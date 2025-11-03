« On ne la reconnaît pas » : le costume d’Heidi Klum choque les fans

Heidi Klum, célèbre mannequin germano-américaine et icône d’Halloween, a une nouvelle fois marqué les esprits lors de sa 24e fête annuelle tenue à New York le 31 octobre. Cette année 2025, elle avait choisi de se métamorphoser en Méduse (Médusa), créature mythologique grecque redoutée pour ses serpents venimeux à la place des cheveux et son pouvoir de pétrifier d’un simple regard.

Un costume d’exception réalisé en plusieurs mois

Le costume de Méduse (ou Médusa, appelée aussi la Gorgone) d’Heidi Klum n’avait rien de banal. Il a nécessité l’implication de 15 artistes pendant 5 longs mois. Chaque détail avait été pensé avec précision : serpents mécaniques animés, crocs impressionnants et une longue queue de serpent complétaient son apparence effrayante et réaliste. Le maquillage, méticuleusement appliqué, a demandé 9 heures de travail pour transformer Heidi de la tête aux pieds.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Une performance artistique vivante

Accompagnée de son époux Tom Kaulitz, déguisé en soldat grec pétrifié, Heidi a offert une performance visuelle fascinante. Malgré la difficulté à se déplacer vêtue d’un costume si complexe, elle a démontré sa passion pour l’art vivant – un spectacle dépassant largement le simple déguisement – en incarnant pleinement cette figure puissante et mythique de Méduse (Médusa).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Entre tradition et innovation

Pour Heidi Klum, ce choix de rôle monstrueux réinventait les légendes classiques avec une touche moderne. Elle a tenu à souligner l’importance du travail manuel et de la créativité humaine dans un monde de plus en plus dominé par les technologies numériques. Son travail à travers les costumes et maquillages vise à créer des moments uniques et éphémères d’art vivant durant Halloween.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Avec son costume saisissant de Méduse, Heidi Klum a ainsi une fois de plus confirmé son titre de reine d’Halloween. Elle a inspiré de fans par son incroyable dévouement et sa capacité à repousser les limites du déguisement pour offrir, une nouvelle fois, un spectacle mémorable et impressionnant.