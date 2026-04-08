À Rio de Janeiro, cette mannequin brésilienne captive dans une tenue scintillante

La mannequin brésilienne Juliana Nalú confirme son statut de figure montante de la mode avec une apparition remarquée à Rio de Janeiro. Sur une récente publication partagée sur Instagram, elle pose devant un décor urbain brut, vêtue d’un ensemble scintillant qui capte immédiatement la lumière.

Une esthétique qui mise sur la lumière

Composé d’un haut structuré et d’une jupe longue ornée de détails brillants, le look joue sur les contrastes entre sophistication et minimalisme. La matière réfléchissante apporte une dimension visuelle forte, accentuée par la simplicité de la coupe et l’absence d’accessoires superflus. L’arrière-plan, marqué par un mur texturé et une atmosphère nocturne, met en valeur l’éclat de la tenue. Cette opposition entre décor brut et silhouette lumineuse renforce l’impact esthétique de la série de photos.

La tenue portée par Juliana Nalú s’inscrit dans une tendance actuelle qui valorise les matières et les effets scintillants. Les tissus ornés de cristaux ou de sequins sont régulièrement revisités dans les collections contemporaines, apportant relief et luminosité aux silhouettes. Dans ce look, la matière de la jupe contraste avec la structure du haut, créant un équilibre entre légèreté et précision.

Le choix de sandales minimalistes prolonge cette approche, laissant toute l’attention se porter sur la matière. La coiffure naturelle et le maquillage discret participent à l’harmonie visuelle de l’ensemble, mettant en avant les lignes du vêtement sans surcharger la silhouette.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JULIANA NALÚ (@juliananalu)

Une présence remarquée sur les réseaux sociaux

Avec plusieurs collaborations dans l’univers de la mode, Juliana Nalú s’impose progressivement comme une personnalité à suivre. Ses publications mettent souvent en avant des choix stylistiques affirmés, alternant silhouettes épurées et pièces plus « audacieuses ».

Cette nouvelle série de photos a suscité de nombreuses réactions positives, les internautes saluant notamment l’élégance de la tenue et l’impact visuel de l’ensemble scintillant. Rio de Janeiro, régulièrement choisi comme décor pour des prises de vue mode, apporte ici une dimension authentique qui contraste avec l’éclat du look.

Les matières brillantes, une tendance persistante

Depuis plusieurs saisons, les tissus scintillants s’invitent dans les collections de nombreuses marques. Longtemps associés aux tenues de soirée, ils s’adaptent désormais à des silhouettes plus polyvalentes, portées aussi bien en journée que lors d’événements. Avec ce post, Juliana Nalú illustre l’intérêt croissant pour des pièces capables de capter la lumière tout en restant fidèles à une esthétique contemporaine.

Avec cette tenue scintillante photographiée à Rio de Janeiro, Juliana Nalú propose ainsi une silhouette qui joue sur les contrastes entre simplicité et éclat. Entre strass et matière lumineuse, ce look confirme l’attrait durable pour des pièces visuellement fortes, adaptées à une mode en constante évolution.