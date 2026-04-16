Halloween si avvicina e il trucco da strega è uno dei costumi più popolari ogni anno. Un look intramontabile, che attraversa i decenni senza mai perdere il suo fascino.
La buona notizia? È adatto a tutti i livelli di esperienza e a tutti i profili, dai principianti agli appassionati di trucco. Non serve un kit professionale per ottenere risultati straordinari.
Con pochi semplici prodotti e tanta creatività, ti guideremo alla scoperta delle migliori idee per incarnare la strega perfetta, dal look più semplice a quello più elaborato.
Come creare un trucco da strega semplice ed efficace per Halloween?
Il grande vantaggio del trucco da strega per Halloween è la sua deliziosa semplicità. Per i principianti o per chi ha poco tempo, bastano pochi semplici passaggi per trasformare un viso ordinario in qualcosa di davvero sorprendente.
Inizia schiarendo l'incarnato con un fondotinta molto chiaro o una cipria bianca, per ottenere quel caratteristico aspetto pallido. Poi, crea un effetto smokey eye applicando generosamente il kajal nero intorno agli occhi.
Allunga le ciglia disegnando delle piccole zampette con l'eyeliner e applica delle ciglia finte per un effetto ancora più intenso. Completa il look con un rossetto nero intenso e coprente, e il gioco è fatto.
Questo trucco dell'ultimo minuto richiede solo prodotti di uso quotidiano, il che lo rende l'opzione ideale per tutte le forme del viso e per ogni esigenza.
Trucco da strega trendy e ammaliante: gli effetti imperdibili del 2024
Glitter scuro e tocchi di neon
Per chi vuole osare di più, le tendenze del 2024 offrono un interessante terreno di gioco. Il glitter scuro applicato sulle palpebre o sulle tempie crea un effetto allo stesso tempo glamour e inquietante.
Tocchi di neon , verde elettrico o viola acceso conferiscono una dimensione moderna e sorprendente al look tradizionale.
Effetti spettacolari per un risultato di grande impatto.
Le lenti a contatto rimangono uno degli accessori più efficaci per un look davvero accattivante. Abbinate a labbra nere opache e a un incarnato molto chiaro, creano un contrasto sorprendente.
I più audaci possono anche disegnare simboli mistici sulle guance o sulla fronte, oppure simulare finte cicatrici usando il lattice.
Il sangue finto fai-da-te , realizzato in casa con lo stesso lattice, accentua l'aspetto drammatico conferendogli un aspetto molto realistico.
Combinando diversi di questi effetti si ottiene un risultato davvero d'impatto.
Un trucco da strega ispirato alla cultura pop.
La cultura pop è piena di eroine affascinanti che possono guidarci nelle nostre scelte di trucco.
Sabrina Spellman , ne Le terrificanti avventure di Sabrina, incarna una strega elegante con labbra rosso intenso e uno sguardo penetrante, al contempo freddo e sofisticato.
Yennefer di The Witcher , d'altro canto, offre un look più cupo e potente, con occhi molto scolpiti e una pelle luminosa ma fredda.
Le streghe di American Horror Story: Coven sono un altro riferimento essenziale, con la loro estetica total black, elegante e minacciosa allo stesso tempo.
Trarre ispirazione da questi personaggi iconici permette un adattamento preciso dei colori, dell'intensità dello sguardo e dei dettagli del trucco. Il risultato acquista coerenza quando costume e trucco vengono concepiti congiuntamente.
Trucco da strega di Salem: un look drammatico e complesso
I processi alle streghe di Salem rappresentano una fonte di ispirazione di grande rilevanza storica. Vale la pena ricordare che i processi di Salem ebbero luogo nel 1692, lasciando un segno indelebile nell'immaginario collettivo riguardo alla figura della strega.
Questo contesto si presta a un trucco particolarmente drammatico e intenso.
Per ottenere questo complesso look da strega , l'incarnato deve essere reso estremamente pallido, quasi spettrale.
Gli occhi sono resi con tonalità molto scure, con dettagli gotici pronunciati intorno alle palpebre e sotto le sopracciglia.
Le finte cicatrici create con il lattice e qualche tocco di sangue finto accentuano l'aspetto tormentato. Questo stile richiede un po' più di pazienza, ma il risultato finale è assolutamente sorprendente.
Trucco da strega con glitter e strass per un look incantevole
Chi ha detto che una strega non possa essere glamour? Glitter e strass trasformano un trucco spaventoso in qualcosa di veramente incantevole.
Posizionati nell'angolo interno dell'occhio o sugli zigomi, gli strass catturano la luce in modo spettacolare.
I glitter scuri , abbinati a tonalità prugna o bordeaux, valorizzano il look senza appesantire l'effetto complessivo.
Questa versione più glamour del costume da strega è perfetta per chiunque desideri unire mistero ed eleganza.
Il contrasto tra la brillantezza dei glitter e la profondità delle tonalità scure crea un effetto visivo molto moderno e di tendenza.
Idee per il trucco da strega in verde e nero, arancione e nero: giocare con i colori
Le tipiche combinazioni di colori di Halloween meritano un'analisi più approfondita. Il verde e il nero formano il duo più iconico per il trucco da strega: il verde si applica sulle palpebre o sugli zigomi, mentre il nero definisce occhi e labbra.
L'abbinamento di arancione e nero evoca zucche e ragnatele, per un look al contempo festoso e misterioso.
Per armonizzare questi colori sul viso, consigliamo di scegliere un'area principale da illuminare, come gli occhi o le labbra, e di lasciare le altre più discrete. Bastano pochi tocchi di arancione neon sulle tempie per creare un contrasto d'effetto.
Come realizzare un costume da strega fai da te abbinato al trucco?
Un costume fai-da-te ben studiato esalta notevolmente l'effetto del trucco. A seconda delle proprie capacità di cucito, i progetti possono variare: anche un semplice abito nero realizzato con poche cuciture di base può dare un risultato molto convincente.
I più esperti si cimenteranno in creazioni più elaborate, con mantelli e dettagli gotici cuciti a mano.
Gli accessori giocano un ruolo cruciale nella creazione di un costume armonioso: un cappello a punta, una scopa in miniatura e dettagli ispirati alle ragnatele. Consigliamo di coordinare i colori del costume e del trucco fin dall'inizio.
Uno sguardo intenso con riflessi violacei si abbinerà meglio a un abito scuro che a un completo colorato.
Si noti che, secondo uno studio del 2023, Halloween genera oltre 12 miliardi di dollari di spesa negli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che la cura dedicata ai costumi rimane una priorità per milioni di persone.