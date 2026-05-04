Shakira transforme la plage de Copacabana en scène géante

Le 2 mai 2026, la plage de Copacabana à Rio de Janeiro est devenue la plus grande salle de concert du monde. La chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira y a rassemblé 2 millions de personnes pour un show gratuit qui restera dans les annales de l’histoire de la musique live.

Un loup de drones pour ouvrir la nuit

Avant même qu’une seule note soit jouée, un spectacle de drones au-dessus de la foule a formé la silhouette d’un loup – référence directe à son titre « She Wolf » – pendant que Shakira accueillait le public en portugais en lui déclarant son amour pour le Brésil. Montée sur scène vêtue aux couleurs nationales brésiliennes peu après 23 heures, elle a lancé : « Brésil, je t’aime ! C’est magique de penser qu’ici nous sommes, des millions d’âmes ensemble, prêtes à chanter, danser, s’émouvoir ».

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Près de 30 titres en trois heures

Shakira a ouvert avec « La Fuerte », titre phare de son album de 2024 « Las Mujeres Ya No Lloran », avant d’enchaîner un set de près de 30 chansons ponctué d’interludes vidéo et de dix changements de tenues. Au programme : « Hips Don’t Lie », « La Tortura », « Waka Waka », « TQG », « Chantaje », « La Bicicleta » ou ncore « Whenever, Wherever » – un voyage à travers plus de vingt ans de carrière qui a maintenu la foule en ébullition du début à la fin.

Des invités surprises brésiliens

La soirée a accueilli des invités de marque : la chanteuse et compositrice brésilienne Anitta pour un duo funk, et les légendes de la musique brésilienne Caetano Veloso et Maria Bethânia, dont la présence sur scène a déclenché une émotion collective dans la foule. Des apparitions qui témoignaient du lien profond entre Shakira et le Brésil, pays qu’elle fréquente depuis ses 18 ans.

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« J’avais 18 ans et je rêvais de chanter pour vous »

Durant le concert, Shakira a pris le temps de s’adresser directement à la foule en évoquant sa première fois au Brésil : « Je suis arrivée ici quand j’avais 18 ans, en rêvant de chanter pour vous. Et maintenant regardez ça. La vie est magique ». Elle a également adressé un message de résilience aux femmes présentes dans la foule : « à chaque fois qu’une femme tombe, elle se relève un peu plus sage qu’avant » – une déclaration qui a déclenché une vague d’émotion parmi les 2 millions de spectateurs.

Un record dans la continuité d’une tradition

Le concert s’inscrit dans le festival Todo Mundo no Rio, une initiative de la ville de Rio qui propose des concerts internationaux gratuits sur la plage de Copacabana. Madonna avait lancé la tradition en 2024 devant 1,6 million de personnes, Lady Gaga avait suivi en 2025 avec 2,1 millions de spectateurs. Le maire de Rio Eduardo Cavaliere a officialisé le record sur X (anciennement Twitter) : « La louve a fait l’histoire à Rio ».

Une tournée déjà dans les livres de records

Avec plus de 90 millions de disques vendus, quatre Grammy Awards et quinze Latin Grammy Awards, Shakira jouit d’une popularité unique au Brésil, où elle se produit depuis des décennies. Sa tournée « Las Mujeres Ya No Lloran » avait déjà décroché un record du monde Guinness pour la tournée la plus lucrative jamais réalisée par un artiste latin. Le concert de Copacabana est venu couronner une série de dates historiques – après un show gratuit devant 400 000 personnes au Zócalo de Mexico City plus tôt dans l’année.

Deux millions de personnes, un loup de drones, trois heures de musique et un message d’amour au Brésil – Shakira a ainsi fait de Copacabana bien plus qu’une plage. Une scène géante, un moment collectif, et une soirée dont les témoins se souviendront longtemps.