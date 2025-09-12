Jugé « trop féminin », ce chanteur en jupe secoue les réseaux

L’auteur-compositeur-interprète guitariste, bassiste et producteur américain Steve Lacy fait la couverture du dernier numéro du magazine « Dazed », et son look ne passe pas inaperçu. Sur la photo signée Quentin de Briey, le musicien pose torse nu, vêtu d’une jupe volumineuse à imprimé floral, dans une esthétique minimaliste, mais marquante. Ce choix stylistique a déclenché une vague de réactions contrastées sur les réseaux sociaux, en particulier sur X (ex-Twitter) et Instagram.
Qui est Steve Lacy ?
Steve Lacy s’est fait connaître comme membre du groupe « The Internet », avant de lancer une carrière solo acclamée par la critique. Guitariste, chanteur et producteur, il a été nommé aux Grammy Awards, et collabore régulièrement avec des artistes comme le rappeur Tyler The Creator, le rappeur Kendrick Lamar ou encore l’ auteur-compositeur-interprète Frank Ocean. Avec son style musical mêlant funk, rock, R&B et psychédélique, il est considéré comme une figure montante de la scène alternative américaine.
Des réactions divisées sur les réseaux
Depuis la parution de la couverture du dernier numéro du magazine « Dazed », les réactions se sont multipliées. Certains internautes ont salué l’audace de Steve Lacy et sa liberté stylistique, le félicitant de « repousser les normes genrées dans l’industrie musicale ». D’autres, en revanche, ont exprimé leur incompréhension ou leur désaccord, jugeant son apparence « trop féminine » ou « hors de propos ».
Certains messages pointent notamment la difficulté pour certains hommes publics à s’habiller de manière non conventionnelle sans susciter de critiques. D’autres utilisateurs ont quant à eux applaudi cette prise de position artistique, évoquant « une évolution dans la représentation de la masculinité dans la pop culture ».
Une couverture qui fait parler
Qu’on l’interprète comme un acte de provocation, une démarche artistique ou simplement une expression personnelle, cette couverture de « Dazed » » avec Steve Lacy confirme une chose : le débat sur les codes vestimentaires et les représentations du genre est toujours aussi vif.
Au-delà des polémiques, l’apparition de Steve Lacy en jupe illustre en effet la capacité de la mode et de l’art à questionner nos repères collectifs. En choisissant de s’affranchir des codes traditionnels, l’artiste ne se contente pas d’affirmer son identité : il participe à une conversation culturelle plus large sur la fluidité, l’acceptation et la liberté d’expression. Que l’on adhère ou non à ce choix, il rappelle que la musique et la mode restent des terrains privilégiés pour bousculer les normes et ouvrir de nouveaux horizons.