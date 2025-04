À 43 ans, Natalie Portman sublime en jupe mi-longue

De passage à Paris pour un événement en faveur de l’écologie, Natalie Portman a captivé tous les regards dans une jupe mi-longue noire, preuve une fois de plus de son élégance naturelle.

Une apparition remarquée au sommet ChangeNOW 2025

Engagée depuis de nombreuses années pour la protection de la planète, Natalie Portman a participé cette semaine au sommet ChangeNOW 2025 à Paris, un événement dédié aux solutions pour un avenir plus durable. Aux côtés d’autres figures engagées comme l’officier de marine, militant écologiste et antispéciste canado-américain Paul Watson ou l’écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français Cyril Dion, l’actrice oscarisée a pris la parole pour encourager chacun à devenir un acteur du changement, quel que soit son niveau d’influence.

Sur le compte Instagram de l’événement, son intervention a été saluée comme un « moment d’inspiration », soulignant son engagement profond en faveur de l’environnement et de la justice sociale.

Natalie Portman élégante et engagée

Pour cette occasion, Natalie Portman est apparue dans un look à la fois sobre, chic et tendance. Elle avait opté pour un t-shirt sombre aux manches courtes, associé à une jupe mi-longue fluide et légèrement évasée, dans une teinte naturelle très actuelle. Complétant sa tenue avec des bottines noires à talons hauts, l’actrice a une fois de plus prouvé qu’il était possible d’allier élégance et simplicité. Son style, fidèle à son image, a été unanimement salué.

Une mode éthique et réfléchie

Au-delà de son style, Natalie Portman est aussi reconnue pour son approche éthique de la mode. Végétarienne depuis l’adolescence et militante de longue date pour les droits des animaux, elle a déclaré il y a quelques années n’utiliser aucun vêtement en cuir, fourrure ou matière animale. Sa garde-robe privilégie aujourd’hui, selon ses dires, la seconde main et les marques responsables, prônant l’achat réfléchi et la réparation plutôt que la consommation systématique. Un message qu’elle souhaite aussi transmettre à ses enfants, en sensibilisant son foyer aux choix écoresponsables.

Une icône engagée pour une mode durable

Avec sa prise de parole au sommet ChangeNOW et son look, Natalie Portman montre qu’il est possible d’allier glamour, responsabilité et engagement personnel. Loin des artifices hollywoodiens traditionnels, l’actrice défend une beauté plus durable, plus consciente, où chaque choix de vie – jusque dans les vêtements – porte un message fort.

Natalie Portman continue de fasciner par son élégance intemporelle et son engagement sincère. En jupe mi-longue et bottines, elle rappelle que la mode peut être un formidable vecteur de conscience, tout en sublimant chaque instant avec grâce et discrétion.