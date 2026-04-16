Wikinger-Make-up für Frauen fasziniert durch seine visuelle Ausdruckskraft und seine Wurzeln in der jahrtausendealten nordischen Kultur. Weit entfernt von einem bloßen Modetrend, entstammt dieser Kriegerstil authentischen Ritualen und vereint Spiritualität, Symbolik und die Vorbereitung auf den Kampf.

Die skandinavischen Völker legten großen Wert auf ihr Aussehen, und Frauen bildeten da keine Ausnahme. Heute erlebt dieses Make-up eine bemerkenswerte Renaissance, befeuert durch mittelalterliche Feste, historische Nachstellungen und eine wachsende Faszination für die nordische Mythologie.

Hier laden wir Sie ein, in diese einzigartige Welt einzutauchen, ihre Ursprünge, Symbole, Techniken und zeitgenössischen Adaptionen zu erforschen, damit jede Frau dieses Erbe authentisch und selbstbewusst annehmen kann.

Das historische und spirituelle Erbe des Wikinger-Make-ups

Historische Berichte, die seine Existenz bezeugen

Einer der stärksten Belege für die Existenz von Make-up bei den Wikingern stammt von Ibrahim Al-Tartushi , einem arabischen Reisenden, der sich um 900 n. Chr. in Haithabu aufhielt. Er beschreibt präzise ein künstliches dunkles Puder, das um die Augen aufgetragen wurde und sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurde.

Laut ihrer Aussage intensivierte dieses traditionelle Kajal den Blick, machte die Schönheit "ewig" und steigerte das Charisma der Träger erheblich.

Andere Besucher aus dem Nahen Osten, die durch Wikingerlager gekommen sind, erwähnen diese seltsamen Augen , die durch ein dunkles Pulver gekennzeichnet sind, das direkt auf die Haut aufgetragen wird.

Diese übereinstimmenden Beobachtungen bestätigen eine weit verbreitete und nicht nur anekdotische Praxis unter den nordischen Völkern .

Entgegen der landläufigen Meinung zählten die Wikinger zu den saubersten Völkern des Mittelalters. Sie trugen Etuis bei sich, die Kämme, Pinzetten und Ohrlöffel enthielten – die Vorläufer unserer heutigen Wattestäbchen.

Diese Aufmerksamkeit für Hygiene und Erscheinungsbild spiegelt eine verfeinerte, oft unterschätzte Kultur wider, in der die Körperpflege eine wahre tägliche Disziplin war.

Eine Praxis, die zugleich rituell, kriegerisch und ästhetisch ist.

Das Make-up der Wikinger beschränkte sich nicht auf die Körperbemalung. Vor Schlachten trugen die Krieger dunkle , natürliche Pigmente um ihre Augen auf, um ihr furchteinflößendes Aussehen zu verstärken und ihre Feinde psychisch zu destabilisieren.

Dieser durchdringende Blick, noch verstärkt durch Kohle oder Ruß , stellte eine wahre psychologische Waffe dar.

Die spirituelle Dimension dieser Kriegsgemälde ist ebenso grundlegend. Die auf Stirn oder Wangen gezeichneten Runensymbole dienten als heilige Verbindung zwischen den Kriegern und ihren Göttern.

Odin , Meister der Runen und der Weisheit, gab diesen Vorbereitungen unmittelbare Inspiration. Thor , der Donnergott, symbolisierte rohe Kraft und göttlichen Schutz : Seine Blitze und die geometrischen Formen , die daraus entstanden, schmückten die Gesichter vor Schlachten.

Die asymmetrischen Stammeslinien symbolisierten die Widerstandsfähigkeit des Clans und seine Verbindung zu den Ahnen . Jedes auf die Haut gemalte Motiv trug eine bestimmte Intention in sich und verwandelte die Gesichtsbemalung in ein wahres Ritual der mentalen Vorbereitung und der Verschmelzung der irdischen und göttlichen Welt .

Die ikonischen Symbole und Farben des Make-ups von Wikingerfrauen

Essentielle nordische Symbole

Die nordische Mythologie ist reich an kraftvollen Symbolen, die alle in die Krieger-Schminke integriert werden können. Nordische Runen nehmen dabei eine zentrale Stellung ein: Jede einzelne hat eine einzigartige Bedeutung, sei es Schutz, Sieg, Weisheit oder Macht.

