À 63 ans, l’actrice Michelle Yeoh surprend avec une transformation capillaire « radicale »

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

L’actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh a récemment attiré tous les regards lors de la cérémonie des Breakthrough Prize Ceremony 2026 à Santa Monica. Habituée à sa longue chevelure sombre emblématique, elle a créé la surprise avec un changement capillaire.

Un carré blond rétro qui casse les codes

Exit les longueurs brunes iconiques : Michelle Yeoh a opté pour un carré court, au niveau du menton, dans une teinte blond miel lumineuse. Cette coiffure, marquée par une raie sur le côté et des ondulations façon « finger waves », s’inspire directement de l’esthétique chic du vieil Hollywood. Ce look rappelle également son personnage de Madame Morrible dans « Wicked », tout en apportant une touche plus moderne grâce à des racines volontairement plus foncées, créant un contraste subtil.

Une mise en beauté et un styling parfaitement maîtrisés

Pour accompagner cette transformation, l’actrice a misé sur un maquillage sophistiqué : eyeliner noir intense et nuances rosées irisant les paupières, les lèvres et les pommettes. Côté tenue, Michelle Yeoh a choisi une silhouette puissante et élégante, avec un costume sombre structuré aux revers satinés. Ce choix de « power dressing » contraste avec la douceur de sa nouvelle couleur de cheveux, renforçant l’impact visuel de l’ensemble.

Une transformation qui illustre une liberté stylistique affirmée

Avec ce changement capillaire, Michelle Yeoh démontre une fois de plus sa capacité à se réinventer. Elle joue avec les codes de l’âge et du chic, adoptant des choix capillaire qui mêlent références rétro et modernité. Cette transformation s’inscrit dans une tendance plus large où les icônes du cinéma n’hésitent plus à expérimenter, que ce soit à travers la mode ou la beauté, affirmant ainsi une liberté stylistique totale.

En troquant sa chevelure signature pour un carré blond rétro, Michelle Yeoh signe ainsi l’une de ses apparitions les plus marquantes. Une transformation capillaire qui confirme que l’audace et l’élégance n’ont pas d’âge, et que chaque détail peut devenir une déclaration de style forte sur le tapis rouge.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
L’actrice Emily Blunt fascine avec une robe sculpturale ornée de 400 perles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L’actrice Emily Blunt fascine avec une robe sculpturale ornée de 400 perles

L'actrice britanno-américaine Emily Blunt a récemment marqué les esprits lors de l’avant-première new-yorkaise du film « Le Diable...

À 57 ans, l’actrice Lucy Liu ose la petite robe noire la plus fascinante du moment

L'actrice, productrice, réalisatrice, peintre et sculptrice américaine Lucy Liu a dernièrement captivé tous les regards lors de l’avant-première...

En plein safari, Dua Lipa s’offre une séance de sport qui ne passe pas inaperçue

Même en pleine aventure safari, l'auteure-compositrice-interprète Dua Lipa ne lâche vraisemblablement pas ses habitudes sportives. Elle a partagé...

La robe et la coupe de la chanteuse Christina Aguilera créent l’événement sur le tapis rouge

L'auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera n'est pas venue faire de la figuration au Breakthrough Prize 2026. Elle a signé...

Anne Hathaway fait sensation dans une robe rouge volumineuse

Vingt ans après avoir incarné Andy Sachs dans "Le diable s'habille en Prada" (The Devil Wears Prada), l'actrice...

« Je vivais un cauchemar » : une actrice de Bridgerton brise le silence sur sa santé mentale

Connue du grand public grâce à son rôle dans la série "Bridgerton", l'actrice britannique Ruby Barker a décidé...