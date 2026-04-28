Changement « inattendu » pour l’actrice Sofía Vergara, son nouveau look déroute ses fans

L’actrice et mannequin américano-colombienne Sofía Vergara a récemment partagé un carrousel Instagram « du dimanche » qui a agréablement surpris de nombreux fans. Elle y montre qu’une icône de style peut parfaitement allier élégance et confort.

Un look aux antipodes de sa signature

Le 26 avril 2026, Sofía Vergara a partagé sur Instagram un carrousel légendé simplement « Sunday fun 🍣🍱 ». On y découvre l’actrice debout au bord d’un bassin à carpes koï en extérieur, vêtue d’un jean bleu et de baskets blanches à lacets – un look à mille lieues de ses apparitions habituelles. Le post incluait également un selfie, une photo avec son ami de longue date Alejandro Asen, et un gros plan de leur dîner de sushis.

Pour comprendre pourquoi ce post a autant surpris, il suffit de regarder le reste de son feed. Sofía Vergara est connue pour ses robes, ses corsets travaillés et ses talons en toutes circonstances – que ce soit sur le plateau d’America’s Got Talent, sur le tapis rouge ou pour une simple sortie entre amis. Elle avait d’ailleurs confié à Vogue : « Mes robes sont comme des œuvres d’art de l’intérieur. La clé pour ma silhouette, c’est le travail de couture. Je dépense plus d’argent à ajuster les vêtements qu’à les acheter ». Des baskets blanches et un jean, c’est donc un « vrai écart » de style.

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Des fans entre surprise et enthousiasme

La publication n’a pas tardé à générer des réactions. Si certains fans ont été déstabilisés par ce changement de registre, beaucoup ont salué ce moment de légèreté affirmée. Voir une actrice aussi associée au chic, embrasser un dimanche en baskets et sushis a quelque chose de rafraîchissant – et de foncièrement humain.

Un jean, des baskets blanches et un bassin à carpes : parfois, les publications les plus simples sont ainsi celles qui révèlent le mieux une personnalité. Sofía Vergara n’a pas renoncé à ses talons, mais elle prouve qu’elle sait aussi débrancher le chic quand le dimanche l’y invite.