Die Algiz- Rune beispielsweise symbolisiert Schutz und eignet sich hervorragend als erstes Symbol für Anfänger.

Der Valknut , bestehend aus drei ineinandergreifenden Dreiecken, steht in direkter Verbindung mit Odin und den in Walhall geehrten Kriegern. Der Vegvisir , auch Wikingerkompass genannt, leitet und beschützt seinen Träger.

Yggdrasil , der Weltenbaum , verkörpert das Gleichgewicht und die Verbindung aller Welten. Diese symbolischen Motive werden je nach gewünschter Ausdrucksstärke auf Stirn, Schläfen, Wangen oder Kinn platziert.

Für einen noch intensiveren Effekt ergänzt temporäres Henna , das mit traditionellen Runenmustern auf Arme oder Hände aufgetragen wird, das Gesichts-Make-up harmonisch.

Um die Augen geklebte Steine oder in Accessoires integrierte Perlen verleihen dem Ganzen eine zusätzliche visuelle Dimension und eignen sich perfekt für ein mittelalterliches Fest oder einen besonderen Anlass.

Die für die Wikingerkultur typischen Pigmente und Farben

Historisch gesehen verwendeten die Wikinger natürliche Pigmente, die sie direkt aus ihrer Umgebung gewannen.

Kohl war der wichtigste Bestandteil: Er bestand aus gebrannten Mandeln , gemahlenem Antimon, Blei, oxidiertem Kupfer , Asche, Chrysokoll, Ocker und Malachit und ergab ein dunkles Pulver , das sich leicht um die Augen auftragen ließ.

Holzkohle und Ruß aus Holzresten verliehen den dicken, ausdrucksstarken Linien einen intensiven Schwarzton . Asche und zerkleinerte Mineralien sorgten für subtilere Grautöne , während Malachit und Ocker erdige Rottöne beisteuerten.

Dunkle Farben dominierten weitgehend, doch Rot und Blau tauchten gelegentlich auf.

Kohl erfüllte auch eine wichtige Schutzfunktion: Er schützte die Augen vor dem grellen Sonnenlicht und dem eisigen Wind der nördlichen Länder und verband so praktischen Nutzen und ästhetische Symbolik in einer bemerkenswerten Verschmelzung.

Die stilistischen Merkmale des Make-ups von Wikingerfrauen

Die visuelle Identität des Make-ups nordischer Frauen

Was Viking-Make-up für Frauen sofort auszeichnet, ist sein natürlicher Look und die bewusste Asymmetrie . Selbstbewusstsein beim Auftragen steht im Vordergrund, nicht perfekte Symmetrie : Unvollkommenheiten werden zu ästhetischen Vorzügen.

Diese wilde Seite ist es genau das, was dem Stil seine unvergleichliche Authentizität und seinen Charme verleiht.

Für einen dezenten Look sorgt schwarzer oder rauchgrauer Lidschatten, der einen intensiven und geheimnisvollen Eindruck vermittelt. Dezente, von Runen inspirierte geometrische Linien auf den Schläfen setzen einen raffinierten, symbolischen Akzent.

Für einen markanteren Look unterstreichen asymmetrische Gesichtszüge und Runenmuster auf Stirn und Wangen die kriegerische Dimension des Make-ups.

Die Lippen können natürlich belassen oder mit kräftigen Farben wie Burgunderrot für einen ausdrucksstarken, dramatischen Effekt betont werden. Kleine, um die Augen geklebte Steinchen verstärken den Look zusätzlich.

Ikonische Figuren wie Lagertha aus der Serie Vikings oder die Wikingerhexe bieten wertvolle Inspirationsquellen, um diesen Kriegergeist vollends zu verkörpern.

Um sich ihrem Gesicht und Teint anzupassen

Das richtige Make-up für die Gesichtsform zu finden, ist eine Kunst, die jeder erlernen kann. Ein rundes Gesicht profitiert von einer stärkeren Konturierung unterhalb der Wangenknochen , wodurch die Gesichtszüge optisch gestreckt werden.

