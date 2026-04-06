« Syndrome de la personne raide » : quelle est la maladie dont souffre la chanteuse Céline Dion ?

Après plusieurs années marquées par des problèmes de santé, Céline Dion a annoncé son retour sur scène à l’automne prochain. La chanteuse québécoise doit se produire à la Paris Défense Arena pour une série de dix concerts prévus entre le 12 septembre et le 14 octobre. Ce retour très attendu intervient alors que l’artiste est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui affecte fortement la mobilité et la capacité à se produire sur scène. L’annonce, faite le 30 mars à l’occasion de son anniversaire, a suscité une forte attention médiatique et contribué à mieux faire connaître cette pathologie encore peu connue.

Une maladie neurologique rare

Le syndrome de la personne raide, également appelé syndrome de Moersch-Woltman, est une maladie qui touche le système nerveux central. Elle provoque une rigidité musculaire progressive ainsi que des spasmes douloureux qui peuvent survenir de manière imprévisible.

Cette pathologie reste rare. Les estimations varient, mais elle concernerait seulement quelques personnes sur plusieurs dizaines ou centaines de milliers. Elle touche davantage les femmes et apparaît le plus souvent à l’âge adulte, généralement entre 30 et 50 ans.

L’origine du syndrome n’est pas totalement identifiée. Les chercheurs privilégient l’hypothèse d’une maladie auto-immune, dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur certaines cellules du corps, perturbant le fonctionnement normal des muscles.

Des symptômes qui compliquent le quotidien

Le principal symptôme est une rigidité musculaire progressive, en particulier au niveau du tronc et des membres. Cette raideur peut rendre les mouvements plus difficiles et affecter l’autonomie.

Les patients peuvent également présenter des spasmes musculaires soudains et douloureux. Ces contractions peuvent être déclenchées par différents facteurs comme un bruit inattendu, un contact physique ou une émotion intense. Dans les cas les plus sévères, la maladie peut limiter fortement la capacité à marcher ou à effectuer certaines tâches quotidiennes.

L’évolution varie d’une personne à l’autre. Certains patients conservent une relative mobilité tandis que d’autres connaissent une aggravation progressive des symptômes.

Une maladie incurable mais des traitements pour soulager les symptômes

Il n’existe pas de traitement permettant de guérir définitivement le syndrome de la personne raide. Toutefois, une prise en charge adaptée permet de réduire l’intensité des symptômes et d’améliorer la qualité de vie.

Le traitement repose généralement sur des médicaments visant à diminuer les spasmes musculaires. Des approches complémentaires, comme la kinésithérapie ou l’activité physique adaptée, peuvent également contribuer à maintenir la mobilité. Un diagnostic précoce permet souvent une meilleure gestion de la maladie et peut limiter son impact sur la vie quotidienne.

Le syndrome de la personne raide est une maladie neurologique rare qui peut avoir des conséquences importantes sur la mobilité et l’autonomie. L’annonce du retour sur scène de Céline Dion à Paris met en lumière cette pathologie encore méconnue. Malgré l’absence de traitement curatif, une prise en charge adaptée permet de mieux contrôler les symptômes et de préserver la qualité de vie des patients.