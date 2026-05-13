Au Festival de Cannes, les lunettes de Michelle Rodriguez n’ont échappé à personne

L’actrice, scénariste et productrice de cinéma Michelle Rodriguez est arrivée à Cannes pour fêter les 25 ans de « Fast & Furious » – mais visiblement, elle n’avait pas forcément envie qu’on la remarque en chemin. Ses lunettes « intégrales » style sports d’hiver n’a pas eu l’effet escompté…

Un anniversaire historique sur la Croisette

Ce 13 mai 2026, le Grand Auditorium Lumière du Palais des Festivals a accueilli une projection spéciale de minuit du premier « Fast & Furious » pour célébrer les 25 ans de la franchise. Un événement rare pour Festival de Cannes, qui a ouvert ses portes à l’un des blockbusters d’action les plus rentables de l’histoire du cinéma. Aux côtés de l’acteur, producteur de cinéma et réalisateur américain Vin Diesel, de l’actrice américaine Jordana Brewster et du producteur américain Neal H. Moritz, Meadow Walker – fille de l’acteur Paul Walker, disparu en 2013 – a également été présente pour honorer la mémoire de son père.

Michelle Rodriguez n’est pas étrangère à Cannes – elle y était déjà l’an dernier en tant qu’invitée d’honneur du gala AmfAR à l’Hôtel du Cap. Cette fois, c’est en tant que membre fondateur d’une franchise devenue patrimoine hollywoodien qu’elle remontait la Croisette – avec, dans un premier temps, la ferme intention que personne ne le sache trop vite.

L’arrivée la plus inattendue de la Croisette

Parmi les stars attendues sur la Croisette, c’est donc Michelle Rodriguez qui a le plus surpris – non pas par sa tenue de soirée, mais par son arrivée. Elle a tenté de passer incognito en arborant des lunettes « intégrales », dans un style rappelant les sports d’hiver. Les objectifs se sont naturellement braqués sur cette silhouette masquée, la rendant encore finalement plus identifiable qu’une simple promenade sur la Croisette.

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25 ans de franchise, 7 milliards de dollars au box-office

« The Fast & Furious », sorti le 22 juin 2001, est l’un des franchises d’action les plus lucratives de l’histoire du cinéma, avec plus de 7 milliards de dollars de recettes mondiales sur 11 films. Selon les organisateurs du Festival de Cannes, la projection de minuit était destinée à « honorer l’impact durable du film sur la culture populaire et l’histoire du cinéma ». Un impact que Michelle Rodriguez incarne depuis le début – son personnage de Letty étant l’un des seuls à avoir traversé l’intégralité de la saga.

Lunettes « intégrales », Croisette, photographes – la tentative de discrétion de Michelle Rodriguez restera ainsi comme l’un des moments les plus amusants de cette 79e édition. Letty peut foncer à 200 km/h dans un film – mais sur la Croisette, impossible d’échapper aux objectifs.