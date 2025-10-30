En robe sculptante, cette athlète affiche sa silhouette

Suni Lee, la brillante gymnaste olympique et mannequin pour Sports Illustrated Swimsuit 2025 – un des plus importants magazines sportifs américains, a récemment captivé son audience sur Instagram en dévoilant une série de clichés lors d’un événement de la marque Messika.

Un style inspiré du glamour hollywoodien

Habillée d’une robe noire sculptante en velours, avec une bralette (soutien-gorge souple sans armature) en dentelle sur la partie supérieure, elle incarne un mélange chic et glamour. Cette tenue se distingue par sa coupe qui épouse la silhouette de la championne tout en maximisant l’effet glamour recherché.​

Suni Lee a choisi de compléter sa tenue avec une coiffure ondulée rétro et des bijoux en argent éclatants, puisant dans l’inspiration des grandes icônes d’Hollywood. Son beauty look, composé d’un maquillage lumineux, d’une peau glowy et de joues subtilement rosées, a particulièrement séduit les fans, qui saluent à la fois son élégance et la fraîcheur de son apparence. Sur les réseaux, les réactions mettent en avant la modernité et la facilité d’adaptation de Suni, capable de passer du podium des Jeux olympiques aux tapis rouges les plus en vogue.​

En définitive, au-delà de la performance, Suni Lee partage avec ses fans une routine beauté accessible, publiée sur TikTok sous forme de guide de maquillage abordable et facile à reproduire. Ce contenu renforce son image de modèle, non seulement pour les jeunes athlètes mais aussi pour toutes les personnes qui recherchent inspiration, confiance en soi et fun dans la mode et le bien-être.​