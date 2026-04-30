Pour son anniversaire, l’actrice Jessica Alba mise sur un look sensationnel

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

L’actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a fêté ses 45 ans le 28 avril 2026 avec ses proches. Le carrousel Instagram qu’elle a partagé pour l’occasion mêle moments de tendresse, citations inspirantes et tenues dentelle qui ont fait réagir ses abonnés.

Un 45e anniversaire célébré en famille et en amour

Jessica Alba a fêté ses 45 ans aux côtés de son compagnon l’acteur américain d’origine colombienne et mexicaine Danny Ramirez et de ses trois enfants Honor, Haven et Hayes. Elle a compilé sur Instagram des moments de sa célébration, des photos de son enfance et une sélection de citations significatives pour marquer ce cap. Un anniversaire intime et sincère, loin des grandes fêtes hollywoodiennes.

Deux looks dentelle pour une soirée en deux temps

Pour son dîner d’anniversaire, Jessica Alba arborait un top noir à décolleté carré et fines bretelles, orné d’un bord en dentelle cils, associé à des boucles d’oreilles pendantes bleu turquoise et plusieurs colliers dorés superposés. Pour un autre moment de la journée, elle portait un top blanc à décolleté en V garni de dentelle florale, superposé d’un blazer structuré marron – les cheveux en légères ondulations, de grandes boucles d’oreilles dorées aux oreilles, les yeux fermés devant sa part de gâteau d’anniversaire.

Ce n’est pas un hasard si les deux tenues choisies pour cet anniversaire partagent le même détail : la dentelle en bordure de décolleté. Ce choix stylistique reflète la direction prise par Jessica Alba depuis quelques saisons – des pièces raffinées qui jouent sur la légèreté tout en restant chic.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jessica Alba (@jessicaalba)

Un message d’anniversaire qui dit beaucoup

Au-delà des tenues, c’est la légende du post qui a touché ses abonnés. « Encore un tour du soleil – et d’une façon ou d’une autre, plus douce, plus forte, plus moi-même que je ne l’ai jamais été », a-t-elle écrit. « Cette dernière année a été belle. Le genre qui vous étire dans les bons sens, vous ouvre, et vous montre à quel point vous êtes entourée d’amour et de lumière », poursuit-elle. Elle a conclu en remerciant ses enfants, son compagnon, et ses amies proches : « Ma famille. Mes trois bébés – tout mon cœur. Vous illuminez tout ».

Une femme qui écrit ses propres règles

Révélée à 19 ans dans la série « Dark Angel », rôle qui lui valut une nomination aux Golden Globes, Jessica Alba a depuis construit un empire entrepreneurial en cofondant « The Honest Company » en 2011 – une marque de produits naturels pour bébés et la maison qui a atteint une valorisation d’un milliard de dollars. À 45 ans, actrice, entrepreneuse et mère de trois enfants, elle incarne une réussite moderne, alliant sens des affaires, influence médiatique et engagement familial, tout en restant une figure incontournable du lifestyle et de l’empowerment féminin.

En résumé, Jessica Alba a fêté ses 45 ans à sa façon : stylee, sincère, et pleinement elle-même. C’est souvent comme ça que les meilleurs anniversaires se passent.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
L’actrice Gwyneth Paltrow partage les pièces « inattendues » qui vont marquer 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L’actrice Gwyneth Paltrow partage les pièces « inattendues » qui vont marquer 2026

L'actrice américaine Gwyneth Paltrow n'a pas besoin d'un défilé pour influencer la mode. En cette fin d'avril 2026,...

Cameron Diaz transforme un simple pull léger blanc en look ultra chic

Lors d'une journée presse Apple TV à Santa Monica le 3 février 2026, Cameron Diaz a prouvé une...

Amal Clooney change radicalement de style et ça ne passe pas inaperçu

L'avocate libano-franco-britannique - épouse de l'acteur américain George Clooney - Amal Clooney a toujours incarné l'élégance classique sur...

La chanteuse américaine Lizzo célèbre son anniversaire dans une robe noire « audacieuse »

Lizzo n'a pas fait les choses à moitié pour ses 38 ans. Le 27 avril 2026, la chanteuse...

« J’adore ma cicatrice » : la chanteuse Tyla dénonce les retouches sur ses photographies

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla n'a jamais été du genre à se taire sur ce qui...

Dans le sable, Simone Ashley fait réagir en tenue de plage

L'actrice britannique d'origine indienne Simone Ashley a troqué les couloirs de la haute société de "Bridgerton" pour une...