En plaçant cet objet insolite dans votre machine, votre linge sera comme neuf !

La machine à laver est un accessoire électroménager dont vous auriez du mal à vous passer. Mais parfois, elle vous réserve quelques mauvaises surprises. À l’ouverture, le linge ressort tout froissé, avec une qualité bien plus médiocre et une odeur de renfermé. C’est comme s’il avait été martyrisé pendant toute la durée du cycle. Pour éviter les scénarios catastrophes de ce genre et rendre le lavage optimal, il vous suffit d’ajouter un simple petit accessoire insoupçonné dans le tambour de votre machine. Petite devinette : il est jaune fluo et a été aperçu de nombreuses fois dans les mains de Serena Williams. Eh oui, la balle de tennis a aussi sa place dans votre machine.

Une balle de tennis dans la machine pour rendre le linge plus propre

Laver son linge est devenu un geste banal. Si certain.e.s se contentent simplement de mettre de la lessive dans le compartiment dédié et de lancer le programme, d’autres pimpent un peu plus ce lavage automatisé. Il y en a qui glissent quelques gouttes de vinaigre blanc pour éliminer les tâches coriaces ou qui ajoutent une pincée de sel, histoire de préserver les couleurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces tactiques de grand-mère prodigieuses. Mais connaissez-vous la méthode insolite de la balle de tennis ? Cet objet, ordinairement voué à faire des smash par-dessus le filet, peut se détourner des raquettes pour rejoindre votre tambour.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la balle de tennis fait des merveilles dans la machine à laver. Un petit supplément qui permet d’avoir un linge éclatant et impeccable à la sortie. Mais comment cette douce magie est-elle possible ? En fait, avec son poids et sa surface en feutre, la balle de tennis pétrit le linge, comme le faisaient les lavandières à l’époque. Cet objet de sport, qui tutoie généralement les courts, remplace le battoir d’autrefois. Ainsi, il élimine les tâches profondes, assouplit la fibre des vêtements et leur redonne une seconde jeunesse. Pour que la méthode fasse effet, il faut placer jusqu’à quatre balles de tennis pour 3 kg de linge dans votre machine. Pas plus ! Vous pouvez aussi déposer des gouttes d’huile essentielle dessus pour un parfum diffus, qui pénètre la matière sans l’agresser.

L’astuce pour lisser les plis et zapper l’étape du repassage

Mettre une balle de tennis dans la machine vous épargne une autre galère : celle du linge complètement chiffonné. Pour les draps et les torchons, ce n’est pas bien grave, personne ne les voit à part vous. Mais en ce qui concerne les vêtements, vous devez parfois dégainer le fer à repasser pour ne pas donner l’impression d’être « négligé.e ». Pas question de venir au bureau avec une chemise ridée du col jusqu’aux manches sur les épaules.

Là encore, la balle de tennis marque des points. Elle bouge au rythme du tambour et évite au linge de s’emmêler ou de se replier plein de fois sur lui-même. Ainsi, il garde une certaine souplesse et ressort du hublot presque sans l’ombre d’un pli. Le repassage est donc beaucoup plus expéditif. Vous n’y passerez plus vos soirées, c’est promis !

Un moyen ingénieux de réduire sa consommation d’eau

Laver son linge à la machine n’est pas très écologique. En moyenne, un cycle requiert entre 40 et 50 L d’eau pour une petite capacité et jusqu’à 120 L pour les plus gros volumes. Mais pas question d’aller au lavoir le plus proche situé à 15 kilomètres ou d’attendre la prochaine averse pour décrasser vos vêtements. En revanche, avec quelques balles de tennis dans la machine, vous pouvez choisir un programme court et minimiser votre impact sur l’environnement.

Puisque le lavage est plus performant, vous n’avez pas non plus besoin d’utiliser une grosse quantité de lessives. Vous faites donc des économies à tous les niveaux et vous amortissez vos dépenses (sans mauvais jeu de mots). Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que les balles de tennis ont une anatomie en caoutchouc et peuvent aussi relâcher des microplastiques nocifs.

Mettre une balle de tennis dans la machine : les limites de la technique

Si mettre une balle de tennis dans sa machine donne plusieurs avantages et surclasse le lavage, cette méthode nécessite aussi un arbitrage. Déjà, elle ne fonctionne qu’avec le linge de couleur foncée, qui ne risque pas de déteindre. Il serait dommage de se retrouver avec des vêtements immaculés repeints en jaune passé. Elle ne convient pas non plus aux habits délicats comme les tops en dentelle ou en satin.

En plus, à force de les utiliser, les balles de tennis sont susceptibles de s’imbiber d’eau et de doubler en poids. Ce qui n’est pas bon signe pour votre machine alors susceptible de subir les coups violents de la balle. En ces temps d’inflation, il serait malheureux de vous retrouver avec un appareil en panne ou endommagé… Autre bémol : la balle de tennis est un peu sale en termes de composition. Le cœur de la balle est en caoutchouc, un ingrédient issu des terres déforestées d’Asie. Le contour, lui, est un mix de laine et de nylon, des composants qui sont le fruit de la pétrochimie. Alors, certes, vous retrouvez un linge plein de vitalité, mais de l’autre côté vous mettez un revers dans la face de Mère Nature…

Des alternatives plus « clean » pour remplacer les balles de tennis

Les balles de tennis sont assez utiles pour dépanner. C’est bien quand vous n’avez pas d’autres choix que le « système D » ou la ruse. En revanche, mieux vaut préférer des options plus responsables et éthiques. Finalement, les balles de tennis occupent le même rôle que les balles de lavage que vous pouvez trouver dans le commerce. Il en existe d’ailleurs des versions « green », plus clémentes envers l’environnement.

C’est le cas des boules de lavage dotées de perles de céramique ou dans lesquelles vous pouvez directement insérer de la lessive solide au format « bille ». Celles de la marque Aeco Dune sont particulièrement exemplaires sur le terrain des solutions « clean ». Sans colorant, sans javel, sans phosphate, ni sulfate, elles ont tout bon et s’attèlent à reverdir vos habitudes.

Voir ce produit

Mettre des balles de tennis dans votre machine peut être une solution intéressante pour faire la Jouvence de votre linge. En revanche, cette technique n’est pas la plus admirable de toutes…