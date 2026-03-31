À 62 ans, cette mannequin australienne célèbre son anniversaire sur le sable

Julia P.
@ellemacpherson / Instagram

La mannequin, actrice et femme d’affaires australienne Elle Macpherson a célébré son 62e anniversaire le 29 mars 2026 en partageant une série d’images capturées dans un décor ensoleillé. Figure emblématique des années 1990, elle incarne une élégance intemporelle, suscitant l’admiration de ses abonnés à travers des publications Instagram mettant en avant un mode de vie tourné vers le bien-être et la simplicité.

Un anniversaire placé sous le signe de la sérénité

Sur ses réseaux sociaux, Elle Macpherson a dévoilé plusieurs clichés pris en bord de mer, illustrant une atmosphère apaisante et naturelle. Fidèle à son style signature, la mannequin apparaît dans des tenues minimalistes qui reflètent son attachement à une esthétique épurée. Ces images ont été largement saluées par les internautes, nombreux à souligner sa constance et son influence durable dans l’univers de la mode.

 

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Une icône des années 90 influente

Au-delà de ces images récentes, Elle Macpherson a également partagé une vidéo rétrospective retraçant les moments marquants de sa carrière. Ce montage mêle archives de défilés, couvertures de magazines et souvenirs personnels, rappelant l’impact qu’elle a eu sur l’industrie de la mode au fil des décennies. Surnommée « The Body » au sommet de sa carrière, Elle Macpherson a progressivement orienté ses activités vers l’entrepreneuriat et le bien-être.

Un mode de vie inspiré par la nature

Installée en Floride, Elle Macpherson explique apprécier un quotidien rythmé par la proximité de la mer et un climat ensoleillé qui lui rappelle ses origines australiennes. Elle privilégie un style de vie simple, composé de pièces intemporelles et confortables, en accord avec son image naturelle. Son anniversaire a ainsi été l’occasion de partager une vision positive du temps qui passe, valorisant l’expérience et la confiance acquises au fil des années.

À travers ces publications, Elle Macpherson confirme ainsi sa place parmi les figures emblématiques de la mode internationale. Son anniversaire, célébré dans un cadre naturel, illustre une approche sereine de la maturité, mettant en avant l’importance du bien-être et de l’authenticité.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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