Ein ovales Gesicht profitiert von einem sanften Verblenden um die Augen, um deren natürliche Tiefe zu betonen.

Auch der Hautton beeinflusst die Farbwahl. Helle Haut profitiert von kühlen Grau- oder tiefen Schwarztönen ohne übermäßigen Glanz. Dunklere Hauttöne können sehr dunkle Brauntöne oder dezente Burgundernuancen wählen, um die Lippen zu betonen.

Hier sind die wichtigsten Anpassungen je nach Hauttyp:

Körpertyp / Hauttyp Make-up-Ansatz Vorbehandlung Rundes Gesicht Definierte Konturierung unter den Wangenknochen, matte Schwarz- und Dunkelgrautöne Ausgewogene Flüssigkeitszufuhr Ovales Gesicht Sanftes Verblenden um die Augen, kühle Farbtöne und burgunderrote Akzente Weiche und leichte Basis Trockene Haut Leichte Anwendung mit feuchtigkeitsspendendem Finish, neutrale Farbtöne Reichhaltige Creme vor dem Make-up Fettige Haut Mattes Finish, nicht komedogene Produkte, glanzfreie Farbtöne Mattierende Grundierung Empfindliche Haut Hypoallergene Produkte, sanfte Farben, parfümfrei Vorheriger Hauttest empfohlen

Bei empfindlicher Haut empfiehlt es sich, Augen-Make-up zu reduzieren und einen milden, parfümfreien Make-up-Entferner zu verwenden. Die Hautbarriere muss stets geschont werden, um Irritationen und anhaltende Rötungen zu vermeiden.

Techniken und Materialien für einen Wikinger-Make-up-Look für Frauen

Die wichtigsten Phasen der Umsetzung

Für ein authentisches Wikinger-Make-up sind drei Hauptphasen erforderlich. Zunächst muss die Haut sorgfältig vorbereitet werden: Eine sanfte Reinigung, gefolgt von einer leichten Feuchtigkeitscreme, sorgt für optimale Haftung der Produkte und schützt die Hautbarriere.

Eine leichte Foundation reicht aus, um den Teint auszugleichen, ohne das Aussehen zu beschweren.

Schaffen Sie eine dunkle, natürliche Basis mit schwarzem oder dunkelgrauem Lidschatten, den Sie mit den Fingern auftragen, um einen unregelmäßigen, kohleartigen Effekt zu erzielen. Definieren Sie die Konturen Ihrer Augen und Wangenknochen mit demselben Farbton. Zeichne mit Eyeliner oder schwarzem Stift Runensymbole und asymmetrische Stammeslinien auf Stirn, Wangen oder um die Augen. Ein feiner Pinsel sorgt für präzise Ergebnisse. Verblenden Sie bestimmte Bereiche sanft mit den Fingern oder einem weichen Pinsel, um einen natürlichen und gealterten Effekt zu erzielen und gleichzeitig den charakteristischen wilden und ungeschliffenen Look beizubehalten.

Eine tiefschwarze Mascara sorgt für einen ausdrucksstarken und fesselnden Blick. Die Einwirkzeit beträgt 35 bis 45 Minuten für ein komplettes Make-up und 15 bis 20 Minuten für einen dezenteren Look.

Die Technik bleibt auch für Anfänger zugänglich , da Unvollkommenheit ein integraler Bestandteil der angestrebten Ästhetik ist.

Unverzichtbare Ausrüstung

Für ein gelungenes Make-up sind einige Elemente unerlässlich. Hier sind sie, nach ihrer Funktion gruppiert:

Schwarze und dunkelgraue Lidschatten, um eine dunkle Basis zu schaffen und die Gesichtskonturen intensiv zu modellieren.

um eine dunkle Basis zu schaffen und die Gesichtskonturen intensiv zu modellieren. Stifte und flüssiger Eyeliner zum Zeichnen von Runensymbolen, Stammeslinien und präzisen Mustern mit einem feinen Pinsel

zum Zeichnen von Runensymbolen, Stammeslinien und präzisen Mustern mit einem feinen Pinsel Pinsel, die speziell für das Auftragen und Verblenden entwickelt wurden und ein natürliches Finish sowie eine authentische, natürliche Textur garantieren.

und ein natürliches Finish sowie eine authentische, natürliche Textur garantieren. Mineralische Pigmente oder hypoallergene Lidschatten für mehr Authentizität und Hautverträglichkeit

für mehr Authentizität und Hautverträglichkeit Fixierspray für langanhaltenden Halt, insbesondere im Freien bei Festivals oder Veranstaltungen

Matte oder leicht strukturierte Produkte sind sehr empfehlenswert. Unverdünnte Pigmente, die nicht kosmetisch getestet wurden, sind weiterhin nicht empfehlenswert, da sie Hautreizungen verursachen können.

