. Fügen Sie vier symmetrische, vertikale Linien auf den Wangen hinzu, um das traditionelle Muster zu erhalten. Vervollständigen Sie das zeitlose Kostüm mit Ihren gewählten Accessoires.

Sallys Make-up: Eine Karnevalsidee für Fans von Kultfiguren

Wer ist Sally und warum ist dieses Make-up ideal für Karneval?

Sally ist die Kultfigur aus „The Nightmare Before Christmas“ , dem Animationsfilm von Tim Burton aus dem Jahr 1993.

Diese Kultfigur, erkennbar an ihrem genähten Gesicht und den bläulichen Farbtönen, inspiriert jedes Jahr viele Frauen, die sich ein originelles, künstlerisches Make-up wünschen, das in der Menge während des Karnevals sofort erkennbar ist.

Die wichtigsten Eckpunkte des Projekts

Tragen Sie eine hellblaue Grundierung auf das gesamte Gesicht auf. Zeichnen Sie mit einem feinen Pinsel schwarze Linien auf Wangen, Kinn und Stirn.

Fügen Sie auf beiden Seiten jeder Naht kleine schwarze Punkte hinzu, um die für die Figur charakteristischen Fadenstiche nachzuahmen.

Betonen Sie Ihre Augen mit schwarzem Lidstrich für einen intensiven und ausdrucksstarken Blick. Eine rote Perücke und ein kariertes Kleid runden dieses einzigartige Kostüm perfekt ab.