La chanteuse Tyla montre ses abdominaux et fait sensation

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

Un seul mot en légende, plus d’une dizaine de photos – et la toile s’est immédiatement emballée. La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla a publié un carrousel Instagram « mystérieux » qui en dit long sur l’imminence d’une nouvelle ère musicale.

Une légende qui annonce quelque chose…

Tyla a partagé un carrousel de plus d’une dizaine de photos avec une seule légende : « A*PROACHING ». Un mot délibérément censuré, qui a immédiatement lancé les spéculations chez ses fans. S’agit-il d’un nouvel album, d’un single, d’une tournée ? La question est restée sans réponse – ce qui était probablement le but. Tyla a l’habitude de laisser ses publications résonner avant d’expliquer quoi que ce soit.

Parmi les photos du carrousel, une en noir et blanc, floue, où Tyla porte un haut effet python a particuliérement été commentée. Un piercing au nombril, un collier à peine visible sous ses cheveux qui lui couvrent partiellement le visage – une image volontairement imprécise, presque cinématographique, qui tranche avec les selfies ultra-nets habituels des réseaux sociaux.

 

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Des fans en fusion dans les commentaires

La publication a déclenché une avalanche de réactions enthousiastes. « My iconic woman », « IN LOVE WITH THIS GIRL », « t’es la fille la plus cool qui existe », « fierceness » – les commentaires s’enchaînaient, tous dans la même direction : une admiration sans réserve pour une artiste. Tyla fait partie de ces rares personnalités dont chaque publication devient un événement en soi.

Une artiste en pleine montée de puissance

Ce post Instagram intervient dans un contexte d’intense activité pour Tyla. Révélée mondialement en 2023 avec « Water », devenue Grammy Award de la meilleure performance afropop en 2024, la chanteuse prépare son deuxième album studio « A*Pop », annoncé pour le 24 juillet 2026. Les singles « Chanel » et « She Did It Again » avec l’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson ont déjà posé les bases d’une nouvelle direction artistique – plus pop, plus affirmée. La légende « A*PROACHING » semble confirmer que quelque chose de significatif est imminent.

L’image comme outil de communication

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla maîtrise l’art de l’image floue autant que celui de la chanson. Ce cliché en noir et blanc, imprécis et mystérieux, dit plus sur son état d’esprit actuel que n’importe quelle interview. Une esthétique qui rappelle les grandes pochettes d’album – pensée, cadrée, signifiante. Tyla démontre une conscience de son image qui dépasse largement son âge.

Un mot censuré, une photo floue, des millions de réactions – Tyla n’a ainsi pas besoin de « clarté » pour captiver. Ce carrousel est peut-être sa meilleure façon de dire que quelque chose d’important approche. Et que quand ça arrivera, personne ne sera vraiment surpris.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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