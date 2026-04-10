En peignoir, la chanteuse Selena Gomez mise sur un maquillage intense

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, productrice et entrepreneuse américaine Selena Gomez a récemment partagé un nouveau carrousel de photos sur Instagram, suscitant l’enthousiasme de ses abonnés. En couverture, elle apparaît vêtue d’un peignoir noir tout en mettant en avant un maquillage sophistiqué.

Un maquillage intense qui contraste avec la tenue décontractée

Ce type de publication, mêlant intimité et esthétique travaillée, confirme l’influence de Selena Gomez dans l’univers de la beauté. Sur la photo principale du carrousel, elle apparaît assise dans un fauteuil, smartphone à la main, capturant un selfie dans une ambiance chaleureuse. Son peignoir noir texturé crée un contraste avec son maquillage particulièrement travaillé.

Le look met l’accent sur un regard intense, souligné par des ombres profondes et un eyeliner précis. Le teint semble lumineux, tandis que les lèvres affichent une teinte nude légèrement rosée, apportant un équilibre subtil à l’ensemble. Sa coiffure, tirée vers l’arrière avec deux mèches encadrant le visage, renforce l’effet sophistiqué de la mise en beauté tout en conservant une apparence naturelle.

 

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Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

Une publication largement saluée par les internautes

Dans les commentaires, de nombreux fans ont exprimé leur admiration pour ce look beauté. Plusieurs messages soulignent l’élégance du maquillage et l’allure de la chanteuse, confirmant l’engouement suscité par la publication. Le contraste entre la tenue cosy et le maquillage élégant semble particulièrement apprécié, illustrant une tendance actuelle qui consiste à associer confort et sophistication dans les contenus partagés sur les réseaux sociaux.

Selena Gomez, une influence majeure dans l’univers beauté

Au fil des années, Selena Gomez s’est imposée comme une référence en matière de maquillage naturel sophistiqué. À travers ses publications et ses projets professionnels, elle contribue à populariser une vision de la beauté axée sur la simplicité, la confiance en soi et l’expression personnelle. Ses choix esthétiques sont régulièrement commentés par les internautes et repris dans les tendances beauté, confirmant l’impact de ses apparitions publiques et digitales.

Avec ce selfie en peignoir accompagné d’un maquillage intense, Selena Gomez démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à captiver l’attention avec des looks à la fois accessibles et élégants. Une publication qui confirme son statut d’icône beauté incontournable et qui continue d’inspirer ses millions d’abonnés à travers le monde.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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