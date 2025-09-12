Jugé « trop féminin », ce chanteur en jupe secoue les réseaux

Léa Michel
@steve.lacy/Instagram

L’auteur-compositeur-interprète guitariste, bassiste et producteur américain Steve Lacy fait la couverture du dernier numéro du magazine « Dazed », et son look ne passe pas inaperçu. Sur la photo signée Quentin de Briey, le musicien pose torse nu, vêtu d’une jupe volumineuse à imprimé floral, dans une esthétique minimaliste, mais marquante. Ce choix stylistique a déclenché une vague de réactions contrastées sur les réseaux sociaux, en particulier sur X (ex-Twitter) et Instagram.

Qui est Steve Lacy ?

Steve Lacy s’est fait connaître comme membre du groupe « The Internet », avant de lancer une carrière solo acclamée par la critique. Guitariste, chanteur et producteur, il a été nommé aux Grammy Awards, et collabore régulièrement avec des artistes comme le rappeur Tyler The Creator, le rappeur Kendrick Lamar ou encore l’ auteur-compositeur-interprète Frank Ocean. Avec son style musical mêlant funk, rock, R&B et psychédélique, il est considéré comme une figure montante de la scène alternative américaine.

Des réactions divisées sur les réseaux

Depuis la parution de la couverture du dernier numéro du magazine « Dazed », les réactions se sont multipliées. Certains internautes ont salué l’audace de Steve Lacy et sa liberté stylistique, le félicitant de « repousser les normes genrées dans l’industrie musicale ». D’autres, en revanche, ont exprimé leur incompréhension ou leur désaccord, jugeant son apparence « trop féminine » ou « hors de propos ».

Certains messages pointent notamment la difficulté pour certains hommes publics à s’habiller de manière non conventionnelle sans susciter de critiques. D’autres utilisateurs ont quant à eux applaudi cette prise de position artistique, évoquant « une évolution dans la représentation de la masculinité dans la pop culture ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Steve Lacy (@steve.lacy)

Une couverture qui fait parler

Qu’on l’interprète comme un acte de provocation, une démarche artistique ou simplement une expression personnelle, cette couverture de « Dazed » » avec Steve Lacy confirme une chose : le débat sur les codes vestimentaires et les représentations du genre est toujours aussi vif.

Au-delà des polémiques, l’apparition de Steve Lacy en jupe illustre en effet la capacité de la mode et de l’art à questionner nos repères collectifs. En choisissant de s’affranchir des codes traditionnels, l’artiste ne se contente pas d’affirmer son identité : il participe à une conversation culturelle plus large sur la fluidité, l’acceptation et la liberté d’expression. Que l’on adhère ou non à ce choix, il rappelle que la musique et la mode restent des terrains privilégiés pour bousculer les normes et ouvrir de nouveaux horizons.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 59 ans, Salma Hayek fait sensation dans une robe noire ultra glamour

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À 59 ans, Salma Hayek fait sensation dans une robe noire ultra glamour

L'actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise est récemment apparue resplendissante lors du gala "Caring for Women" de la fondation...

« Un pot de peinture » : la nouvelle Miss America moquée pour son maquillage

Cassie Donegan, fraîchement couronnée Miss America 2026, fait déjà l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux -...

« 13 ans et déjà des milliers de followers » : Carla Bruni inquiète de l’exposition de sa fille

À seulement 13 ans, Giulia Sarkozy, fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, fascine déjà des dizaines de...

Scarlett Johansson en robe rose clair, une apparition remarquée

À Toronto (Canada), Scarlett Johansson a récemment illuminé le tapis rouge dans une tenue romantique, et a imposé...

« Elle est tellement musclée » : Rei Ami surprend avec son corps sculpté

Lors des MTV Video Music Awards 2025, la chanteuse et rappeuse Rei Ami a littéralement volé la vedette...

« Je ne suis pas à l’aise » : Pamela Anderson revient sur sa vie médiatisée avec Liam Neeson

Depuis cet été 2025, la connexion entre Pamela Anderson et Liam Neeson s’est retrouvée au cœur d’un véritable...