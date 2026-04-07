À 40 ans, cette mannequin américaine fait sensation en combinaison orange

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

La mannequin américaine et épouse du chanteur John Legend, Chrissy Teigen, continue d’affirmer son style avec une tenue qui n’est pas passée inaperçue. Dans une récente publication partagée sur Instagram, elle apparaît vêtue d’une combinaison orange signée Zimmermann, une pièce à la fois moderne et structurée.

Une combinaison orange au design « audacieux »

Chrissy Teigen démontre une nouvelle fois sa capacité à s’approprier les tendances tout en conservant une signature mode identifiable. Sur les photos publiées, elle pose dans un décor intime entourée de sa famille, offrant un aperçu spontané de son quotidien tout en mettant en avant un look particulièrement travaillé. La pièce choisie par Chrissy Teigen se distingue par sa teinte vive et son jeu de matières. La combinaison, sans bretelles, présente une découpe centrale. Ce type de coupe s’inscrit dans une tendance actuelle où les jeux de superposition et les matières aériennes occupent une place importante dans les collections.

Pour compléter son look, Chrissy Teigen a opté pour une paire de chaussures ouvertes de couleur ivoire, créant un contraste doux avec l’intensité de l’orange. Sa coiffure, un carré légèrement ondulé, renforce l’équilibre visuel de la silhouette en conservant une certaine simplicité.

 

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Une publication partagée par chrissy teigen (@chrissyteigen)

Une pièce forte dans la tendance actuelle

La combinaison s’impose depuis plusieurs saisons comme une alternative aux ensembles traditionnels. Facile à porter et immédiatement structurante, elle permet de créer un look complet avec une seule pièce. Chrissy Teigen confirme ainsi l’intérêt croissant pour des vêtements qui combinent confort et expression stylistique. Les découpes graphiques maîtrisées participent à cette évolution, où les détails deviennent essentiels dans la construction du style.

Avec cette combinaison orange, Chrissy Teigen démontre ainsi une nouvelle fois son sens du style à travers une silhouette contemporaine et structurée. La pièce illustre parfaitement l’évolution actuelle de la mode, où les détails font toute la différence.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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