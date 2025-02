La célibataire la plus célèbre du monde a-t-elle enfin trouvé l’amour ?

Bridget Jones a-t-elle trouvé son Mark Darcy ? L’actrice oscarisée Renée Zellweger, connue pour son rôle emblématique de Bridget Jones, semble avoir trouvé son propre conte de fées hollywoodien. À 55 ans, la star a fait sensation lors de la première londonienne de « Bridget Jones : Mad About the Boy », le quatrième volet de la célèbre franchise romantique, en apparaissant aux côtés de son compagnon, Ant Anstead.

Une romance discrète mais solide

Depuis 2021, Renée Zellweger partage sa vie avec Ant Anstead, personnalité de la télévision et spécialiste de l’automobile de 45 ans. Leur histoire d’amour, qui a débuté sur le tournage de l’émission « Celebrity IOU: Joyride », s’est rapidement transformée en une relation sérieuse et durable. Le couple a maintenu leur relation discrète pendant plusieurs mois avant de la rendre publique sur Instagram : « Ma relation avec Renée est très personnelle. C’est un sujet sur lequel je préfère rester discret », confiait alors Ant Anstead. Bien que le couple ait choisi de garder leur vie privée loin des projecteurs, leur complicité était évidente lors de l’événement du 29 janvier 2025.

Une soirée en famille

Vêtue d’une somptueuse robe rose fuchsia vintage de Pierre Balmain, Renée rayonnait aux côtés d’Ant, qui a préféré rester discret sur le tapis rouge avant de la rejoindre à l’after-party. Leur complicité et leur affection mutuelle n’ont pas manqué d’attirer l’attention, rappelant que l’amour peut frapper à tout âge, même pour celle qui a incarné la célibataire la plus célèbre du cinéma.

Ce qui rend cette apparition particulièrement touchante, c’est la présence non seulement d’Anstead, mais aussi de plusieurs membres de sa famille. Les enfants d’Ant, Amelie (21 ans) et Archie (18 ans), ainsi que ses parents, Nigel et Sue Anstead, étaient tous présents pour soutenir Renée. Cette intégration familiale témoigne de la profondeur de leur relation et de l’engagement de Renée Zellweger envers son partenaire et ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par imPRint (@imprintpr)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ant anstead (@ant_anstead)

Une vie loin des paillettes

Contrairement à son personnage de Bridget Jones, Renée Zellweger semble donc avoir trouvé un équilibre parfait entre sa carrière et sa vie personnelle. L’actrice a révélé qu’elle vit désormais en Californie du Sud, près de San Diego, « parce que c’est là que vit son compagnon, et son petit garçon ». Cette déclaration montre à quel point Renée Zellweger s’est investie dans cette relation, embrassant pleinement son rôle de belle-mère et de partenaire.

Un soutien mutuel

Ant Anstead ne manque pas une occasion de soutenir sa compagne. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa fierté et son admiration pour le talent de Renée, la qualifiant de « génie de Bridget ». Ce soutien réciproque et cette complicité évidente font de Renée et Ant un couple modèle à Hollywood.

Alors que des rumeurs de fiançailles commencent à circuler, les fans de Bridget Jones et de Renée Zellweger ne peuvent s’empêcher de se demander si l’actrice a enfin trouvé son propre « happy ending ». Quoi qu’il en soit, il est clair que Renée Zellweger vit actuellement une période heureuse et épanouie de sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renée Kathleen Zellweger (@renee__zellweger_)

L’apparition de Renée Zellweger aux côtés d’Ant Anstead lors de la première de « Bridget Jones : Mad About the Boy » marque un tournant significatif dans la vie de l’actrice. Loin de l’image de célibataire endurcie qu’elle a longtemps incarnée à l’écran, Renée Zellweger semble avoir trouvé un équilibre parfait entre amour, famille et carrière. Une chose est sûre : Bridget Jones serait fière !