Die auf dem Tempel eingravierte Algiz-Rune ist ein hervorragendes erstes Symbol für diejenigen, die am Anfang ihrer Reise in diese Welt stehen.

Budget, Pflege und moderne Verwendungsmöglichkeiten von Viking-Frauen-Make-up

Budget und Vorsichtsmaßnahmen für langanhaltendes Make-up

Die Kosten für ein komplettes Set variieren je nach Standort. Im Zentrum von Paris kostet ein Set mit mattem schwarzem Lidschatten, flüssigem Eyeliner, passenden Pinseln und Fixierspray voraussichtlich zwischen 55 und 75 Euro.

In den Provinzen belaufen sich die Kosten für dieselbe Zuteilung auf 40 bis 55 Euro. In kleineren Städten liegt ein angemessener Grundbetrag zwischen 25 und 40 Euro.

Hier sind die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, um die Gesundheit Ihrer Haut zu bewahren und gleichzeitig einen authentischen Wikinger-Stil beizubehalten:

Gönnen Sie der Haut zwischen regelmäßigen intensiven Anwendungen mindestens 6 bis 8 Wochen Ruhe, insbesondere bei reaktiver Haut.

Verwenden Sie einen milden Make-up-Entferner in Kombination mit täglicher Feuchtigkeitspflege, um eine gesunde Hautbarriere zu erhalten.

Bei anhaltender Rötung oder Reizung sollten Sie einen Spezialisten konsultieren.

Führen Sie vor der vollständigen Anwendung einen Vortest an einer kleinen Stelle empfindlicher Haut durch.

Die richtige Beleuchtung während des Auftragens verbessert das Ergebnis deutlich. Ein minimalistischer Look ist oft vorzuziehen, damit die Haut atmen kann: Weniger Produkte führen häufig zu einer authentischeren und wirkungsvolleren Schönheit.

Wikinger-Make-up für Frauen in der heutigen Zeit

Im Jahr 2026 wird Wikinger-Make-up für Frauen in den unterschiedlichsten Kontexten eingesetzt. Von Mittelalterfesten über historische Nachstellungen bis hin zu Fotoshootings und Modekreationen – dieser ausdrucksstarke und stimmungsvolle Stil spricht ein stetig wachsendes Publikum an.

Ihr moderner Ansatz bevorzugt gewagte Akzente , subtile Kontraste und einen betont natürlichen Teint .

Die heute vorherrschende minimalistische Ästhetik offenbart ein bemerkenswertes Gleichgewicht zwischen ursprünglicher Authentizität und moderner Schlichtheit. Der mutige Einsatz von tiefem Schwarz , erdigen Tönen oder wenigen dezenten Runensymbolen verleiht einen geheimnisvollen Charme und eine sofort spürbare Ausstrahlung.

Nordische Göttinnen und Kriegerinnen der Antike inspirieren bis heute all jene, die ihre innere Stärke durch Make-up zum Ausdruck bringen wollen.

Was wir immer wieder beobachten, ist die transformative Dimension dieses Stils. Frauen, die Runensymbole in ihren Stil integrieren oder sich von Figuren wie Lagertha inspirieren lassen, erleben eine innere Transformation, die in ihrem Blick und ihrer Körperhaltung erkennbar ist.

Make-up wird dadurch viel mehr als nur ein Kunstgriff: Es verkörpert eine tiefe Verbindung zu einem kraftvollen nordischen Erbe, eine Möglichkeit, die eigene Präsenz zu betonen und den eigenen Kriegergeist jeden Tag aufs Neue zu beanspruchen.