Se acerca el 31 de octubre y el deseo de transformarse se apodera de todos. Desde criaturas terroríficas hasta looks glamurosos y seguros de sí mismos, el maquillaje de Halloween para mujeres ofrece un amplio abanico de posibilidades.

Sin importar tu tipo de cuerpo o experiencia en belleza, todos pueden encontrar inspiración. Hemos recopilado tutoriales fáciles de seguir , aptos para todos los gustos y complexiones.

Consejos sobre el producto, pasos claros y diez ideas concretas: todo está preparado para que esa noche brille.

¿Cómo elegir tu maquillaje de Halloween?

Elegir el maquillaje adecuado para Halloween comienza por identificar la atmósfera deseada. Los tonos claros y las sombras de ojos oscuras como el negro, el gris o el marrón siguen siendo la base de esta festividad.

El rojo y el burdeos evocan directamente el color de la sangre, algo esencial para obtener un resultado convincente.

Sin embargo, un disfraz de Halloween no tiene por qué ser aterrador. Un look que sea a la vez glamuroso y espeluznante es perfectamente posible.

El brillo oscuro, las pestañas postizas voluminosas o un iluminador bien aplicado pueden transformar cualquier look de maquillaje en una creación espectacular.

Inspirarse en el cine es una excelente idea. Las películas de terror están repletas de ideas de maquillaje icónicas que se pueden recrear.

Para quienes están más conectados, los blogs y tutoriales de bricolaje ofrecen docenas de looks de maquillaje rápidos para copiar, accesibles incluso para principiantes.

Los productos esenciales para un maquillaje de Halloween perfecto

Antes de empezar, reunir los productos adecuados es fundamental. La sangre falsa es esencial: puedes prepararla tú mismo con jarabe de granadina y maicena, o comprarla ya hecha.

Las lentillas blancas realzan el aspecto de zombi o bruja con un efecto inmediato.

El látex líquido permite crear cicatrices ultrarrealistas en minutos. Para quienes prefieren evitar el maquillaje completo, los tatuajes temporales Calavera ofrecen una alternativa festiva y original.

En cuanto a productos básicos, un delineador de ojos negro , un lápiz blanco, sombras de ojos en tonos oscuros y un iluminador dorado son suficientes para crear muchos looks.

Un spray fijador garantiza que el maquillaje dure toda la noche.

Y la buena noticia es que, por ejemplo, este glamuroso esqueleto se puede fabricar utilizando únicamente productos comunes.

Tutorial de maquillaje de Halloween: la tez perfecta para empezar.

Una buena tez es la base de cualquier look exitoso. Comienza aplicando una prebase en todo el rostro para prolongar la duración de tu maquillaje.

A continuación, unifica el tono de tu piel con una base de maquillaje líquida, utilizando una brocha o una esponja de maquillaje, para conseguir un acabado liso.

Aplica corrector en el párpado inferior para disimular los signos de cansancio. Matifica con polvos sueltos para fijar el producto y evitar que se acumule en los pliegues.

A continuación, esculpe el rostro aplicando el bronceador en forma de "3" , desde la frente hasta la mandíbula, pasando por el hueco del pómulo.

Un toque de colorete en las mejillas aporta un aire de vitalidad, incluso a una tez pálida. Finaliza con un fijador de maquillaje para que se mantenga impecable toda la noche.

Tutorial de maquillaje de Halloween: maquillaje de ojos

Los ojos son clave para todo el look. Primero, peina tus cejas hacia arriba con un gel transparente para realzar tu mirada .

Aplica un lápiz negro en la esquina exterior del ojo y difumínalo con una brocha de bola para crear una base degradada.

Aplica sombra de ojos negra encima para intensificar el efecto. Luego, traza una línea fina de delineador a lo largo de la línea de las pestañas superiores para definir los ojos. El efecto ojo de gato se logra aplicando sombra de ojos negra en el lagrimal.

Aplica un lápiz color borgoña en la línea de agua inferior, difuminándolo hacia la línea de las pestañas para lograr una mirada definida e intensa. Finaliza con máscara de pestañas para dar volumen y longitud.

