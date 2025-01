Cette interview fait fondre les coeurs sur les réseaux sociaux

Cesily Collette Taylor, jeune actrice incarnant la version enfant de Nessa Rose dans le nouveau film « Wicked », a fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à une interview charmante et pleine de spontanéité. Vêtue d’une adorable robe blanche à pois noirs et d’un nœud blanc dans les cheveux, elle a captivé le public par son attitude attendrissante et ses réponses sincères.

Une interview simple mais pleine d’émotion

Lors de l’interview, Cesily Collette Taylor a répondu à des questions simples mais a réussi à toucher les cœurs par sa candeur et sa douceur. Avec un sourire rayonnant, elle a confié que voir Ariana Grande et Cynthia Erivo jouer dans le film l’a rendue heureuse. Son admiration pour ses collègues actrices et sa gratitude transparaissaient dans chaque mot, rendant ses propos d’autant plus authentiques.

Les fans sous le charme

Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés après la diffusion de cette interview. Les internautes ont salué son innocence naturelle et sa fraîcheur, qui contrastent agréablement avec l’agitation souvent associée au milieu du cinéma. « Cesily est tellement adorable, elle est un vrai rayon de soleil ! », « Cette petite a volé la vedette à tout le monde avec sa gentillesse », ou encore « Elle est l’incarnation de l’esprit de Wicked, douce et pleine d’espoir », peut-on lire dans les commentaires.

Une étoile montante prometteuse

À seulement quelques années dans l’industrie, Cesily Collette Taylor prouve qu’elle a un talent unique pour toucher le public, non seulement par ses performances à l’écran mais aussi par sa personnalité attachante. Sa prestation dans le film « Wicked » et cette interview mémorable confirment qu’elle est une étoile montante à suivre de près.

Cesily Collette Taylor a conquis les fans de « Wicked » et bien au-delà, rappelant que l’authenticité et la douceur sont des qualités qui brillent autant que le talent dans le monde du cinéma.