Jessica Alba partage un souvenir de grossesse et touche les internautes

À l’occasion de la fête des Mères célébrée aux États-Unis le 10 mai 2026, Jessica Alba a partagé sur Instagram un carrousel particulièrement émouvant. Au fil des clichés, l’actrice et entrepreneuse américaine alterne photos de famille, instants du quotidien et un cliché rétro marquant : celui de son ventre arrondi durant sa troisième grossesse, datant de 2017. Une rétrospective intime, accompagnée d’un long message dédié à ses enfants et à sa propre mère, qui a profondément touché ses abonnés.

Une lettre d’amour à ses enfants

Dans la légende de son post, Jessica Alba s’adresse directement à ses trois enfants avec des mots empreints de tendresse : « À mes bébés – mes cœurs qui marchent en dehors de mon corps. La vie que nous avons est plus que mes rêves les plus fous, et l’amour que nous partageons est profondément connecté et puissant. Rien ne donne plus de sens à ma vie que vous trois ». Elle poursuit en se définissant comme leur point d’ancrage : « Je serai toujours votre ancre, votre filet de sécurité, les bras qui vous tiennent et vous réconfortent, et la cheerleader dans votre coin qui vous encourage à dépasser chaque limite ».

Un message d’une rare sincérité, qui résonne particulièrement dans le contexte de cette première année post-divorce – Jessica Alba ayant officialisé sa séparation d’avec Cash Warren, son mari pendant seize ans, début 2025.

Un hommage à sa propre mère

Avant de s’adresser à ses enfants, Jessica Alba a tenu à célébrer celle qui l’a élevée : sa mère, Cathy Alba. « Je t’aime. J’aime nos moments ensemble. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu traverser tous les hauts et les bas ensemble – tu as été là pour moi à travers tout. Je suis qui je suis grâce à tout ce qui fait de toi – toi », écrit l’actrice. Un témoignage qui rappelle l’importance de la transmission entre générations de femmes, et qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la fête des Mères.

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Une photo de grossesse qui marque les esprits

Un cliché a particulièrement attiré l’attention des fans : une photo prise au miroir, datant de 2017, sur laquelle Jessica Alba apparaît enceinte. À l’époque, l’actrice attendait son fils Hayes, né le 31 décembre de la même année. Une image intime qu’elle avait déjà partagée à l’époque sur ses réseaux, et qu’elle ressort aujourd’hui comme un souvenir précieux.

Sous le post, beaucoup d’internautes saluent la beauté de cette rétrospective et la sincérité du message. D’autres rappellent à quel point Jessica Alba est l’une des voix les plus authentiques sur la maternité à Hollywood. Fondatrice de « The Honest Company », marque pensée pour les familles, l’actrice a toujours fait de son rôle de mère un pilier identitaire, qu’elle affiche ouvertement face à ses millions d’abonnés.

Avec ce post, Jessica Alba livre l’un de ses messages les plus personnels de l’année. En mêlant souvenirs de grossesse, mots tendres pour ses enfants et hommage à sa propre mère, elle rappelle que la fête des Mères est avant tout une affaire de transmission, de présence et d’amour inconditionnel.