À 55 ans, la mannequin Naomi Campbell signe un look « total denim » à Paris

La mannequin britanno-jamaïcaine Naomi Campbell a attiré l’attention lors d’un récent événement organisé à Disneyland Paris. L’icône de la mode a fait sensation en arborant un look « total denim » particulièrement commenté sur les réseaux sociaux. Invitée dans le cadre de la présentation de Disney Adventure World et de World of Frozen, elle a démontré que le denim reste une valeur sûre du vestiaire contemporain.

Une apparition remarquée à Disneyland Paris

Connue pour son influence durable dans l’industrie de la mode, Naomi Campbell continue d’imposer son style avec assurance. Pour cette apparition, elle a choisi une silhouette structurée composée de pièces en denim foncé, créant un ensemble à la fois minimaliste et sophistiqué. Elle a associé la tenue à un col roulé dans une teinte coordonnée, renforçant l’harmonie visuelle de l’ensemble.

La tenue se distinguait également par sa coupe graphique, marquée par une veste structurée et un pantalon ample, mettant en avant une esthétique contemporaine. Naomi Campbell a complété son look avec une paire de lunettes de soleil au design futuriste, ajoutant une touche moderne à l’inspiration intemporelle du denim.

Naomi in DisneyLand Paris pic.twitter.com/ZdxKmik5MD — Luv (@cherrymagazinee) March 31, 2026

Un look salué par les internautes

Le choix d’un look entièrement en denim, revisité dans une version moderne, a suscité de nombreuses réactions positives en ligne. Plusieurs observateurs ont souligné l’élégance de la silhouette et la capacité de Naomi Campbell à renouveler des classiques de la mode. Le denim, régulièrement remis au goût du jour par les créateurs, confirme ainsi sa place incontournable dans les tendances actuelles.

Une influence mode toujours forte

Figure majeure des podiums depuis plusieurs décennies, Naomi Campbell ne cesse de susciter l’intérêt lors de ses apparitions publiques. Sa présence à cet événement illustre l’influence persistante des supermodels des années 1990, dont l’impact reste visible dans l’industrie de la mode et de la culture populaire.

Son choix stylistique témoigne également de la capacité du denim à s’adapter à différentes générations, confirmant son statut de pièce polyvalente. Ce look « total denim » s’inscrit dans une tendance plus large qui valorise les silhouettes structurées et les matières durables.

Avec cette apparition à Paris, Naomi Campbell confirme ainsi son statut d’icône mode intemporelle. Son look « total denim », largement salué par le public, démontre que certaines pièces emblématiques continuent d’évoluer tout en conservant leur pouvoir d’attraction. Une nouvelle preuve que Naomi Campbell est une référence stylistique, quel que soit le contexte ou la saison.