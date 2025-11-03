« J’aime ma tête chauve » : cette actrice répond aux critiques sur sa tête rasée

L’actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo affiche fièrement sa tête rasée et en fait même une signature inspirante. Elle a plusieurs fois expliqué que ce choix est motivé par le désir d’exprimer sa véritable personnalité et de redéfinir les codes de beauté, bien au-delà des standards hollywoodiens.​

Un choix de liberté et d’expression

Cynthia Erivo a commencé à se raser la tête pour des raisons pratiques, notamment lors des tournages du film « Wicked », où elle devait porter plusieurs perruques et subir de longues séances de maquillage. Au-delà de l’aspect professionnel, elle s’est vite appropriée ce look et le porte aujourd’hui par pur plaisir. Pour elle, sa tête rasée est une façon authentique de se présenter au monde : « J’aime ma tête chauve, j’aime mon visage », explique-t-elle dans une interview pour le média Harper’s Bazaar, affirmant que sa confiance ne dépend pas des attentes des autres.​

Un message fort pour l’acceptation de soi

L’actrice et chanteuse insiste sur l’importance de célébrer sa propre beauté et d’inspirer les autres à en faire autant : « C’est ce que je veux que les gens comprennent : la beauté de chacun mérite d’être vue et honorée, et on n’a pas à la changer pour plaire aux autres ». Elle rappelle que, quel que soit le choix personnel – tête rasée, cheveux longs ou encore chirurgie esthétique – l’essentiel est que cela vienne de soi et non de la pression extérieure.​

Réponse directe aux critiques

Face aux critiques lui reprochant de « ne pas porter de perruque » ou de « ne pas adopter un look plus conventionnel », Cynthia répond sans détour dans une interview avec ELLE UK: « Pourquoi ça vous dérange tant que je préfère ne pas me promener avec de longues mèches blondes ? Ma tête chauve me plaît, mes cheveux repoussent très vite, mais j’aime mon visage. Il n’y a rien qui cloche avec mes cheveux, je fais juste ce que j’aime ». Son parcours est ainsi devenu un exemple de body positive pour toutes les personnes qui souhaitent s’affirmer sans concession.

En définitive, Cynthia Erivo incarne aujourd’hui bien plus qu’un simple style capillaire. Sa tête rasée, initialement dictée par les exigences artistiques de son rôle dans « Wicked », est devenue un puissant symbole d’authenticité et de confiance en soi. En choisissant cette apparence, elle affirme une beauté loin des canons traditionnels et encourage chaque personne à célébrer sa singularité sans compromis.