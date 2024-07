Vous avez une piscine chez vous ? Génial, en posséder une est une véritable aubaine, surtout lors des chaudes journées d’été. Mais pour en profiter pleinement, il est essentiel de soigner l’aménagement de ses abords. Que vous souhaitiez créer un espace de détente, un coin convivial pour des soirées entre ami.e.s, ou simplement un endroit où vous évader, la décoration joue un rôle crucial. Voici donc 11 conseils déco irrésistibles pour aménager les abords d’une piscine. Suivez le guide et laissez-vous inspirer !

Créez des zones d’ombre élégantes

Même les plus grand.e.s amateur.rice.s de soleil ont besoin d’un peu d’ombre de temps en temps. Investissez dans des parasols de qualité, des voiles d’ombrage ou des pergolas recouvertes de plantes grimpantes. Les voiles d’ombrage apportent une touche contemporaine et légère, tandis que les pergolas peuvent être habillées de voiles ou de rideaux pour un effet plus intime et romantique.

Des transats confortables et stylés

Les transats sont indispensables autour de la piscine. Optez pour des modèles confortables avec des coussins moelleux et des tissus résistants aux intempéries. Pour un look plus chic, choisissez des couleurs neutres et ajoutez des coussins aux motifs variés. Si vous voulez une ambiance plus bohème, des transats en bois ou en rotin avec des coussins colorés feront l’affaire.

Des lumières féeriques pour des soirées magiques

L’éclairage joue un rôle crucial dans l’ambiance de votre espace piscine. Utilisez des guirlandes lumineuses, des lanternes solaires et des bougies LED pour créer une atmosphère féerique une fois la nuit tombée. Les spots encastrés autour de la piscine et les lampes flottantes apporteront une touche de magie supplémentaire.

Des matériaux naturels pour une harmonie parfaite

Optez pour des matériaux naturels comme le bois, la pierre ou le rotin pour créer une harmonie avec votre jardin. Une terrasse en bois autour de la piscine est non seulement belle, mais elle évite aussi les glissades. Les pierres naturelles peuvent être utilisées pour créer des chemins ou des murs de soutènement, ajoutant une touche rustique et authentique.

Des plantes pour un cadre verdoyant

Les plantes sont essentielles pour donner vie à votre espace piscine. Optez pour des plantes tropicales comme les palmiers, les bananiers et les hibiscus pour une ambiance exotique. Les jardinières en bois ou en pierre apportent une touche naturelle, tandis que les pots en céramique colorés ajoutent une note de gaieté. N’oubliez pas les plantes grimpantes comme le jasmin ou la glycine pour embellir vos pergolas.

Un coin repas en plein air

Quoi de mieux que de savourer un délicieux repas en plein air après une baignade rafraîchissante ? Installez une table et des chaises sous une pergola ou à l’ombre d’un grand parasol. Pour une touche d’élégance, optez pour des sets de table en rotin et des serviettes en lin. Une table extensible sera parfaite pour accueillir tou.te.s vos invité.e.s lors de vos barbecues d’été.

Une douche extérieure chic

Une douche extérieure est à la fois pratique et stylée. Choisissez un modèle élégant en bois, en pierre ou en acier inoxydable, et ajoutez un tapis d’extérieur en bois pour une touche naturelle. Entourez-la de plantes pour plus d’intimité et d’esthétique. Vous pouvez même opter pour une douche solaire pour être encore plus écolo !

Un espace lounge cosy

Pour les moments de détente en dehors de l’eau, créez un espace lounge avec des canapés extérieurs, des fauteuils suspendus et des poufs. Des coussins moelleux, des plaids légers et des tapis d’extérieur transformeront cet espace en un véritable cocon. Pour une touche supplémentaire, ajoutez quelques lanternes ou des photophores pour une ambiance cosy le soir venu.

Un bar extérieur pour des cocktails rafraîchissants

Transformez votre jardin en un véritable lieu de fête en installant un bar extérieur. Un bar en bois ou en bambou apportera une ambiance tropicale, tandis qu’un bar moderne en acier inoxydable sera plus chic. N’oubliez pas les tabourets de bar confortables et un bon éclairage pour que vos soirées cocktails soient inoubliables.

Un espace de jeux pour les enfants

Pensez aussi aux plus jeunes en aménageant un coin de jeux près de la piscine. Une petite aire de jeux avec des balançoires, un bac à sable ou un trampoline fera le bonheur des enfants. Assurez-vous que cet espace soit bien sécurisé et à portée de vue pour surveiller les petits nageurs. Ajoutez aussi pourquoi pas une petite cabane pour ranger des accessoires amusants comme des matelas gonflables en forme de flamants roses, des bouées géantes et des jeux d’eau.

Des touches personnelles pour un espace unique

Enfin, n’oubliez pas de personnaliser votre espace avec des touches qui vous ressemblent. Des œuvres d’art murales, des statues de jardin, des coussins et des textiles aux motifs que vous aimez, tout est permis pour que cet espace soit un véritable reflet de votre personnalité. Les objets récupérés ou détournés peuvent aussi apporter une touche unique et originale.

Grâce à ces conseils déco pour aménager les abords d’une piscine, vous êtes maintenant prêt.e à transformer votre jardin. Que vous préfériez une ambiance tropicale, chic ou encore bohème, il y a mille façons de personnaliser cet espace pour qu’il devienne votre petit coin de paradis. N’oubliez pas que le plus important est de créer un endroit où vous vous sentez bien. Alors, à vos transats, prêt.e, plongez !