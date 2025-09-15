« Belle même sans maquillage » : à 39 ans Alexandra Daddario s’affiche au naturel

@alexandradaddario/Instagram

Sur Instagram, Alexandra Daddario a récemment conquis ses abonnés avec une publication aussi simple qu’authentique. L’actrice américaine a partagé une courte vidéo en deux temps, montrant avec humour et douceur les contrastes entre ses « moments glamour » et son quotidien sans artifices.

Entre maquillage et naturel

En description, elle écrit : « Getting ready to go out / Getting ready to go to bed » (« Se préparer à sortir / Se préparer à aller se coucher »). Dans la vidéo, on la voit d’abord en train de se faire maquiller, appliquant un rouge à lèvres rouge sur une peau travaillée, avant de tout retirer pour finir allongée dans son lit, sans maquillage, le visage démaquillé.

Une publication qui fait du bien

Ce avant/après affiché fièrement a rapidement touché les internautes. De nombreux commentaires saluent la fraîcheur et la sincérité de la vidéo : « Ça fait du bien de voir ça », « Belle avec ou sans maquillage », ou encore « Merci de nous rappeler que la beauté n’a pas qu’un seul visage ».

Dans un monde où la retouche et les filtres sont omniprésents, Alexandra Daddario offre ainsi un souffle d’authenticité, et prouve que l’on peut briller sur un tapis rouge tout en restant fidèle à soi-même une fois la lumière éteinte.

