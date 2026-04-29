« Magnifique » : l’actrice Elizabeth Hurley remet au goût du jour le style hippie chic

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley n’avait jamais mis les pieds au festival de musique Stagecoach. Pour une première, elle a frappé fort – en toute décontraction. Son look hippie chic ensoleillé a immédiatement fait réagir.

Elizabeth Hurley maîtrise le « western bohème »

Elle a documenté sa toute première expérience au festival Stagecoach sur Instagram, où elle a partagé des moments complices avec son compagnon, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley était venue soutenir son partenaire lors de sa performance du single « On Our Way Along », qu’il interprétait en trio avec ses enfants Noah et Braison Cyrus. Elle a légendé son post avec enthousiasme : « Yeeehaaaaaw. J’ai adoré mon premier Stagecoach ».

Elle portait un top ajouré en dentelle blanche avec une veste en daim camel à franges, portée par-dessus, qui ancrait l’ensemble dans une esthétique « western bohème » affirmée. Un jean droit ajusté venait compléter le bas du look. Un sac bandoulière en cuir marron, un collier pendentif et les incontournables lunettes de soleil oversize finalisaient un look aussi précis que décontracté. Elizabeth Hurley portait ses cheveux détachés pour parachever cette allure western chic sans effort apparent.

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Une esthétique hippie chic subtilement maîtrisée

Ce look illustre à merveille ce que les créateurs appellent le « festival dressing » : des pièces qui semblent naturelles et spontanées, mais qui sont en réalité parfaitement composées. La dentelle, la frange en daim, le denim brut – trois codes du hippie chic des années 70 revisités avec la sobriété d’une femme qui a du style.

Une réaction unanime : « magnifique »

Les commentaires sous le post Instagram d’Elizabeth Hurley ont été dithyrambiques. « Magnifique », « Tu es absolument belle », « Reine » – ses 3,7 millions d’abonnés ont salué ce look autant que les moments partagés avec Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley confirme ce que ses fans savent depuis longtemps : elle n’a pas besoin d’un tapis rouge pour imposer sa présence.

Un top en dentelle, une veste à franges et un jean – Elizabeth Hurley a ainsi prouvé au festival de musique Stagecoach qu’un look de festival peut être à la fois simple et parfaitement maîtrisé. Le style hippie chic n’est pas mort, il attendait juste la « bonne » interprète.