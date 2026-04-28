La princesse Kate Middleton recrée un look iconique de la princesse Diana, 31 ans plus tard

Trente et un ans séparent les deux tenues – et pourtant, la ressemblance est frappante. Le 25 avril 2026, Kate Middleton a assisté aux commémorations de l’Anzac Day dans un ensemble qui évoquait un look porté par Lady Diana en juillet 1995.

L’Anzac Day, une cérémonie chargée de sens

Kate Middleton représentait la famille royale britannique lors des commémorations de l’Anzac Day, à la fois au Cénotaphe et à l’abbaye de Westminster. Chaque année, cette journée est consacrée à la mémoire des soldats australiens et néo-zélandais tombés au combat et à l’honneur de ceux qui ont servi – deux pays membres du Commonwealth.

Une robe-manteau Givenchy presque identique à celle de Diana

Pour l’occasion, Kate portait une robe-manteau sur mesure signée Sarah Burton pour Givenchy, en bleu marine, avec de larges revers blancs, une encolure croisée et des épaules structurées. Le parallèle avec Diana a été immédiat : en juillet 1995, lors d’une visite en Allemagne pour remettre de nouveaux drapeaux au régiment des Light Dragoon Guards, Diana portait un tailleur jupe bleu marine signé Catherine Walker.

Cette pièce avait des revers blancs presque identiques, une ceinture blanche et un large chapeau à bords. Kate a complété son ensemble d’un chapeau Jane Taylor assorti, d’escarpins Gianvito Rossi marine et d’un sac DeMellier London, avec une broche coquelicot rouge épinglée sur le manteau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Les bijoux de Diana pour renforcer le message