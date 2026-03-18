Enceinte, cette actrice attire tous les regards dans une robe verte aux côtés de Margot Robbie

Enceinte, l’actrice et mannequin australienne Samara Weaving a attiré tous les regards lors de l’avant-première de « Ready or Not 2 : Here I Come » dans une robe verte qui mettait fièrement en scène son baby bump.

Une robe verte audacieusement découpée

Pour cette projection du 16 mars 2026, Samara Weaving a paradé dans une robe bodycon vert pistache au col carré, ornée d’une imposante découpe carrée au ventre qui exhibait son baby bump sans complexe. Cette création soulignait ses formes de future maman avec une assurance élégante, prouvant que maternité rime parfois avec audace mode. La teinte sage green, douce et contemporaine, flattait son teint et illuminait sa silhouette.

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Des accessoires chics et une mise en beauté « glowy »

Samara a complété sa tenue par des escarpins noirs pointus, un collier perles, des boucles d’oreilles pendantes assorties et une bague diamant discrète. Plus tard, elle a ajouté un trench coat marron chocolat pour un effet « effortless chic ». Sa chevelure blonde, relevée en chignon sophistiqué avec mèches encadrant le visage, s’accordait à un maquillage lumineux : joues rosées, lèvres glossy rose, eyeliner graphique et ongles rouge vif.

Margot Robbie, l’amie fidèle au style « boho »

L’événement réunissait deux stars australiennes : l’actrice et productrice Margot Robbie, venue soutenir son amie, en ensemble bohème avec veste en cuir caramel sur robe noire à bulle sans manches, cowboy boots noirs et vibes vintage décontractées. Les deux complices, rayonnantes côte à côte, incarnaient un duo de charme entre grossesse et coolitude naturelle.

Maternité mode : Samara révolutionne le genre

Samara Weaving enchaîne les looks grossesse dits « audacieux » – crop top noir déchiré récemment – refusant les codes « sages » pour célébrer son ventre rond comme accessoire mode ultime. Son styliste Jordan Dorso excelle à transformer la maternité en défilé haute couture.

Avec cette robe verte découpée au ventre, Samara Weaving réinvente ainsi la maternité, prouvant qu’enceinte peut rimer avec tapis rouge. Un style qui inspire et libère les futures mamans.