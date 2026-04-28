La princesse Kate Middleton recrée un look iconique de la princesse Diana, 31 ans plus tard

Naila T.
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Trente et un ans séparent les deux tenues – et pourtant, la ressemblance est frappante. Le 25 avril 2026, Kate Middleton a assisté aux commémorations de l’Anzac Day dans un ensemble qui évoquait un look porté par Lady Diana en juillet 1995.

L’Anzac Day, une cérémonie chargée de sens

Kate Middleton représentait la famille royale britannique lors des commémorations de l’Anzac Day, à la fois au Cénotaphe et à l’abbaye de Westminster. Chaque année, cette journée est consacrée à la mémoire des soldats australiens et néo-zélandais tombés au combat et à l’honneur de ceux qui ont servi – deux pays membres du Commonwealth.

Une robe-manteau Givenchy presque identique à celle de Diana

Pour l’occasion, Kate portait une robe-manteau sur mesure signée Sarah Burton pour Givenchy, en bleu marine, avec de larges revers blancs, une encolure croisée et des épaules structurées. Le parallèle avec Diana a été immédiat : en juillet 1995, lors d’une visite en Allemagne pour remettre de nouveaux drapeaux au régiment des Light Dragoon Guards, Diana portait un tailleur jupe bleu marine signé Catherine Walker.

Cette pièce avait des revers blancs presque identiques, une ceinture blanche et un large chapeau à bords. Kate a complété son ensemble d’un chapeau Jane Taylor assorti, d’escarpins Gianvito Rossi marine et d’un sac DeMellier London, avec une broche coquelicot rouge épinglée sur le manteau.

 

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Les bijoux de Diana pour renforcer le message

Le lien avec Diana ne s’est pas arrêté aux vêtements. Kate portait les boucles d’oreilles pendantes en saphir et diamants de la princesse, qui auraient été offertes à Diana lors de son mariage avec le prince Charles en 1981, selon la presse people. Ces mêmes boucles d’oreilles ont accompagné Diana à de nombreuses occasions, dont son unique Met Gala en 1996 et la couverture du British Vogue en 1994. Kate portait également un pendentif en tanzanite et diamants de G. Collins & Sons, qui serait un cadeau du prince William offert en 2015.

« La bijouterie comme langage de l’occasion »

Ces choix n’ont pas échappé aux experts. Nilesh Rakholia, fondateur de la maison Abelini, a confié à InStyle : « Lors d’une occasion comme l’Anzac Day, les bijoux cessent d’être décoratifs pour devenir communicatifs. C’est une question de sens, de continuité et de respect pour le moment ». Il ajoute que Kate « a consistamment utilisé les bijoux pour créer un sentiment de filiation », mais que cela « ne ressemble jamais à une réplication. Les pièces associées à Diana sont recontextualisées, portées d’une façon qui reflète son propre rôle, son propre moment ».

Un hommage qui s’inscrit dans une continuité

Ce n’est pas la première fois que Kate Middleton « convoque visuellement » la mémoire de Diana lors de cérémonies de commémoration ou d’occasions importantes. La précision de l’écho vestimentaire du 25 avril lui confère, toutefois, une dimension particulièrement forte. Pas une imitation, mais une transmission.

Une robe-manteau bleu marine, des boucles d’oreilles en saphir : Kate Middleton n’avait ainsi pas besoin de mots pour dire ce qu’elle voulait exprimer aux commémorations de l’Anzac Day. Trente et un ans après Diana, le message passe, intact, d’une génération à l’autre.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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