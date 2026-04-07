« Je suis ravie de jouer des femmes plus âgées » : à 62 ans, Lisa Kudrow choisit d’accepter son âge sans botox

Connue dans le monde entier pour son rôle de Phoebe Buffay dans la série culte « Friends », Lisa Kudrow aborde aujourd’hui une nouvelle étape de sa carrière avec sérénité. À 62 ans, elle explique avoir choisi de ne plus recourir au botox, préférant accepter l’évolution naturelle de son visage et se concentrer sur des rôles correspondant à son âge.

Une actrice qui revendique des rôles en accord avec son âge

Dans un entretien accordé au Hollywood Reporter, Lisa Kudrow a évoqué une expérience récente qui l’a conduite à reconsidérer l’usage des procédures esthétiques. Après avoir testé le botox pour la première fois à 60 ans, Lisa Kudrow indique avoir observé des effets secondaires qui ne correspondaient pas à ses attentes. Elle explique notamment que ces modifications auraient provoqué une irritation : « Je pense que ça a contribué à mon irritation oculaire et à cette étrange marque sur mon front, donc j’en ai probablement fini avec ça maintenant. ». Face à ce résultat jugé peu concluant, l’actrice a décidé de ne pas poursuivre ce type de traitement.

Au-delà de l’aspect esthétique, Lisa Kudrow insiste sur son enthousiasme à l’idée d’interpréter des personnages plus âgés à l’écran. « Je suis ravie de jouer des femmes plus âgées », explique-t-elle, soulignant l’importance d’une représentation diversifiée des âges dans l’industrie audiovisuelle. Ce positionnement s’inscrit dans une évolution plus large du secteur, où la question de la visibilité des femmes après 50 ans fait l’objet d’une attention croissante. De plus en plus d’actrices revendiquent des rôles reflétant la pluralité des parcours et des expériences de vie, loin des standards longtemps privilégiés par Hollywood.

Lisa Kudrow rappelle également que son rapport à l’apparence a évolué avec le temps. Elle confie accepter progressivement l’idée de ressembler à une femme plus âgée, tout en continuant à exercer son métier avec la même exigence artistique.

Une évolution des standards de beauté

La prise de parole de Lisa Kudrow intervient dans un contexte où les normes de beauté évoluent progressivement vers une représentation plus inclusive des différents âges. De nombreuses figures publiques encouragent désormais une approche plus nuancée du vieillissement, mettant en avant l’acceptation de soi plutôt que la recherche systématique de transformations esthétiques.

Sans condamner les choix individuels en matière de médecine esthétique, Lisa Kudrow souligne son souhait de « privilégier une image fidèle à son apparence actuelle ». Une position qui rejoint un mouvement plus large valorisant l’authenticité et la diversité des parcours.

Lisa Kudrow affirme ainsi son désir d’incarner des personnages en accord avec son âge et son expérience. En choisissant de ne plus recourir au botox, elle met en avant une vision personnelle du vieillissement, fondée sur l’acceptation et la continuité de son parcours artistique. Une démarche qui participe à élargir la représentation des femmes à l’écran et à encourager une réflexion plus ouverte sur l’évolution des standards de beauté.