L’actrice Meryl Streep émue aux larmes en pleine interview

Les interviews de promotion réservent rarement de tels moments. Venue présenter « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2) sur France 2, l’actrice américaine Meryl Streep a été prise au dépourvu par une surprise qui l’a profondément émue. C’est lors de l’émission « 20h30 le dimanche », animée par Laurent Delahousse, que le moment s’est produit. En plein milieu de l’entretien, une tablette lui a été tendue, une vidéo a démarré – et tout a basculé.

La reconnaissance, puis les larmes

À l’écran est apparue Jennifer Lawn Lejeune, qui a joué Eva Zawistowska, la fille de Meryl Streep dans le film « Le choix de Sophie » (Sophie’s Choice) en 1982. Dans son message, elle évoquait leur lien sur le tournage avec une sincérité désarmante : « Incroyable comme ça reste en vous. J’ai même dit à ma mère qu’elle était ma mère préférée, parce que Meryl Streep était toujours gentille avec moi et jouait avec moi ». Jennifer Lawn Lejeune ajoutait que ce lien était indispensable au film : sans lui, les scènes les plus intenses n’auraient jamais pu atteindre cette intensité émotionnelle.

Meryl Streep a d’abord semblé chercher à identifier la femme à l’écran. Puis, lorsque l’identité de Jennifer Lawn Lejeune a été confirmée, son visage s’est transformé. Visiblement bouleversée, elle a demandé : « C’est la petite fille ? ». Avant d’ajouter, les yeux brillants : « Oh mon Dieu, c’est incroyable. ». Elle s’est ensuite tournée vers Laurent Delahousse pour lui demander où son équipe avait retrouvé Jennifer – qui, a-t-il répondu simplement, vit aujourd’hui à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 20h30 (@20h30_france2)

« Les journalistes ne me font jamais de cadeaux »

Meryl Streep a remercié l’équipe avec une émotion non feinte : « C’est très beau. Quel cadeau. Les journalistes ne me font jamais de cadeaux ». Une phrase qui dit beaucoup sur la rareté de ces moments de surprise authentique dans les circuits de promotion, où tout est généralement minutieusement orchestré.

« Sophie’s Choice », un rôle qui ne s’efface pas

« Le choix de Sophie » (Sophie’s Choice), sorti en 1982 et réalisé par Alan J. Pakula, raconte l’histoire d’une femme contrainte de faire un choix impossible sous le régime nazi. Le rôle a valu à Meryl Streep l’Oscar de la meilleure actrice. Quarante-quatre ans plus tard, l’émotion de la retrouver – même à travers un écran – prouve finalement que certains tournages laissent des traces bien au-delà du cinéma.