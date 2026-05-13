À 51 ans, Eva Longoria célèbre la maternité avec de nouvelles photos de son fils

À l’occasion de la fête des Mères célébrée le 10 mai aux États-Unis, Eva Longoria a publié sur Instagram un carrousel particulièrement émouvant. L’actrice, réalisatrice et productrice américaine, habituellement très discrète sur sa vie de famille, a partagé une série de clichés en compagnie de son fils Santiago, surnommé Santi. Un moment de tendresse rare pour celle qui considère la maternité comme « son plus beau rôle ».

Un message rempli d’émotion

En légende de son carrousel, Eva Longoria a livré un message simple et universel : « Happy Mother’s Day. La maternité a été mon rôle préféré et j’envoie tout mon amour à toutes celles qui endossent ce rôle, quelle que soit la forme qu’il prenne ». Une déclaration qui résonne particulièrement chez ses millions d’abonnés, et qui élargit le propos à toutes les femmes qui vivent la maternité sous une forme ou une autre.

Le post a immédiatement suscité une vague de réactions positives. À travers ces mots, l’actrice confirme l’importance qu’elle accorde à ce rôle, qu’elle place au-dessus de toutes ses autres réussites professionnelles.

Des images empreintes de douceur

Le carrousel publié par Eva Longoria mêle plusieurs moments de complicité avec son fils. On y voit notamment une scène à bord d’un bateau lors d’une journée ensoleillée, ainsi qu’un instant pris sur un plateau de tournage où l’actrice porte Santi dans ses bras tout en dirigeant son équipe. Des images simples, prises sur le vif, qui témoignent d’un équilibre revendiqué entre vie professionnelle et vie familiale. Ce partage occasionnel, à l’occasion d’une journée symbolique, prend une dimension particulière pour ses abonnés.

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Une maternité revendiquée

Cette publication s’inscrit dans la continuité d’une parole affirmée par Eva Longoria : celle d’une mère qui revendique son rôle. Elle ne cesse d’enchaîner les projets tout en construisant, en parallèle, une vie de famille protégée du tumulte médiatique. En soulignant que la maternité peut prendre « différentes formes », Eva Longoria adresse aussi un mot à toutes celles qui se sentent parfois invisibles lors de cette journée – mères adoptives, belles-mères, femmes en désir d’enfant, ou figures maternelles au sens large.

À travers ce carrousel, Eva Longoria offre ainsi un instantané touchant de sa vie de mère. Sans surexposition ni mise en scène, elle rappelle l’importance qu’elle accorde à ce rôle. Une parole rare, dans une industrie souvent prompte à séparer carrière et intimité, qui confirme la place centrale que tient la maternité dans la vie d’Eva Longoria.