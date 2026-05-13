Jugé « inhabituel », le cadeau de Gwyneth Paltrow à ses enfants fait débat

Quand il s’agit de cadeau de remise de diplôme, Gwyneth Paltrow ne fait pas dans la classique montre gravée ni dans le stylo plume. L’actrice et fondatrice de « Goop » a dévoilé dans sa newsletter une idée bien à elle pour célébrer la fin des études de ses enfants : leur offrir des actions en Bourse. Une initiative qui mêle pédagogie financière et originalité, mais qui n’a pas tardé à susciter quelques réactions sur les réseaux sociaux.

Des actions plutôt qu’un cadeau traditionnel

Tout est parti d’une session de questions-réponses publiée dans la newsletter de « Goop ». Interrogée sur « le meilleur cadeau de remise de diplôme », Gwyneth Paltrow a répondu sans détour : « Nous pensons à offrir aux enfants quelques actions, pour qu’ils s’impliquent dans la gestion de leur argent et se posent des questions sur les marchés ». L’actrice a tout de même ajouté qu’elle réfléchissait à y associer « quelque chose de physique pour commémorer le moment », sans avoir encore décidé quoi.

Le contexte ? Sa fille Apple, 21 ans, vient d’obtenir son diplôme de l’université Vanderbilt le 8 mai 2026. Son fils Mose, 20 ans, finira lui son cursus à Brown University dans les années à venir. Une étape importante que Gwyneth Paltrow souhaite marquer à sa façon.

Une idée qui interroge les internautes

Si l’intention pédagogique est claire – apprendre à ses enfants à gérer leur patrimoine -, l’idée n’a pas convaincu tout le monde. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont jugé le cadeau « bizarre » et surtout très impersonnel pour un moment aussi symbolique qu’une remise de diplôme. Là où beaucoup attendraient un objet souvenir, un bijou ou une attention sentimentale, Gwyneth Paltrow opte pour un placement financier.

Certains commentaires soulignent aussi le décalage : offrir des actions à de jeunes adultes peut sembler logique dans un milieu privilégié, mais déconnecté de la réalité de la majorité des familles. D’autres saluent au contraire une démarche moderne, qui prépare les enfants à l’autonomie financière dès la sortie des études.

Une mère adepte du « lâcher prise »

Au-delà du cadeau lui-même, Gwyneth Paltrow a profité de cette session pour partager le meilleur conseil maternel qu’elle ait donné à ses enfants : « Soyez vraiment vous-mêmes. Et si en étant pleinement vous-mêmes vous me déceviez, c’était bon signe : c’était même votre travail de me décevoir pendant que vous construisiez votre vraie identité ». Une philosophie éducative qui détonne, à l’image de l’actrice : toujours fidèle à elle-même. Le cadeau-actions s’inscrit finalement dans cette ligne – peu conventionnel, mais pleinement réfléchi.

Entre clin d’œil pédagogique et choix peu sentimental, le cadeau de remise de diplôme imaginé par Gwyneth Paltrow ne laisse ainsi personne indifférent. Une chose est sûre : la fondatrice de Goop continue de faire parler d’elle, jusque dans ses choix les plus intimes.