« Magnifique » : l’actrice Elizabeth Hurley remet au goût du jour le style hippie chic

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley n’avait jamais mis les pieds au festival de musique Stagecoach. Pour une première, elle a frappé fort – en toute décontraction. Son look hippie chic ensoleillé a immédiatement fait réagir.

Elizabeth Hurley maîtrise le « western bohème »

Elle a documenté sa toute première expérience au festival Stagecoach sur Instagram, où elle a partagé des moments complices avec son compagnon, Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley était venue soutenir son partenaire lors de sa performance du single « On Our Way Along », qu’il interprétait en trio avec ses enfants Noah et Braison Cyrus. Elle a légendé son post avec enthousiasme : « Yeeehaaaaaw. J’ai adoré mon premier Stagecoach ».

Elle portait un top ajouré en dentelle blanche avec une veste en daim camel à franges, portée par-dessus, qui ancrait l’ensemble dans une esthétique « western bohème » affirmée. Un jean droit ajusté venait compléter le bas du look. Un sac bandoulière en cuir marron, un collier pendentif et les incontournables lunettes de soleil oversize finalisaient un look aussi précis que décontracté. Elizabeth Hurley portait ses cheveux détachés pour parachever cette allure western chic sans effort apparent.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Une esthétique hippie chic subtilement maîtrisée

Ce look illustre à merveille ce que les créateurs appellent le « festival dressing » : des pièces qui semblent naturelles et spontanées, mais qui sont en réalité parfaitement composées. La dentelle, la frange en daim, le denim brut – trois codes du hippie chic des années 70 revisités avec la sobriété d’une femme qui a du style.

Une réaction unanime : « magnifique »

Les commentaires sous le post Instagram d’Elizabeth Hurley ont été dithyrambiques. « Magnifique », « Tu es absolument belle », « Reine » – ses 3,7 millions d’abonnés ont salué ce look autant que les moments partagés avec Billy Ray Cyrus. Elizabeth Hurley confirme ce que ses fans savent depuis longtemps : elle n’a pas besoin d’un tapis rouge pour imposer sa présence.

Un top en dentelle, une veste à franges et un jean – Elizabeth Hurley a ainsi prouvé au festival de musique Stagecoach qu’un look de festival peut être à la fois simple et parfaitement maîtrisé. Le style hippie chic n’est pas mort, il attendait juste la « bonne » interprète.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
À 58 ans, l’actrice Nicole Kidman fait sensation en robe dos nu avec un détail inattendu
Article suivant
La pop star Zara Larsson adopte le micro-short et fait sensation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rétro glam : la chanteuse britannique Lily Allen signe un retour mode très remarqué

La chanteuse, musicienne et actrice britannique Lily Allen est de retour, sur scène et sous les projecteurs. En...

La pop star Zara Larsson adopte le micro-short et fait sensation

Ce printemps 2026, l'auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson a fait du micro-short sa pièce signature. Elle enchaîne les looks...

À 58 ans, l’actrice Nicole Kidman fait sensation en robe dos nu avec un détail inattendu

À Biarritz pour le défilé Chanel Cruise 2026-2027, l'actrice et productrice australo-américaine Nicole Kidman a prouvé qu'un look...

Addison Rae pose avec un simple boa en plumes vintage et fait sensation

Un boa en plumes roses, des kitten heels - Addison Rae n'avait pas besoin de plus pour enflammer...

« Une Barbie réelle » : cette athlète devenue mannequin fascine les internautes

Sur le terrain, elle est l'une des meilleures rebondeuses de l'histoire de la WNBA. Hors du terrain, elle...

Blond polaire et duo surprise : la rappeuse Doechii et la chanteuse Lady Gaga font sensation

L'auteure-compositrice-interprète américaine Lady Gaga et la rappeuse américaine Doechii n'avaient jamais collaboré ensemble - et leur première rencontre...