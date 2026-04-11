Après avoir pris 20 kilos, cette ancienne Miss France s’affirme avec son nouveau corps

La Miss France 2019, chanteuse et ukuléliste française Vaimalama Chaves a récemment confié avoir pris 20 kilos. Elle évoque aujourd’hui son rapport au corps avec un message axé sur l’acceptation et le bien-être.

Une ancienne Miss France qui parle ouvertement de son évolution physique

Vaimalama Chaves a partagé sur ses réseaux sociaux une réflexion personnelle sur l’évolution de son poids après une période marquée par une préparation physique intense. Élue Miss France en 2019, elle s’est depuis exprimée à plusieurs reprises sur la pression liée à l’apparence et aux standards esthétiques associés aux concours de beauté. Dans une publication Instagram, elle explique avoir repris du poids après avoir participé à une compétition de type fitness, discipline qui implique un encadrement strict de l’alimentation et de l’entraînement.

Elle indique avoir suivi un programme précis pendant plusieurs semaines, avec des objectifs physiques spécifiques. Après cette période, elle explique avoir choisi d’adopter une approche plus souple, laissant davantage de place à l’équilibre et au plaisir. Elle évoque notamment l’importance d’écouter son corps après une phase particulièrement exigeante.

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Un message centré sur le bien-être

Dans son témoignage, Vaimalama Chaves affirme se sentir aujourd’hui plus en phase avec son corps. Elle souligne que les transformations physiques peuvent évoluer au fil du temps, notamment en fonction du mode de vie et des priorités personnelles. Ses propos s’inscrivent dans un discours plus large sur la diversité des silhouettes et sur l’importance de dissocier l’apparence de la valeur personnelle.

Une prise de parole qui suscite des réactions positives

La publication de Vaimalama Chaves a généré de nombreuses réactions en ligne, où plusieurs internautes ont salué la transparence de son message. La question de l’image corporelle fait régulièrement l’objet de discussions sur les réseaux sociaux, notamment concernant la pression liée aux standards esthétiques. Certains observateurs estiment que ces témoignages contribuent à diversifier les représentations du corps féminin.

L’évolution des discours autour du corps

Les prises de parole de personnalités publiques participent à une réflexion plus large sur la manière dont l’apparence est abordée dans les médias Au fil des années, plusieurs figures issues de l’univers de la mode ou de la télévision ont évoqué leur expérience personnelle face aux attentes liées à l’image. Ces témoignages contribuent à nourrir les discussions autour de l’acceptation de soi et de la diversité des parcours.

En définitive, Vaimalama Chaves indique aujourd’hui privilégier une vision du bien-être qui ne repose pas uniquement sur l’apparence physique. Son témoignage met en avant l’idée que l’équilibre personnel peut évoluer selon les périodes de la vie.