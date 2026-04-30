Pour son anniversaire, l’actrice Jessica Alba mise sur un look sensationnel

L’actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a fêté ses 45 ans le 28 avril 2026 avec ses proches. Le carrousel Instagram qu’elle a partagé pour l’occasion mêle moments de tendresse, citations inspirantes et tenues dentelle qui ont fait réagir ses abonnés.

Un 45e anniversaire célébré en famille et en amour

Jessica Alba a fêté ses 45 ans aux côtés de son compagnon l’acteur américain d’origine colombienne et mexicaine Danny Ramirez et de ses trois enfants Honor, Haven et Hayes. Elle a compilé sur Instagram des moments de sa célébration, des photos de son enfance et une sélection de citations significatives pour marquer ce cap. Un anniversaire intime et sincère, loin des grandes fêtes hollywoodiennes.

Deux looks dentelle pour une soirée en deux temps

Pour son dîner d’anniversaire, Jessica Alba arborait un top noir à décolleté carré et fines bretelles, orné d’un bord en dentelle cils, associé à des boucles d’oreilles pendantes bleu turquoise et plusieurs colliers dorés superposés. Pour un autre moment de la journée, elle portait un top blanc à décolleté en V garni de dentelle florale, superposé d’un blazer structuré marron – les cheveux en légères ondulations, de grandes boucles d’oreilles dorées aux oreilles, les yeux fermés devant sa part de gâteau d’anniversaire.

Ce n’est pas un hasard si les deux tenues choisies pour cet anniversaire partagent le même détail : la dentelle en bordure de décolleté. Ce choix stylistique reflète la direction prise par Jessica Alba depuis quelques saisons – des pièces raffinées qui jouent sur la légèreté tout en restant chic.

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Un message d’anniversaire qui dit beaucoup

Au-delà des tenues, c’est la légende du post qui a touché ses abonnés. « Encore un tour du soleil – et d’une façon ou d’une autre, plus douce, plus forte, plus moi-même que je ne l’ai jamais été », a-t-elle écrit. « Cette dernière année a été belle. Le genre qui vous étire dans les bons sens, vous ouvre, et vous montre à quel point vous êtes entourée d’amour et de lumière », poursuit-elle. Elle a conclu en remerciant ses enfants, son compagnon, et ses amies proches : « Ma famille. Mes trois bébés – tout mon cœur. Vous illuminez tout ».

Une femme qui écrit ses propres règles

Révélée à 19 ans dans la série « Dark Angel », rôle qui lui valut une nomination aux Golden Globes, Jessica Alba a depuis construit un empire entrepreneurial en cofondant « The Honest Company » en 2011 – une marque de produits naturels pour bébés et la maison qui a atteint une valorisation d’un milliard de dollars. À 45 ans, actrice, entrepreneuse et mère de trois enfants, elle incarne une réussite moderne, alliant sens des affaires, influence médiatique et engagement familial, tout en restant une figure incontournable du lifestyle et de l’empowerment féminin.

En résumé, Jessica Alba a fêté ses 45 ans à sa façon : stylee, sincère, et pleinement elle-même. C’est souvent comme ça que les meilleurs anniversaires se passent.