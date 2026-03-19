Dans une robe « illusion d’optique », cette chanteuse surprend avec un look audacieux

Léa Michel
@sukiwaterhouse / Instagram

Dans une robe patchwork aux « illusions d’optique », l’auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin britannique Suki Waterhouse a surpris lors de l’avant-première de « The Drama » à Los Angeles avec un look haute couture « audacieux ».

Une création Harris Reed à multiples lectures

Le 17 mars 2026, Suki Waterhouse est apparue au tapis rouge dans une robe sculpturale. Sans manches, cette pièce patchwork mêlait couleurs vibrantes et motifs contrastés : le corset structuré semblait superposer plusieurs robes en une seule. Des plumes bleues ornaient le haut, tandis que la silhouette épousait parfaitement son corps, créant un effet visuel fascinant.

Accessoires minimalistes et mise en beauté étudiée

Suki a laissé la robe dominer, se contentant de quelques bagues discrètes pour accessoiriser. Sa chevelure, relevée en chignon désordonné avec frange signature et mèches libres, encadrait un maquillage qui mettait en valeur ses traits. Ce choix épuré renforçait l’impact théâtral de la tenue, transformant chaque mouvement en tableau vivant.

Robert Pattinson complète le duo excentrique

Son compagnon l’acteur, mannequin et musicien britannique Robert Pattinson, vedette du film « The Drama » aux côtés de l’actrice et productrice américaine Zendaya, a joué le jeu avec un costume rose, chemise verte, cravate rayée jaune et chaussures snakeskin. Ce duo, mêlant « drame mode » et complicité évidente, a captivé les photographes, incarnant un couple artistique parfaitement synchronisé.

La robe « illusion d’optique » de Suki Waterhouse a ainsi réinventé le tapis rouge en expérience visuelle, prouvant que la chanteuse excelle dans l’art de surprendre. Un moment mode qui alliait audace, sophistication et complicité de couple inoubliable.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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