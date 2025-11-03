« J’aime ma tête chauve » : cette actrice répond aux critiques sur sa tête rasée

Léa Michel
@cynthiaerivo/Instagram

L’actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo affiche fièrement sa tête rasée et en fait même une signature inspirante. Elle a plusieurs fois expliqué que ce choix est motivé par le désir d’exprimer sa véritable personnalité et de redéfinir les codes de beauté, bien au-delà des standards hollywoodiens.​

Un choix de liberté et d’expression

Cynthia Erivo a commencé à se raser la tête pour des raisons pratiques, notamment lors des tournages du film « Wicked », où elle devait porter plusieurs perruques et subir de longues séances de maquillage. Au-delà de l’aspect professionnel, elle s’est vite appropriée ce look et le porte aujourd’hui par pur plaisir. Pour elle, sa tête rasée est une façon authentique de se présenter au monde : « J’aime ma tête chauve, j’aime mon visage », explique-t-elle dans une interview pour le média Harper’s Bazaar, affirmant que sa confiance ne dépend pas des attentes des autres.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cynthia Erivo (@cynthiaerivo)

Un message fort pour l’acceptation de soi

L’actrice et chanteuse insiste sur l’importance de célébrer sa propre beauté et d’inspirer les autres à en faire autant : « C’est ce que je veux que les gens comprennent : la beauté de chacun mérite d’être vue et honorée, et on n’a pas à la changer pour plaire aux autres ». Elle rappelle que, quel que soit le choix personnel – tête rasée, cheveux longs ou encore chirurgie esthétique – l’essentiel est que cela vienne de soi et non de la pression extérieure.​

Réponse directe aux critiques

Face aux critiques lui reprochant de « ne pas porter de perruque » ou de « ne pas adopter un look plus conventionnel », Cynthia répond sans détour dans une interview avec ELLE UK: « Pourquoi ça vous dérange tant que je préfère ne pas me promener avec de longues mèches blondes ? Ma tête chauve me plaît, mes cheveux repoussent très vite, mais j’aime mon visage. Il n’y a rien qui cloche avec mes cheveux, je fais juste ce que j’aime ». Son parcours est ainsi devenu un exemple de body positive pour toutes les personnes qui souhaitent s’affirmer sans concession.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cynthia Erivo (@cynthiaerivo)

En définitive, Cynthia Erivo incarne aujourd’hui bien plus qu’un simple style capillaire. Sa tête rasée, initialement dictée par les exigences artistiques de son rôle dans « Wicked », est devenue un puissant symbole d’authenticité et de confiance en soi. En choisissant cette apparence, elle affirme une beauté loin des canons traditionnels et encourage chaque personne à célébrer sa singularité sans compromis.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« On ne la reconnaît pas » : le costume d’Heidi Klum choque les fans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« On ne la reconnaît pas » : le costume d’Heidi Klum choque les fans

Heidi Klum, célèbre mannequin germano-américaine et icône d'Halloween, a une nouvelle fois marqué les esprits lors de sa...

« Méconnaissable » : le visage de Selena Gomez fait réagir

L'auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez déchaîne une nouvelle fois les réseaux sociaux après la sortie...

Cette joueuse de tennis brise les tabous autour de la chirurgie esthétique

Après 10 mois d’absence dus à un problème d’oreille interne, Océane Dodin a fait son grand retour sur...

« Ce n’est pas elle ? » : Demi Lovato se moque (brillamment) d’elle-même

Pour Halloween 2025, Demi Lovato a fait renaître le fameux mème "Poot Lovato", un mème né d'une photo...

« C’est vraiment elle ? » : Iris Mittenaere méconnaissable en robe courte

Pour Halloween 2025, Iris Mittenaere a volontairement repoussé les limites du déguisement traditionnel en optant pour une transformation...

En robe sculptante, Nicole Scherzinger (47 ans) fait sensation

Nicole Scherzinger a récemment fait sensation lors de l’événement Power of Women 2025 de Variety, en arborant une...