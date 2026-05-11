« Une beauté indienne » : cette ancienne Miss Monde fait sensation dans une robe ivoire

Quand Priyanka Chopra fait son apparition sur un tapis rouge, on s’attend à un moment de mode mémorable. Et au Gold Gala 2026 à Los Angeles, elle n’a pas dérogé à la règle. Dans une robe ivoire chargée d’histoire et d’émotion, l’ancienne Miss Monde a fait sensation. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires ont afflué : « une beauté indienne », « magnifique », etc.

Une robe sculpturale chargée de symboles

Pour cette soirée prestigieuse organisée par Gold House au Music Center, Priyanka Chopra a choisi une création couture sur-mesure du designer indien Amit Aggarwal, en collaboration avec sa styliste de longue date Ami Patel. Le résultat est saisissant : une robe ivoire, à la silhouette ajustée, qui s’évase ensuite en une traîne aérienne, parsemée de panneaux transparents et de broderies sculpturales.

Ce qui rend ce look véritablement unique, c’est son histoire. La robe a été confectionnée à partir d’un sari Chikankari vieux de 20 ans, transformé en pièce contemporaine. Six semaines de travail ont été nécessaires, avec un travail entièrement réalisé à la main par des artisanes indiennes, avant que le textile ne soit reconstruit selon la signature architecturale d’Amit Aggarwal, agrémentée de fines perles de verre. Un hommage vibrant au savoir-faire textile indien et à celles qui le perpétuent.

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Une soirée pleine de sens

Au-delà du tapis rouge, cette édition 2026 du Gold Gala avait une saveur toute particulière pour Priyanka Chopra. Elle y était honorée du prestigieux Global Vanguard Honor, une récompense décernée par Gold House pour célébrer celles et ceux qui font rayonner la culture Asia-Pacifique à l’international. Une reconnaissance qui salue ses 25 ans de carrière, partagée entre l’industrie indienne du cinéma et Hollywood.

Le thème de cette 5e édition, « A New Gold World » (Un nouveau monde doré), rendait hommage au leadership culturel et au progrès collectif. Un cadre parfait pour porter une robe qui, justement, raconte un dialogue entre traditions indiennes et codes contemporains.

Une carrière hors-normes

Petit rappel utile pour mesurer le chemin parcouru : Priyanka Chopra a été couronnée Miss Monde le 30 novembre 2000, à seulement 18 ans. Cette consécration a marqué le début d’une carrière hors du commun. Elle est devenue l’une des actrices les plus populaires de Bollywood, avec des rôles marquants dans « Fashion », « Mary Kom » ou « Bajirao Mastani », avant de conquérir Hollywood avec la série « Quantico », suivie de « Citadel » et « The Bluff ».

Cannes 2026 (du 12 au 23 mai 2026) sera également un grand rendez-vous pour elle : elle y présentera son nouveau film « Reset », un thriller de survie qu’elle a tourné aux côtés de l’acteur britannique Orlando Bloom.

Une ovation sur les réseaux sociaux

Sous les nombreuses publications partagées depuis le tapis rouge, les internautes n’ont pas tari d’éloges. « Une beauté indienne », « magnifique », « la femme la plus élégante du Gold Gala »… les commentaires témoignent de l’admiration que suscite l’actrice, mais aussi de l’écho très positif qu’a eu son choix vestimentaire. Beaucoup ont salué la dimension symbolique de la robe, son ancrage dans le patrimoine indien, et la manière dont Priyanka Chopra utilise sa visibilité pour mettre en lumière les artisanes derrière les pièces qu’elle porte.

Avec ce passage au Gold Gala 2026, Priyanka Chopra signe ainsi bien plus qu’un simple moment de mode. Elle raconte une histoire, celle d’une trajectoire de plus de deux décennies, d’un héritage culturel précieux, et d’un savoir-faire artisanal mis à l’honneur sur l’un des tapis rouges les plus prestigieux du monde.