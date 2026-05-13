« Elle devrait sourire » : une actrice américaine reçoit une vague de critiques après son apparition sur le tapis rouge

L’actrice et kitesurfeuse américaine Maika Monroe a fait l’une des apparitions remarquées de la cérémonie d’ouverture du 79e Festival de Cannes, le 12 mai 2026. Dans une robe à sequins, celle qui a été révélée par « It Follows » et plus récemment vue dans « Longlegs » et « Reminders of Him » a marqué le tapis rouge par son élégance. Toutefois, sur les réseaux sociaux, quelques internautes ont préféré commenter… son expression, jugée « trop sérieuse ». Une remarque qui en dit long sur les attentes encore imposées aux femmes.

Une apparition saluée par la presse mode

Pour fouler le tapis rouge de la Croisette, Maika Monroe a choisi une robe longue entièrement recouverte de sequins argentés. La pièce, à la coupe sirène et au décolleté carré, jouait sur l’éclat liquide des sequins qui captaient la lumière à chaque mouvement. L’actrice a complété son look avec des bijoux. Côté coiffure, elle a opté pour un chignon tiré qui mettait en valeur ses traits et la verticalité de la robe. Un parti pris classique, presque hollywoodien, salué par la presse spécialisée.

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« Elle devrait sourire » : l’injonction qui ne lâche pas les femmes

Si la presse mode a unanimement salué le look, certains internautes ont préféré se concentrer sur l’expression de l’actrice. « Elle devrait sourire », « Elle n’a pas l’air contente d’être là »… quelques commentaires ont émergé, reprochant à Maika Monroe son « visage neutre » sur les photos officielles. Une remarque qui s’inscrit dans un phénomène bien identifié : l’injonction faite aux femmes de sourire en permanence.

Souvent désignée par l’expression anglaise « smile please », cette pression sociale s’applique presque exclusivement aux femmes, qu’on ne demande jamais aux hommes de sourire pour paraître « agréables ». Quand un homme reste sérieux sur un tapis rouge, on parle de « charisme » ou de « prestance » ; quand une femme fait pareil, on lui reproche de faire la moue. Un double standard que de nombreuses actrices ont déjà dénoncé, à l’image de l’actrice, réalisatrice et interprète américaine Kristen Stewart ou la styliste, designer et femme d’affaires britannique Victoria Beckham.

Une posture dans la lignée de son personnage

Maika Monroe est connue pour son visage expressif mais intense, qui a fait son succès dans des films d’atmosphère comme « It Follows » ou « Longlegs ». Sur le tapis rouge cannois, elle n’a pas dérogé à cette image. Plutôt qu’un sourire de circonstance, l’actrice a choisi une attitude posée, presque cinématographique, en phase avec l’univers du festival le plus prestigieux du cinéma mondial.

En prime, rappelons que la cérémonie d’ouverture cannoise n’est pas une « fête entre amis » : c’est un événement protocolaire, qui demande aux actrices de poser devant des dizaines de photographes pendant de longues minutes. Sourire pendant tout ce temps serait non seulement épuisant, mais surtout absurde. Maika Monroe a tout simplement fait son travail : poser avec professionnalisme, dans une tenue magnifique, pour un événement majeur.

En définitive, l’épisode autour de l’apparition de Maika Monroe à Cannes rappelle à quel point les femmes restent jugées sur des critères qui ne concernent pas leur travail. Plutôt que de saluer la qualité de son look ou la rigueur de sa présence, certains préfèrent réclamer un sourire qu’ils n’attendraient jamais d’un acteur masculin. Une critique anecdotique en apparence, mais révélatrice d’un biais sexiste qui persiste, même sur l’un des tapis rouges les plus prestigieux du monde.