Tutorial de maquillaje de Halloween: la boca ensangrentada

La boca completa el disfraz. Primero, dibuja el contorno de los labios con un lápiz labial rojo , luego rellena el interior antes de aplicar un labial líquido del mismo tono.

Opta por un rojo ladrillo en lugar de un rojo brillante: este tono imita mucho mejor el color real de la sangre.

A continuación, dibuja una gota de sangre falsa que desciende del labio inferior, utilizando la misma técnica de dibujo.

Este detalle transforma instantáneamente un simple pintalabios en un efecto dramático y creíble .

Finaliza con un brillo labial transparente sobre la gota de sangre para lograr un efecto luminoso y llamativo. Este pequeño detalle marca la diferencia entre un look común y un maquillaje verdaderamente espectacular.

10 ideas fáciles de maquillaje para Halloween

Aquí tienes diez looks para todos los gustos, desde los más oscuros hasta los más glamurosos:

El vampiro: intenso y seductor, accesible desde el primer intento. Wednesday Addams: minimalista y relajante, ideal para principiantes. La víctima de la cirugía estética: creativa y poco convencional, dos versiones posibles. La calabaza: colorida y festiva, perfecta para una velada informal. La novia de Frankenstein: clásica y teatral, siempre efectiva. La muñeca de ventrílocuo: inspirada en Annabelle, particularmente inquietante. El payaso: emblemático y versátil, desde lo cómico hasta lo aterrador. El esqueleto glamuroso: elegante y aterrador a la vez, sin necesidad de productos especiales. La reina del baile zombi: inspirada en la película Carrie, glamurosa y sangrienta. El espantapájaros: rústico y original, fácil de complementar con un disfraz.

Tutoriales detallados: cómo crear estos 10 looks de maquillaje de Halloween paso a paso.

El maquillaje de vampiro se basa en un ahumado pronunciado en los ojos, ojeras oscuras con sombra color burdeos, líneas finas que imitan venas, una boca de color rojo oscuro y un hilo de sangre que fluye de los labios.

Wednesday Addams requiere una tez pálida, sombra de ojos gris para acentuar las ojeras y lápiz labial negro azabache.

La víctima de la cirugía estética se presenta en dos versiones: rasgos definidos con delineador de ojos antes de la operación, o el caos postoperatorio con marcas rojas y sangre.

El aspecto de calabaza se consigue con pintura facial naranja , ojos ahumados, rayas verticales negras, nariz y labios ennegrecidos y una boca simulada cosida dibujada con lápiz.

La novia de Frankenstein pide sombra de ojos verde, cicatrices dibujadas con delineador blanco y negro y lápiz labial negro.

El muñeco de ventrílocuo requiere un lápiz blanco en el ojo, lápiz labial rojo, pecas con lápiz marrón, rubor rosa, pestañas largas negras dibujadas debajo del ojo y líneas negras que bajan hacia la barbilla.

El look de payaso se basa en una nariz roja y redonda, triángulos negros sobre las cejas y una boca roja y ancha. El look de esqueleto glamuroso utiliza finas líneas negras alrededor de la boca, rubor negro en los pómulos, un hueso nasal dibujado y un iluminador dorado.

La reina del baile zombi comienza con un maquillaje glamuroso, al que se le añaden gotas de sangre y rímel corrido. El espantapájaros combina ojos ahumados, líneas negras en la nariz, rubor naranja y un disfraz rústico.

¿Cuál es el origen de Halloween?

Halloween tiene sus raíces en una festividad celta de origen irlandés : Samhain, una celebración en honor al dios de la muerte. En el calendario celta, el 31 de octubre marcaba el último día del año. Esa noche, la frontera entre los vivos y los muertos desaparecía.

Para ahuyentar a los espíritus, los celtas se vestían con trajes aterradores y encendían hogueras. Este ritual es el antepasado lejano de nuestros disfraces modernos.

En el siglo XIX, los irlandeses llevaron esta tradición a los Estados Unidos durante su inmigración masiva.

El festival evolucionó hasta convertirse en Halloween , que fue adoptado gradualmente por muchos países. Nuevas tradiciones enriquecieron la celebración: pedir dulces, decorar calabazas talladas y, por supuesto, el elaborado maquillaje que conocemos hoy en día.

Una historia centenaria que sigue inspirando nuestros looks más creativos cada otoño.