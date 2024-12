Découvrez les 3 personnalités Françaises préférées des 18-30 ans !

Une récente enquête #MoiJeune, réalisée par 20 Minutes et OpinionWay, met en lumière les figures qui inspirent la jeunesse française en 2024. Avec des résultats qui reflètent à la fois des tendances générationnelles et des écarts genrés, ce sondage révèle les choix marquants des 18-30 ans.

Léon Marchand : un champion olympique plébiscité

En tête des personnalités les plus inspirantes, Léon Marchand s’impose avec 35 % des votes. Le quadruple médaillé d’or aux Jeux olympiques de Paris incarne un modèle de réussite et d’humilité, deux qualités particulièrement prisées par les jeunes.

Selon Éléonore Quarré, responsable des études société chez OpinionWay, le nageur toulousain « transpire le naturel » et incarne une réussite accessible. À seulement 22 ans, il inspire un « pourquoi pas moi ? » chez une génération avide d’identification.

Gisèle Pelicot : un symbole de courage et de résilience

En deuxième position, Gisèle Pelicot, figure emblématique de courage et d’authenticité, séduit particulièrement les jeunes femmes (43 %). Son choix d’un procès public pour dénoncer les innombrables violences qu’elle a subies fait d’elle une source d’inspiration majeure, particulièrement dans un contexte où les valeurs d’empathie et de résilience sont très recherchées.

Des choix très genrés : entre masculinisme et engagement social

L’enquête met en évidence des écarts significatifs entre jeunes hommes et jeunes femmes. Si ces dernières plébiscitent des figures engagées comme Marine Tondelier ou Kamala Harris, les jeunes hommes se tournent davantage vers des personnalités comme Donald Trump ou des sportifs. Ce contraste reflète des attentes différentes : alors que les jeunes femmes valorisent les luttes pour l’égalité, les droits humains et l’environnement, les jeunes hommes semblent privilégier des figures plus traditionnelles ou conservatrices.

Antoine Dupont : l’étoile du rugby français

Parmi les personnalités masculines les plus citées, Antoine Dupont, capitaine emblématique de l’équipe de France de rugby, figure également en bonne position. Symbole de persévérance et de leadership, il incarne une jeunesse qui valorise l’effort collectif et le dépassement de soi. Sa prestation lors de la Coupe du Monde de Rugby, malgré les blessures, a marqué les esprits et renforcé son statut de modèle pour de nombreux.ses jeunes, notamment les amateur.rice.s de sport. Antoine Dupont reflète également une certaine idée de la discipline et du travail acharné, des valeurs qui trouvent un écho particulier auprès des 18-30 ans.

L’actualité comme moteur d’inspiration

En 2024, l’actualité a fortement influencé les choix des jeunes. Les Jeux olympiques de Paris, l’élection américaine et d’autres événements marquants ont contribué à orienter les votes vers des figures emblématiques comme Léon Marchand ou Gisèle Pelicot. Par ailleurs, des figures issues de la culture populaire, comme Léna Situations pour son engagement dans le body positive ou Inoxtag pour sa proximité avec la jeune génération, figurent également parmi les choix notables.

Cependant, une part importante des sondé.e.s (26 %) déclare ne se sentir inspirée par aucune personnalité en particulier. Ce chiffre reflète le désir d’indépendance et de liberté de cette génération, qui aspire à tracer sa propre voie sans être influencée par des figures publiques.

L’enquête #MoiJeune souligne la diversité des aspirations des jeunes en 2024. Qu’il s’agisse de sport, de lutte sociale ou de figures politiques, les choix reflètent une jeunesse plurielle, engagée et en quête de modèles à son image. Avec des figures comme Léon Marchand ou Gisèle Pelicot en tête, ces résultats traduisent des valeurs variées qui définissent une génération en constante évolution.